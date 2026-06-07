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    Attack of Titan final oyunundan ilk fragman geldi

    Attack of Titan oyun serisinin finali olacak Attack of Titan 3 için resmi duyuru yapıldı. En baştan hikâyeyi yaşatmayı amaçlayan oyunda Rumbling’e karşı mücadele edebileceksiniz.

    Attack of Titan 3 Tam Boyutta Gör
    Manga dünyasının en beğenilen serilerinden birisi olan Attack of Titan, hem manga olarak hem de anime olarak finalini yapmıştı. Şimdi ise oyun serisi de üçüncü oyun ile birlikte hikâyeyi bitirmeyi amaçlıyor.

    Attack of Titan 3 geliyor

    Attack of Titan 3 seride muhteşem bir final sloganıyla tanıtıldı. Oyun serisinde ilk kez boy gösterecek Dokuz Titan ile karşı karşıya geleceğiniz üçüncü oyunda önceki oyunların unutulmaz anları da yeniden tasarlanarak sunulacak. Böylece ilk kez hikâyenin ilk dakikasından son dakikasına kadar oyuncular her anı yeniden yaşayabilecek.

    Hikâyenin baş kahramanı Eren’i bambaşka bir şekilde gördüğümüz Rumbling yürüyüşünden başlayacağı anlaşılan oyunda Düşey Manevra Ekipmanı olarak bildiğimiz (ODM - Omni-Directional Mobility Gear) cihaz da geliştirilerek daha akrobatik hareketlere imkân tanınmış.

    Attack of Titan 3 duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Henüz oynanış hakkında bilgi yok ancak 1 Temmuz tarihinde Mikasa ve Krista’yı seslendiren aktörlerin de katılacağı bir canlı yayın yapılacak. Bu yayında pek çok detay resmiyet kazanacak. PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 ve Steam için yayınlanacak oyunun istek listesi de açıldı.

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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