Audi A8'in "veda versiyonu" tanıtıldı: Bir dönemin sonu

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Audi, dördüncü nesil A8 amiral gemisi sedan modelinin (Typ 4N) üretimini bu yıl sonlandıracak. İkonik sedan için yolun sonu görünürken Audi Japonya, A8 Final Edition adını taşıyan çok özel bir veda versiyonu duyurdu. Sadece 88 adetle sınırlandırılan bu koleksiyonluk seri, efsane sedanın bu yıl banttan inecek olması şerefine hazırlandı.

Tam Boyutta Gör Veda versiyonu, Audi A8 55 TFSI quattro S line modeli üzerine inşa edildi. Kaputunun altında 340 beygir güç ve 500 Nm tork üreten 3.0 litrelik V6 turbo beslemeli motor var. Sekiz vitesli Tiptronic şanzıman ve 48 voltluk hafif hibrit sistemle desteklenen araç sürüş dinamikleriyle de fark yaratıyor.

Tam Boyutta Gör Otomobilin dış görünüşünde sportif kardeşi S8'den izler görmek mümkün. A8 Final Edition, 10 mm alçaltılmış adaptif havalı süspansiyon, 21 inçlik özel jantlar ve Audi S8'den ödünç alınan kırmızı fren kaliperlerine sahip. Izgaradaki alüminyum ekler ve hava girişlerinin tasarımı da aracın özel statüsünü vurguluyor.

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Lüks iç mekan ve fiyat

Aracın iç mekanı gümüş-gri tonlarda tasarlanırken, karbon detaylar, masaj özellikli ısıtmalı ve havalandırmalı koltuklar ile 23 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi gibi lüks özellikler standart olarak sunuluyor. Panoramik cam tavan ve arka yolcular için USB şarj girişleri de unutulmamış. Elmas desenli dikişlere sahip Valcona deri spor koltuklar konforu zirveye taşıyor.

Tam Boyutta Gör Koleksiyonerler için dört farklı gövde rengi sunulacak. Audi A8'in bu görkemli vedasının başlangıç fiyatı ise 15.980.000 yen (yaklaşık 100 bin dolar) olarak belirlendi. A8'in üretimden kalkmasıyla birlikte Audi'nin ürün gamındaki en büyük ve en prestijli model rolünü, bu yaz dünya prömiyeri yapılacak olan büyük SUV modeli Audi Q9 üstlenecek.

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