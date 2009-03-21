AT&T kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlıyor

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Amerika'nın ve dünyanın en büyük telekom operatörlerinden AT&T son günlerde sık sık gündeme getirilen iddiaları doğrulayarak, kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlayacağını açıkladı. Firma cephesinden gelen son bilgilere göre, şimdiye kadar iki yıllık plan çerçevesinde sırasıyla 199$ ve 299$ seviyesinden kontratla verilen iPhone 3G 8GB ve 16GB modelleri, önümüzdeki haftadan (26 Mart) itibaren 599$ ve 699$'lık fiyatlarla kontratsız olarak satışa sunulacak.

Kontratlı fiyatlara kıyasla 3 kata varan oranda yüksek bir fiyat belirleyen AT&T'nin nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.