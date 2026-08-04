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    Audi A2 elektrikli olarak geri dönüyor: Markanın en verimli aracı olacak

    Audi'nin yeni giriş seviyesi elektrikli otomobili olacak Audi A2 e-tron, yüksek verimlilik, uzun menzil ve uygun fiyatıyla sonbaharda piyasaya çıkacak.         

    Audi A2 E-Tron, markanın en verimli otomobili olacak Tam Boyutta Gör
    Audi, 25 yılı aşkın bir süre önce piyasaya çıkan A2 modelini tamamen elektrikli olarak yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Markanın yeni giriş seviyesi elektrikli otomobili olacak Audi A2 e-tron, yüksek verimlilik, uzun menzil ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Audi'nin en verimli otomobili olacak

    İlk nesil A2, döneminde düşük yakıt tüketimiyle öne çıkmış ve 100 kilometrede 5,9 litre tüketim değeriyle “dünyanın ilk dört kapılı üç litrelik otomobili” olarak anılmıştı. Yeni A2 e-tron ise bu verimlilik anlayışını tamamen elektrikli güç aktarma sistemiyle devam ettirecek.

    Audi'nin açıklamasına göre 140 kW gücündeki motor ve verimlilik paketiyle A2 e-tron, WLTP testlerine göre 100 kilometrede yalnızca 12,8 kWh enerji tüketiyor. Bu değer, modeli Audi'nin bugüne kadarki en verimli otomobili haline getiriyor. Verimlilikte otomobilin aerodinamik yapısı da önemli rol oynuyor. A2 e-tron'un 0,24 Cd sürtünme katsayısı, Audi'nin kompakt modelleri arasındaki en düşük değer olarak öne çıkıyor.

    Audi A2 E-Tron, markanın en verimli otomobili olacak Tam Boyutta Gör
    Otomobilde ayrıca aktif hava girişi bulunuyor. Normal sürüş sırasında ve yüksek hızlarda kapalı kalan bu sistem, hava direncini azaltıyor. Şarj sırasında veya sıcak havalarda ise açılarak batarya ve elektronik bileşenlerin soğutulmasına yardımcı oluyor.

    61 kWh LFP batarya ve 649 km menzil

    Audi A2 e-tron'un 140 kW'lık versiyonu, 61 kWh kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) batarya ile sunulacak. Audi, adaptif soğutma stratejisi sayesinde bataryanın wallbox üzerinden şarj sırasında yüzde 89,6 verimlilik sunduğunu belirtiyor. Audi, bataryalarda cell-to-pack tasarımını kullanıyor. Bu yapı, batarya paketindeki gereksiz bileşenleri azaltarak enerji yoğunluğunu artırırken kabin içerisinde daha fazla alan açılmasını sağlıyor.

    Audi A2 E-Tron, markanın en verimli otomobili olacak Tam Boyutta Gör
    A2 e-tron ayrıca çift yönlü şarj desteğine sahip olacak. Bu sayede otomobil yalnızca enerji tüketen bir araç olmakla kalmayacak; V2L (Vehicle-to-Load) ve V2H (Vehicle-to-Home) özellikleri sayesinde harici cihazları veya ev sistemlerini de besleyebilecek.

    Dört farklı güç seçeneği sunulacak

    Audi A2 e-tron, farklı ihtiyaçlara hitap etmek üzere dört farklı güç seçeneğiyle satışa çıkacak: 125 kW, 140 kW, 170 kW ve 240 kW. Modelin, yeni Volkswagen ID.3 Neo'da olduğu gibi 50 kWh, 58 kWh ve 79 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneğiyle sunulması bekleniyor. En uzun menzilli versiyonun WLTP'ye göre 649 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor.

    Audi'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili

    Audi, A2 e-tron'un Almanya'daki başlangıç fiyatının yaklaşık 38.200 euro olacağını açıkladı. Model, 2026 sonbaharında satışa çıkacak ve Audi'nin en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olacak. Karşılaştırmak gerekirse, markanın Q4 e-tron modeli Almanya'da 47.500 eurodan başlıyor. Böylece A2 e-tron, Q4 e-tron'dan yaklaşık 9.300 euro daha ucuz olacak.

    Kaynakça https://electrek.co/2026/08/04/audis-cheapest-ev-also-most-efficient-car-all-time/ https://www.audi.com/en/press-releases/a2-e-tron-sets-new-efficiency-benchmark-at-audi-18196
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