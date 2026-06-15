ATMACA ve AKYA’dan üstün başarı: Hedefler tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde ROKETSAN ATMACA gemisavar füzesiyle su üstü hedefi, ROKETSAN HİSAR-D RF güdümlü mermisiyle hava hedefi ve ROKETSAN AKYA harp torpidosuyla denizaltından belirlenen hedef başarıyla vuruldu.
AKYA'nın denizaltılara kazandırdığı yeni güç
Tatbikatta hedefini başarıyla vuran AKYA Ağır Sınıf Torpidosu, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği ilk ağır sınıf torpido olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 7 metre uzunluğunda, 533 milimetre çapında ve 1200 kilogram ağırlığındaki torpido, 45 knotun üzerinde hıza ulaşabiliyor ve 50 kilometreyi aşan menzilde görev yapabiliyor.
ATMACA bir ürün ailesi olacak
Tatbikatta su üstü hedefini vuran ATMACA Gemisavar Füzesi, Türkiye'nin milli gemisavar füze programının en önemli ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. 250 kilometre menzile sahip olan füze su üstü platformlarının yanı sıra denizaltılar, hava platformları ve kara platformlarına entegre edilebilecek şekilde genişletiliyor.
ATMACA'nın bir diğer türevi olan ve AKATA adıyla geliştirilen versiyon ise denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde tasarlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan ATMACA Gemisavar Füzesi'nin denizaltı konuşlu türevi olarak geliştirilen AKATA'nın hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'nin su altından güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmesi bekleniyor.
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri Antalya Körfezi'nde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat; Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edildi.
Tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarının yanı sıra jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler birlikleri de katıldı. Toplamda 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel görev aldı.
Tatbikat kapsamında ayrıca TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB-3, Albatros Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'na (KİDA) yönelik MAM-L mühimmatıyla atış gerçekleştirdi. Bunun yanında TEMREN ve MAM-T gibi yerli sistemlerle de başarılı atışlar icra edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: