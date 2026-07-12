Audi'de dokunmatik ekran devri kapanıyor: Fiziksel tuşlara dönüş

2023 yılında tanıtılan ve yoğun ekran kullanımına dayanan "Digital Stage" konseptinin ömrü, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yaklaşık dört yıl ile sınırlı kalmış olacak.
Müşteriler memnun değildi
Yeni tasarım yaklaşımıyla birlikte Audi, sadece işlevselliği değil, materyal kalitesini de ön plana çıkarmayı hedefliyor. Gelecekteki modellerde ekranlar daha küçük olacak; metal gibi görünen her detay gerçekten metalden yapılacak ve düğmeler Audi'nin imzası haline gelen o net dokunsal geri bildirimi koruyacak.