Attack of Titan final oyunundan ilk fragman geldi

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Tam Boyutta Gör Manga dünyasının en beğenilen serilerinden birisi olan Attack of Titan, hem manga olarak hem de anime olarak finalini yapmıştı. Şimdi ise oyun serisi de üçüncü oyun ile birlikte hikâyeyi bitirmeyi amaçlıyor.

Attack of Titan 3 geliyor

Attack of Titan 3 seride muhteşem bir final sloganıyla tanıtıldı. Oyun serisinde ilk kez boy gösterecek Dokuz Titan ile karşı karşıya geleceğiniz üçüncü oyunda önceki oyunların unutulmaz anları da yeniden tasarlanarak sunulacak. Böylece ilk kez hikâyenin ilk dakikasından son dakikasına kadar oyuncular her anı yeniden yaşayabilecek.

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Hikâyenin baş kahramanı Eren’i bambaşka bir şekilde gördüğümüz Rumbling yürüyüşünden başlayacağı anlaşılan oyunda Düşey Manevra Ekipmanı olarak bildiğimiz (ODM - Omni-Directional Mobility Gear) cihaz da geliştirilerek daha akrobatik hareketlere imkân tanınmış.

Tam Boyutta Gör

Henüz oynanış hakkında bilgi yok ancak 1 Temmuz tarihinde Mikasa ve Krista’yı seslendiren aktörlerin de katılacağı bir canlı yayın yapılacak. Bu yayında pek çok detay resmiyet kazanacak. PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 ve Steam için yayınlanacak oyunun istek listesi de açıldı.

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Attack of Titan 3 duyuruldu

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