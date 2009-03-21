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AT&T kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AT&T kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlıyor
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Amerika'nın ve dünyanın en büyük telekom operatörlerinden AT&T son günlerde sık sık gündeme getirilen iddiaları doğrulayarak, kontrat bağımsız iPhone 3G satışına başlayacağını açıkladı. Firma cephesinden gelen son bilgilere göre, şimdiye kadar iki yıllık plan çerçevesinde sırasıyla 199$ ve 299$ seviyesinden kontratla verilen iPhone 3G 8GB ve 16GB modelleri, önümüzdeki haftadan (26 Mart) itibaren 599$ ve 699$'lık fiyatlarla kontratsız olarak satışa sunulacak.

Kontratlı fiyatlara kıyasla 3 kata varan oranda yüksek bir fiyat belirleyen AT&T'nin nasıl bir satış grafiği çizeceğini ise zaman gösterecek.


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Tolgá 10 yıl
ben olsam n96 yada n95 8gb alırım hem daha kullanışlı hem daha çok özellik var ve 5mp kamera
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Shapekaan 10 yıl
Eger kontratsiz satacaksa bu simkilitsiz anlamina gelir hongkongta oldugu gibi. Her ay newyorka gidiyorum eger 600 dolarsa alirim bence cok ucuz buraya gore..bu arada konuyu dagitmayin..
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MaedHrOS 10 yıl

Orjinalden alıntı: DEATH71

ben olsam n96 yada n95 8gb alırım hem daha kullanışlı hem daha çok özellik var ve 5mp kamera


forum.donanimhaber.com/...

şurdan görelim n96 nın kamerasını hemen ki onu listeden siliverelim .
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OverClocK1ng 10 yıl
Yahu amma uzun cümle yazmışım. Neyse umarım anlatabilmişimdir. Yardımcı olabildiysem ne âlâ.
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OverClocK1ng 10 yıl
Esasında arkadaşlar bu konuda epey bilgi sahibiyim paylaşayım isterim. Normalde görüntü kalitesinin megapixel ile alakası yok. Ama bir yere kadar. Lens kalitesiyle alakası var ama megapixel çok etki ediyor. Peki neden ediyor. Gözünüzde canlandırın 320 x 240 bir resim var. Onu ekranda full screen yapınca resim olduğundan fazla büyümek için pixeller uzatılıyor ve görüntü çamurlaşıyor. İşte büyük megapixel de de aynı durum var. Normalde büyük megapixel arkadaşımızın dediği gibi Poster basarken fayda sağlar görüntü kalitesini etkilememesi lazım amaaa diyelim 12 mpixel bir makinayla resim çekince de çözünürlük aşırı yüksek yani 4000 x 3000 pixel olduğu için sizin ekranınızda atıyorum 1280 x 1024 olduğu için küçük resmi nasıl büyüğe doğru açmanız gibi bu büyük çözünürlüğü de 1280 e sığdırmak için tam tersini yapıp sıkıştırıyor. Dolayısıyla da 4000 pixel 1280 üzerine sıkışarak sığdırılıyor. Bu yüzden de görüntüye olumlu yönde etki ediyor. Arkadaşın bahsettiği yakınlaştırdığın zaman bozulmama olayı da zaten bundan. Zira sen 1280 üzerinde yakınlaştırma yaptıkça o her yakınlaşmada taa ki 4000 e gelene kadar zaten sıkışık pixel olduğundan hep iyi kalıyor. 4000 e gelince bile yani diyelim 1280 i 4 kat yakınlaştırdığımız zaman bile kendi çözünürlüğüne yakın bir çözünürlüğe denk geldiğinden dolayı hâlâ bozulma olmamış oluyor. Bu yüzden görüntü kalitesini lens belirlese de çözünürlüğün etkisinin büyüklüğünü de kabul etmemezlik edemeyiz...
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sinanx 10 yıl
Millet yıl sonunda telefonlarda kullanılcak tegre platgormunu bekliyor zor satar bu zamanda
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sinanx 10 yıl

Orjinalden alıntı: sinanx

Millet yıl sonunda telefonlarda kullanılcak tegre platgormunu bekliyor zor satar bu zamanda


Ayrıca android tabanlı telefonlarda yolda bu zamanda kim Iphone alır düşünmek gerek
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pipoTTi 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

poster yapması gerekmez o fotoğraf bilgisayara düştükten sonra bi zum yap bakalım.5mp ile 2mp arasındaki fark neymiş.12 megapixel lik bir makina ile çekilen fotoğraflarda, arka plana istediğin kadar zoom yap fotoğrafta bozulma olmaz.kullanan bilir. ATIP TUTAN DEĞİL.


Kesinlikle katılıyorum MP pek bi belirleyici değil önemli olan lens kalitesi. Mesala benim Sony Ericcson K810i vardı Samsung U700'den daha iyi foto çekerdi. Hatta N80'le yarışa bile girerdi. :D
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broodofqueen 10 yıl
Sony ve Nokia Carl-Zeiss optik kullanır. Kaliteli olması çok normal. Apple kamera kalitesine önem vermiyor. Neden? Bende bilmiyorum
Yeni nesil iPhone'da, aldığı tepkilerden dolayı farklı bir yaklaşıma gidebilir. iPhone 3.0 bellenim güncellemesinde kullanıcıların sesine kulak verdiği açık; Tethering, Cut-Copy-Paste, A2DP desteği, MMS, SMS programını geliştirmeleri vs. bunun kanıtı. Ben çok daha kaliteli bir kamera kullanmalarını bekliyorum, zira 3G ve GPS'den sonra yeni nesilde ekleyebilecekleri pek bir donanım kalmadı. Cazibesini arttırmak için neler yapacaklar göreceğiz.
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alcon11 10 yıl
poster yapması gerekmez o fotoğraf bilgisayara düştükten sonra bi zum yap bakalım.5mp ile 2mp arasındaki fark neymiş.12 megapixel lik bir makina ile çekilen fotoğraflarda, arka plana istediğin kadar zoom yap fotoğrafta bozulma olmaz.kullanan bilir. ATIP TUTAN DEĞİL.
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altinok 10 yıl

Orjinalden alıntı: alcon11

poster yapması gerekmez o fotoğraf bilgisayara düştükten sonra bi zum yap bakalım.5mp ile 2mp arasındaki fark neymiş.12 megapixel lik bir makina ile çekilen fotoğraflarda, arka plana istediğin kadar zoom yap fotoğrafta bozulma olmaz.kullanan bilir. ATIP TUTAN DEĞİL.


Bilgisayara atıp zum yapacak kadar fotoğrafçılık işiyle ilgiliysen ne işin olur cep telefondaki sensörlerle. O zaman git, digital veya dslr türü makinalar al. O zaman her türlü oynamayı yap bilgisayarında. Cep telefonlardaki fotoğraf sensörlerinden beklenen amaç anlık fotoğraflar çekip, kağıda basmaktır. Bir diğer husus, ATIP TUTMAK gibi ifadeler kullanma, ben 5 yıldır bu forumdayım ve atıp tutarak yazmadım kimseye. Bilmediğim şeyler hakkında ahkam kesmem, anladın mı çaylak delikanlı. İlk önce saygılı olmayı ve saygılı yazmayı öğren, fotoğrafı zoom yapmak vs. bunlar sonraki işler.
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ugacomtr 10 yıl
5 mp kamera olmadıktan sonra alınmaz... acaba diger telefonlarda da bunun gibi cizilmez cam var mı?
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Knightfall 10 yıl
Oncelikle ATT sim kilidi ile gelicekler, ve ATT musterisi olmaniz lazim, hemen girip alamiyorsunuz...
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altinok 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

5 mp kamera olmadıktan sonra alınmaz... acaba diger telefonlarda da bunun gibi cizilmez cam var mı?


Neden 5mp den olmaz, çektiğiniz fotoğrafları poster mi yapmayı düşünüyorsunuz? 5mp olması fotoğraf kalitesine etki etmekle birlikte tek belirleyici faktör değil.
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Obscurus 10 yıl

Orjinalden alıntı: ugacomtr

5 mp kamera olmadıktan sonra alınmaz... acaba diger telefonlarda da bunun gibi cizilmez cam var mı?


bu nasıl bir mantık.
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Piêr Dé Sans 10 yıl
Türkiye satışlarıda aynı fiyat aralığında zaten.
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