AT&T'den yeşil ışık: VoIP artık 3G üzerinden çalışacak

Haber Editörü
Amerika'nın kökeni telefonun mucidi Alexander Graham Bell'e dayanan en büyük operatörü ve Apple'ın iPhone partneri AT&T, bugün yaptığı açıklamayla iPhone'larda kendi iletişim ağı üzerinden VoIP yazılımların çalışmasına izin verdiğini açıkladı.
iPhone'da VoIP destekli yazılımların sadece Wi-Fi üzerinden çalışmasına izin verilmesi Apple ve AT&T'nin uzun süre eleştirilere kalmasına neden olmuş, Apple Google Voice'in FCC'e intikal eden AppStore'dan silinme olayında AT&T ile yapılan anlaşmalar gereği VoIP yazılımlarından böyle bir yasak bulunduğunu belirtmişti. 150 Milyon abonesi bulunan AT&T, yakın zamanda MMS servisine başladıklarını da duyurmuştu.
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Mobil için en ucuzu webcalldirect.com adresinden indireceğin yazılım ile kullanabileceğin sesli arama. Dakikası 2 euro cent. SMS ise 3 euro cent. Bence 10€'luk veya $'lık satıyorsa bu adamlar $'lık bir paket al, dene,ses performansından memnun kalırsan bununla devam et. Ben VoipRaider kullanıyorum, arkadaşıma Türkiye mobil daha uygun diye webcalldirect aldık ama ses performansı pek iyi değildi, belki o anlık geçici bir sorundu bilmiyorum. İkisi de betamax'ın sonuçta... Belki paket ucuz diye kbps düşürmüşlerdir, yani kaliteyi bozmuşlardır, bu da bir ihtimal.
SMS'si web url ile kullanıyorum. Tek bir kişiye sms attığım için sorun çıkmıyor. Çok düşük kota harcıyor, o yüzden 250mb internet paketi işimi görüyor, hem arada nette haber falan okuyorum, hem sms atıyorum. Bu yolu tercih etmek istemezsen direk websitesinden log-in olarak sms de atabilirsin. Şu aşağıdaki linki bookmark olarak kaydedeceksin.
myaccount.voipraider.com/...
Bir kullanıcı adı ve şifre kaydettireceksin (websitesinden indireceğin sesli konuşma ve sms yazılımından doğru) , bir de gelen onay smsindeki kodu adamların sisteme girerek o telefonun sahibinin sen olduğunu, ya da en azından elinde olduğunu diyelim ıspat edeceksin. Bundan sonra bilgisayarda kullanmaya hazırsın. Telefonda kullanmak için ondan sonra, = işaretleri karşısına, username e kulllanıcı adı, password şifre, from kısmına onay koduyla kaydettiğin telefon numaran, to kısmına da varacağı yer, text kısmına da smsi yazıp bu adrese gitmeye çalışıyorsun tarayıcıda, sms yollanmış oluyor sayfa yüklenmesi bitti görününce. Zaten hata olursa hatayı görürsün. Benim tavsiyem text kısmı hariç, tek kişiye yazıyorsan, bookmark olarak kaydet, her seferinde sadece text eklersin, o sayfaya gidersin.
Mesela
www.backsla.sh/betamax adresinden betamax firmasının voip paketlerinin satıldığı websitelerini inceledim senin için. Rusya için 4 farklı seçenek var, Rusya genel, mobil, bundan daha ucuz olan Petersburg ve Moskova. Sanırım farklı telekom şirketlerinden veya özel durumlardan kaynaklanıyor.
Mobil için en ucuzu webcalldirect.com adresinden indireceğin yazılım ile kullanabileceğin sesli arama. Dakikası 2 euro cent. SMS ise 3 euro cent. Bence 10€'luk veya $'lık satıyorsa bu adamlar $'lık bir paket al, dene,ses performansından memnun kalırsan bununla devam et. Ben VoipRaider kullanıyorum, arkadaşıma Türkiye mobil daha uygun diye webcalldirect aldık ama ses performansı pek iyi değildi, belki o anlık geçici bir sorundu bilmiyorum. İkisi de betamax'ın sonuçta... Belki paket ucuz diye kbps düşürmüşlerdir, yani kaliteyi bozmuşlardır, bu da bir ihtimal.
SMS'si web url ile kullanıyorum. Tek bir kişiye sms attığım için sorun çıkmıyor. Çok düşük kota harcıyor, o yüzden 250mb internet paketi işimi görüyor, hem arada nette haber falan okuyorum, hem sms atıyorum. Bu yolu tercih etmek istemezsen direk websitesinden log-in olarak sms de atabilirsin. Şu aşağıdaki linki bookmark olarak kaydedeceksin.
myaccount.webcalldirect.com/... sms
Bu linke gidersen, deneme kullanıcı adınla, sifredeneme şifrenle, 00905556667788 adlı onaylanmış telefon numaranla, 00905557778899 numarasına "ucuz sms" diye bir sms atmış olursun.
90 ülke kodu Türkiye'nin, 00 da + yerine geçiyor. Sonrası da normal telefon numarası işte, alan veya operatör kodu, o operatörün iç numarası.
Bende sms attığım numaralar bookmark olarak kayıtlı, sadece text kısmını değiştirip (yani sms'i telefonumda normal sms yerine yazmıyor, url değiştir diyerek,text='den sonrasına yazıyor) yolluyorum. Her telefonda düzgün çalışmayabilir bu, yani değiştirilen URL kaydedilmeden dolaşılamayabilir (yani her yazdığın sms'i yolladıktan sonra URL'yi eski haline getirmen için tek tek sileceksin karakterleri) veya boşluk bırakmana izin vermeyebilir (boşluk bırakınca invalid url-geçersiz adres diyebilir), o zaman ucuz sms yerine, ucuz+sms yazman gerekir,$# gibi bazı karakterler de bu hataya sebep olur, bu da bir çile olur. Kota derdin yoksa ve telefonunun tam fonksiyon webtarayıcısı varsa (flash gerekmez, java+html yeter) tavsiyem direk websitesine log-in olup kullanman. Ben giriyorum ama cookie sorunundan ötürü hemen oturum süreniz doldu tekrar oturum açın diyor sms atma fırsatım olmadan.
Yalnız yukarıdaki adresi ben oluşturdum, bütün betamax firmalarında standarttır bu. Ben webcalldirect yerine voipraider yazıp da kullanıyor(d)um. Gerçi benimki değişti, www.voipraider.com/myaccount/sendsms.php şeklinde URL'yi güncelledim, gerisi aynı. Şimdi teferruat gelebilir anlattıklarım ama tavsiyem bunu uzun bir kullanma kılavuzu olarak düşünmen ve bezmemen, operatörlere para kaptırmaman için önemli bir nokta. Bu verdiğim URL çalışmazsa VoipRaider'da yaptığım şekilde kullanabilirsin, belki öyle çalışır, çünkü hepsinde kullanılan yazılım aynı, sırayla güncelliyorlar sanırım ara ara. Bu talimat webcalldirect sitesinde yoktu, en ucuz sorduğun için ondan örnek verdim.
2.5 euro cent / dk konuşturan ve yine 3 euro cent /sms ücreti oaln voipwise var, voipraider'dan önce onu kullanıyordum, ses kalitesi iyiydi. Onda direk link vermişler kullanabilirsin diye o da şöyle.
voipwise.com/...
Bence voipwise kullan, hem ses kalitesi, hem sms gönderme konusunda kafan rahat olur. Çalıştırma talimatını kendileri vermişler. Şu adreste:
voipwise.com/...
Önceki yazımda bahsettiğim SIP olayına da şöyle değineyim. SIP desteği olan VoIP gateway türü bir cihazınız varsa veya voip destekli modeminiz varsa (ve bu cihaz sadece belli bir voip operatörü ile kullanılmak üzere sınırlandırılmamışsa) , bu betamax sunucularına aynı kullanıcı adı ve şifrenizle bağlanıp, aynı avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Böyle donanımsal bir cihazı olmayanlar, bilgisayardan kullanabilir, satın alınan paketin websitesinden indirilen yazılımla.
Bu yazılım olmaksızın SIP kullanmak için açık kaynak kodlu yazılım var, bir proje. Benim umudum ise, bu yazılımın telefon üzerinde çalıştırılabilmesi, bu sayede sadece SMS değil, bütün işlemlerimi internet üzerinden yaparım. Yalnız 3G'de latency denilen gecikmeler çok da az değil, ondan ses kalitesi nasıl olur bilemem. AT&T bloke koyduğuna göre yeteri kadar iyi olsa gerek. Ama LTE'de çok iyi olacağını düşünüyorum. Zaten o da seneye yaygınlaşmaya başlar.
Evet, uzun süren ve vakit olan bu yazıyı, yurtdışına sms atarken veya ararken acımasız operatöre çok para kaptıran insanlar için yazdım. Umarım bu tecrübelerimin başkasına da faydası olur.
Tek beklediğim şu an SIP kullandıran açık kaynak kodlu yazılımların telefonlarda kullanılabilir hâle gelmesi. O zaman operatörüm benden veri paketi hariç zırnık para alamaz.