Attack of Titan final oyunundan ilk fragman geldi

Attack of Titan 3 geliyor
Attack of Titan 3 seride muhteşem bir final sloganıyla tanıtıldı. Oyun serisinde ilk kez boy gösterecek Dokuz Titan ile karşı karşıya geleceğiniz üçüncü oyunda önceki oyunların unutulmaz anları da yeniden tasarlanarak sunulacak. Böylece ilk kez hikâyenin ilk dakikasından son dakikasına kadar oyuncular her anı yeniden yaşayabilecek.
Hikâyenin baş kahramanı Eren’i bambaşka bir şekilde gördüğümüz Rumbling yürüyüşünden başlayacağı anlaşılan oyunda Düşey Manevra Ekipmanı olarak bildiğimiz (ODM - Omni-Directional Mobility Gear) cihaz da geliştirilerek daha akrobatik hareketlere imkân tanınmış.
Henüz oynanış hakkında bilgi yok ancak 1 Temmuz tarihinde Mikasa ve Krista’yı seslendiren aktörlerin de katılacağı bir canlı yayın yapılacak. Bu yayında pek çok detay resmiyet kazanacak. PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 ve Steam için yayınlanacak oyunun istek listesi de açıldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.