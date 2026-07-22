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    Audi A2 e-tron detaylanıyor: Kanatçık kapı kolları, bölünmüş arka cam ve 649 km menzil

    Audi, kompakt segmentteki yeni giriş seviyesi %100 elektrikli modeli A2 e-tron’un başlangıç fiyatını ve tasarım detaylarını duyurdu. 649 km menzile sahip model bu sonbaharda tanıtılıyor.

    Audi A2 e-tron'un teknik detayları ortaya çıktı: 649 km menzil! Tam Boyutta Gör
    Audi, elektrikli mobilite pazarında daha geniş kitlelere ulaşmak adına stratejik bir hamleye imza atıyor. Şirketin kompakt segmentteki yeni giriş seviyesi elektrikli modeli A2 e-tron, resmi dünya prömiyeri öncesinde kamuflajından büyük oranda kurtuldu.

    Efsanevi ilk nesil Audi A2’ye selam gönderen tasarımı, 38.200 euroluk başlangıç fiyatı ve 600 kilometreyi aşan menziliyle yeni A2 e-tron, markanın elektrikli geleceğinde kilit bir rol üstlenecek.

    Neredeyse tamamen üstü açılan prototip görselleri, yeni A2 e-tron’un dikkat çekici tasarım detaylarını ortaya koydu. Uzatılmış tavan hattı ve spoyler ile ikiye bölünen arka cam tasarımı, 90'ların sonundaki orijinal Audi A2 ruhunu doğrudan günümüze taşıyor. Araçta geleneksel arka silecek tercih edilmemiş.

    Ön ve arka kapılarda gövdeye entegre, sürtünme katsayısını azaltan "küçük kanatçık" tarzı kapı kolları göze çarpıyor. Ön tarafta ise oldukça ince gündüz LED'leri üstte yer alırken, ana far grubu tamponun alt kısmında konumlandırılmış.

    649 km menzil ve 4 farklı güç seçeneği

    Audi A2 e-tron'un teknik detayları ortaya çıktı: 649 km menzil! Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Grubu’nun güncellenmiş MEB altyapısı üzerinde yükselen A2 e-tron, teknik verileriyle dikkat çekiyor. Araç; 125 kW (170 hp), 140 kW (190 hp), 170 kW (231 hp) ve 240 kW (326 hp) olmak üzere 4 farklı güç seçeneğiyle satışa sunulacak.

    WLTP normlarına göre 100 kilometrede 13 kWsa gibi oldukça düşük bir tüketim değerine sahip olan model, tek şarjla 649 km’ye kadar menzil vadediyor. Audi yetkililerinin açıklamasına göre tüm motor ve güç seçenekleri, aracın sonbahardaki dünya prömiyeriyle birlikte eş zamanlı olarak siparişe açılacak.

    • Motor seçenekleri: 125 kW, 140 kW, 170 kW, 240 kW
    • Beklenen batarya seçenekleri: 50 kWsa, 58 kWsa, 79 kWsa
    • DC şarj kapasitesi: 105 kW (50 ve 58 kWsa), 183 kW (79 kWsa)

    Audi, A2 e-tron’u ucuz bir şehir otomobili olarak değil premium kompakt segmente geçiş bileti olarak konumlandırıyor. Markanın Ingolstadt’taki ana fabrikasında üretilecek olan modelin giriş donanımında 18 inç jantlar, LED farlar, adaptif hız sabitleyici ve geri görüş kamerası standart olarak sunulacak. 140 kW ve üzerindeki versiyonlarda ise ısıtmalı koltuklar ile ısıtmalı direksiyon standart donanım listesine eklenecek.

    Kaynakça https://insideevs.de/news/802124/audi-a2-e-tron-erlk%C3%B6nigbilder/ https://www.autocar.co.uk/car-news/electric-cars/new-audi-a2-looks-original-final-shape-uncovered
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    adıma gelen tebligat sorgulama noktalardan kalp yapma vantilatör mü klima mı daha çok elektrik yakar araba çalışırken benzin alınır mı twitter hesabım çalındı ve mail adresi değiştirildi

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