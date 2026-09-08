Yeni Audi A2 e-tron tanıtıldı: İşte fiyatı, menzili ve özellikleri

Boyutlar ve tasarım
Yeni Audi A2 e-tron, 4,32 metre uzunluğa sahip ve dolayısıyla kompakt sınıfa kendisini atıyor. Volkswagen ID.3 Neo ve Cupra Born ile aynı altyapıyı kullanan otomobil, 2.764 mm dingil mesafesiyle gövdesine kıyasla oldukça geniş bir iç mekan sunuyor. Bu değer, daha büyük Q4 e-tron ile aynı seviyede.
188 beygir gücündeki versiyonda WLTP tüketimi 100 kilometrede 12,8 kWh/100 km seviyesinde seyrediyor. Paket yalnızca bu güç seçeneğinde sunuluyor ve S line dış tasarım, sportif süspansiyon ile düşük yuvarlanma dirençli lastiklere sahip özel 19 inç aerodinamik jantları içeriyor. A2 e-tron genel olarak 18, 19 ve 20 inç jantlarla alınabilecek.
Kapı kolları ise gövdeyle tamamen bütünleşik ve elektrikli çalışıyor. Elektronik sistemlerin hasar görmesi durumunda kullanılmak üzere ikinci bir güvenlik mekanizması da eklenmiş.
İç mekan, bagaj ve bilgi-eğlence sistemi
Kabinde Audi'nin panoramik ekran düzeni kullanılıyor. Sistem, 11,9 inç dijital gösterge ekranı ve 12,8 inç bilgi-eğlence ekranından oluşuyor. İsteğe bağlı artırılmış gerçeklik destekli head-up display ise hız, navigasyon talimatları ve medya bilgilerini sürücünün görüş alanına yansıtıyor.
Klima kontrollerinin büyük bölümü merkezi ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. Direksiyonda ise fiziksel düğmeler ve döner kumandalar korunmuş. Bulut tabanlı yapay zeka modelleri daha doğal sesli komutlara imkan verirken şarj duraklarını da hesaba katan rota planlama sistemi standart olarak sunuluyor.
Sistem standartlaştırılmış olduğu için bisiklet ve outdoor ekipmanlarında kullanılan uyumlu Fidlock ürünleri de otomobilde kullanılabilecek. Bagaj bölümünde üç ek bağlantı noktası ise opsiyonel olarak sunuluyor. Audi, Fidlock sisteminin ilerleyen dönemde daha fazla aksesuarla genişletileceğini belirtiyor.
Kablosuz telefon şarjı ise standart. Vites seçicinin direksiyon kolonuna taşınması sayesinde orta bölümde iki ayrı şarj alanı oluşturulmuş ve telefonlar 25 watt'a kadar aktif soğutmalı kablosuz olarak şarj edilebiliyor.
Audi’ye göre A2 e-tron küçük ve kompakt bir araçtan ziyade aile odaklı bir iç mekana sahip. Şirket, ön koltuklarda geniş bir yaşam alanı sunduğunu arka koltuklarda ise 1,85 metre boyundaki bir yolcunun rahatça oturabileceğini söylüyor. Bu arada bagaj hacmi ise 396 ile 1.336 litre arasında değişiyor. Yükleme zemini aşağı indirildiğinde üç büyük valizin sığabildiği belirtiliyor. Aracın ön tarafında da 13 litrelik küçük bir ek bagaj da bulunmakta.
Güç seçenekleri ve batarya
A2 e-tron, Volkswagen Grubu'nun MEB 31 platformunun Variant 1 olarak adlandırılan versiyonunu kullanıyor. Aynı altyapının farklı uygulamaları Volkswagen ID.3 Neo ve Cupra Born gibi modellerde de bulunuyor.
Audi, elektrik motorlarında güncellenmiş APP350 ve APP550 ünitelerini kullanıyor. Güç elektroniğinde ise kayıpları azaltmak amacıyla silikon karbür yarı iletkenlerden yararlanılıyor. Dört farklı rejeneratif frenleme seviyesi bulunurken bunlardan biri tek pedallı sürüş imkanı sağlıyor.
Batarya seçenekleri 52, 61 ve 84 kWh olarak sıralanıyor. 52 ve 61 kWh'lik bataryalarda LFP hücreler kullanılıyor ve bu üniteler hücreden pakete doğrudan geçiş sağlayan cell-to-pack yapısına sahip. 84 kWh kapasiteli batarya ise NMC (yalnızca 228 ile 322 beygirlik versiyonlarda) kimyasını kullanıyor.
Motor, batarya ve donanım kombinasyonuna bağlı olarak WLTP menzili 646 kilometreye kadar çıkıyor.
Şarj performansı da versiyona göre değişiyor. 84 kWh bataryalı 228 ve 322 beygirlik modeller 183 kW'a kadar DC hızlı şarj destekliyor ve yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj yaklaşık 29 dakika sürüyor. 188 beygirlik model 105 kW, giriş seviyesi ise 100 kW maksimum DC şarj gücüne ulaşabiliyor.
A2 e-tron çift yönlü şarj teknolojisini de destekliyor. V2L ile 3,6 kW'a kadar güç sağlanabiliyor ve bagaj bölümündeki 230 volt priz veya şarj portuna takılan adaptör üzerinden elektrikli aletler, ızgara gibi cihazlar çalıştırılabiliyor.
Audi A2 e-Tron fiyatı ne kadar?
Buna karşın giriş seviyesindeki A2 e-tron'un standart donanımı oldukça kapsamlı. Büyük kavisli ekran, navigasyon, geri görüş kamerası, Seviye 2 sürüş destek sistemleri, kablosuz akıllı telefon şarjı ve çift yönlü şarj özellikleri standart olarak geliyor. Tech, Tech Plus ve Tech Pro olmak üzere üç donanım paketi de sunulacak. Isı pompası ise opsiyonel olacak.
61 kWh bataryalı versiyon 41.900 eurodan başlıyor. 228 beygir gücündeki 84 kWh model 48.900 euro, serinin 322 beygirlik en üst versiyonu ise 51.200 euro fiyatla satışa çıkacak.
|Özellik
|A2 e-tron 125 kW
|A2 e-tron 140 kW
|A2 e-tron 170 kW
|A2 e-tron 240 kW
|Çekiş
|Arka motor; 125 kW (168 bg); 350 Nm
|Arka motor; 140 kW (188 bg); 350 Nm
|Arka motor; 170 kW (228 bg); 350 Nm
|Arka motor; 240 kW (322 bg); 545 Nm
|0-100 km/s / Maksimum hız
|8,8 saniye / 160 km/s
|7,9 saniye / 160 km/s
|7,0 saniye / 160 km/s
|5,7 saniye / 200 km/s
|Batarya kapasitesi (kullanılabilir/toplam)
|50 / 52 kWh
|58 / 61 kWh
|79 / 84 kWh
|79 / 84 kWh
|WLTP tüketimi
|13,7 kWh/100 km
|12,8 kWh/100 km
|13,9 kWh/100 km
|14,2 kWh/100 km
|WLTP menzil
|423 km
|515 km
|646 km
|630 km
|Maksimum şarj gücü AC / DC
|11 / 100 kW
|11 / 105 kW
|11 / 183 kW
|11 / 183 kW
|%10-80 DC şarj süresi
|24 dakika
|26 dakika
|29 dakika
|29 dakika
|Ağırlık
|1.840 kg
|1.840 kg
|1.910 kg
|1.930 kg