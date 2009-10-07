AT&T'den yeşil ışık: VoIP artık 3G üzerinden çalışacak

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Amerika'nın kökeni telefonun mucidi Alexander Graham Bell'e dayanan en büyük operatörü ve Apple'ın iPhone partneri AT&T, bugün yaptığı açıklamayla iPhone'larda kendi iletişim ağı üzerinden VoIP yazılımların çalışmasına izin verdiğini açıkladı.

iPhone'da VoIP destekli yazılımların sadece Wi-Fi üzerinden çalışmasına izin verilmesi Apple ve AT&T'nin uzun süre eleştirilere kalmasına neden olmuş, Apple Google Voice'in FCC'e intikal eden AppStore'dan silinme olayında AT&T ile yapılan anlaşmalar gereği VoIP yazılımlarından böyle bir yasak bulunduğunu belirtmişti. 150 Milyon abonesi bulunan AT&T, yakın zamanda MMS servisine başladıklarını da duyurmuştu.