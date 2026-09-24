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    Audi A6 e-tron tek şarjla 1.338 km giderek elektrikli araç menzil rekoru kırdı

    Seri üretim Audi A6 Sportback e-tron, tek şarjla 1.338 kilometre yol kat ederek elektrikli araçlarda menzil rekoru kırdı. Otomobil, 45 saatlik sürüşte resmi menzilini %74 aşmayı başardı.

    Audi A6 e-tron tek şarjla 1.338 km giderek menzil rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Polonyalı ralli sürücüsü Miko Marczyk'in direksiyonuna geçtiği seri üretim Audi A6 Sportback e-tron performance, tek şarjla 1.338 kilometre yol kat ederek Guinness Dünya Rekoru'na imza attı. Fabrika çıkışı standart bir araçla gerçekleştirilen sürüş, seri üretim bir elektrikli otomobille tek şarjda katedilen en uzun mesafe olarak kayıtlara geçti. Araç 769 kilometrelik resmi WLTP menzilini yaklaşık %74 aştı.

    Rekor denemesi Audi A6 Sportback e-tron performance üzerinde herhangi bir özel değişiklik yapılmadan Polonya'daki trafiğe açık yollarda gerçekleştirildi. Yoğun trafik saatlerini de kapsayan zorlu sürüş, ortalama 15 santigrat derece sıcaklıkta ve batarya tamamen tükenene kadar devam etti. Toplam 45 saat süren denemede standart Michelin lastikler kullanılırken, ortalama sürüş hızı yaklaşık 30 km/s olarak kaydedildi.

    Audi A6 e-tron tek şarjla 1.338 km giderek menzil rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Önceki rekor 133 km farkla geçildi

    Marczyk'in elde ettiği bu başarı daha önce Ümit Sabancı, Kenneth Schofield ve Fergal McGrath ekibinin Lucid Air Grand Touring ile kırdığı 1.205 kilometrelik rekoru 133 kilometre farkla geride bıraktı.

    Audi A6 e-tron tek şarjla 1.338 km giderek menzil rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Rekorun kırılmasındaki en temel faktör, aracın ortalama enerji tüketiminin 7.09 kWh/100 km seviyesine düşürülmesi oldu. Karma kullanımda normal bir elektrikli otomobilin 100 kilometrede ortalama 15 ila 20 kWh tükettiği düşünüldüğünde, bu değer standart kullanımın yaklaşık yarısına denk geliyor.
    Audi A6 e-tron tek şarjla 1.338 km giderek menzil rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    Sürüşü gerçekleştiren 2025 Avrupa Ralli Şampiyonu Miko Marczyk, verimlilik konusundaki uzmanlığını daha önce de dizel motorlu bir Skoda Superb ile tek depoyla 2.831 km yol kat ederek kanıtlamıştı. Deneyimli sürücünün bu verimlilik başarısını da daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık.
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    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

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