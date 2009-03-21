AT&T kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Amerika'nın ve dünyanın en büyük telekom operatörlerinden AT&T son günlerde sık sık gündeme getirilen iddiaları doğrulayarak, kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlayacağını açıkladı. Firma cephesinden gelen son bilgilere göre, şimdiye kadar iki yıllık plan çerçevesinde sırasıyla 199$ ve 299$ seviyesinden kontratla verilen iPhone 3G 8GB ve 16GB modelleri, önümüzdeki haftadan (26 Mart) itibaren 599$ ve 699$'lık fiyatlarla kontratsız olarak satışa sunulacak.
Kontratlı fiyatlara kıyasla 3 kata varan oranda yüksek bir fiyat belirleyen AT&T'nin nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.
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forum.donanimhaber.com/...
şurdan görelim n96 nın kamerasını hemen ki onu listeden siliverelim .
Ayrıca android tabanlı telefonlarda yolda bu zamanda kim Iphone alır düşünmek gerek
Kesinlikle katılıyorum MP pek bi belirleyici değil önemli olan lens kalitesi. Mesala benim Sony Ericcson K810i vardı Samsung U700'den daha iyi foto çekerdi. Hatta N80'le yarışa bile girerdi. :D
Bilgisayara atıp zum yapacak kadar fotoğrafçılık işiyle ilgiliysen ne işin olur cep telefondaki sensörlerle. O zaman git, digital veya dslr türü makinalar al. O zaman her türlü oynamayı yap bilgisayarında. Cep telefonlardaki fotoğraf sensörlerinden beklenen amaç anlık fotoğraflar çekip, kağıda basmaktır. Bir diğer husus, ATIP TUTMAK gibi ifadeler kullanma, ben 5 yıldır bu forumdayım ve atıp tutarak yazmadım kimseye. Bilmediğim şeyler hakkında ahkam kesmem, anladın mı çaylak delikanlı. İlk önce saygılı olmayı ve saygılı yazmayı öğren, fotoğrafı zoom yapmak vs. bunlar sonraki işler.
Neden 5mp den olmaz, çektiğiniz fotoğrafları poster mi yapmayı düşünüyorsunuz? 5mp olması fotoğraf kalitesine etki etmekle birlikte tek belirleyici faktör değil.
bu nasıl bir mantık.