Audi A6 e-tron tek şarjla 1.338 km giderek elektrikli araç menzil rekoru kırdı

Rekor denemesi Audi A6 Sportback e-tron performance üzerinde herhangi bir özel değişiklik yapılmadan Polonya'daki trafiğe açık yollarda gerçekleştirildi. Yoğun trafik saatlerini de kapsayan zorlu sürüş, ortalama 15 santigrat derece sıcaklıkta ve batarya tamamen tükenene kadar devam etti. Toplam 45 saat süren denemede standart Michelin lastikler kullanılırken, ortalama sürüş hızı yaklaşık 30 km/s olarak kaydedildi.
Önceki rekor 133 km farkla geçildi
Marczyk'in elde ettiği bu başarı daha önce Ümit Sabancı, Kenneth Schofield ve Fergal McGrath ekibinin Lucid Air Grand Touring ile kırdığı 1.205 kilometrelik rekoru 133 kilometre farkla geride bıraktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: