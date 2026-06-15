ATMACA ve AKYA’dan üstün başarı: Hedefler tam isabetle vuruldu

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen milli deniz sistemleri, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen atış faaliyetlerinde hedefleri başarıyla imha etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında geliştirilen sistemlerin farklı harekat senaryolarında sahadaki etkinlikleri ortaya kondu.

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde ROKETSAN ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefi, ROKETSAN HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefi ve ROKETSAN AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedef başarıyla vuruldu.

AKYA'nın denizaltılara kazandırdığı yeni güç

Tatbikatta hedefini başarıyla vuran AKYA Ağır Sınıf Torpidosu, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk ağır sınıf torpido olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda, 533 milimetre çapında ve 1200 kilogram ağırlığındaki torpido, 45 knotun üzerinde hıza ulaşabiliyor ve 50 kilometreyi aşan menzilde görev yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Balistik harp başlığıyla donatılan AKYA'nın, hedef üzerinde yüksek tahrip gücü oluşturması amaçlanıyor. Sistemin hem su üstü hem de su altı hedeflerine karşı kullanılabilecek şekilde geliştirildiği belirtiliyor. AKYA'nın, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki PREVEZE, GÜR ve REİS sınıfı denizaltılarda görev yapması planlanıyor.

ATMACA bir ürün ailesi olacak

Tatbikatta su üstü hedefini vuran ATMACA Gemisavar Füzesi, Türkiye'nin milli gemisavar füze programının en önemli ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. 250 kilometre menzile sahip olan füze su üstü platformlarının yanı sıra denizaltılar, hava platformları ve kara platformlarına entegre edilebilecek şekilde genişletiliyor.

Tam Boyutta Gör Düşük radar izi, yüksek hedef vuruş hassasiyeti ve gelişmiş navigasyon sistemleri ile donatılan ATMACA'nın hedef setini hareketli su üstü unsurları ile sabit kara hedefleri oluşturuyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen sistemin, karşı tedbirlere dayanıklı yapısı, yeniden saldırı yeteneği, veribağı üzerinden hedef güncelleme ve görev iptal kabiliyeti bulunuyor.

Tam Boyutta Gör ATMACA ailesinin yeni versiyonları üzerindeki çalışmalar da devam ediyor. Füzenin F-16 gibi savaş uçaklarından kullanılabilecek hava konuşlu varyantı geliştirilirken KARA ATMACA projesi de olgunlaştırılıyor. Kara hedeflerine yönelik geliştirilen KARA ATMACA, taktik tekerlekli kara araçlarından fırlatılabilecek uzun menzilli bir seyir füzesi olarak tasarlanıyor.

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ATMACA'nın bir diğer türevi olan ve AKATA adıyla geliştirilen versiyon ise denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde tasarlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi'nin denizaltı konuşlu türevi olarak geliştirilen AKATA'nın hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin su altından güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan milli dikey atım sistemi MİDLAS’tan başarıyla fırlatılan HİSAR-D RF Hava Savunma Füzesi de hedefini başarıyla imha etti.

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat; Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edildi.

Tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler birlikleri de katıldı. Toplamda 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel görev aldı.

Tatbikat kapsamında ayrıca TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB-3, Albatros Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'na (KİDA) yönelik MAM-L mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. Bunun yanında TEMREN ve MAM-T gibi yerli sistemlerle de başarılı atışlar icra edildi.

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ATMACA ve AKYA’dan üstün başarı: Hedefler tam isabetle vuruldu

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