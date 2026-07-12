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    Audi'de dokunmatik ekran devri kapanıyor: Fiziksel tuşlara dönüş

    Audi, otomobil iç tasarımlarında tamamen dokunmatik ekran odaklı yaklaşımdan vazgeçerek fiziksel kontrol düğmelerine geri dönüyor. Şirket, önümüzdeki 24 ay içinde modellerinde bu değişimi başlatacak.

    Audi'de dokunmatik ekran devri kapanıyor: Fiziksel tuşlara dönüş Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil devi Audi, araç içi teknolojilerde son yılların en büyük trendlerinden biri olan "tamamen dokunmatik" kontrol anlayışını yeniden değerlendirme kararı aldı. Şirket, neredeyse tüm fonksiyonların ekranlara taşındığı fütüristik kokpit tasarımlarından uzaklaşarak, önümüzdeki iki yıl içinde fiziksel düğmeleri ve alışılmış kontrol mekanizmalarını geri getireceğini duyurdu.

    2023 yılında tanıtılan ve yoğun ekran kullanımına dayanan "Digital Stage" konseptinin ömrü, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda yaklaşık dört yıl ile sınırlı kalmış olacak.

    Audi'de dokunmatik ekran devri kapanıyor: Fiziksel tuşlara dönüş Tam Boyutta Gör

    Müşteriler memnun değildi

    Yeni tasarım yaklaşımıyla birlikte Audi, sadece işlevselliği değil, materyal kalitesini de ön plana çıkarmayı hedefliyor. Gelecekteki modellerde ekranlar daha küçük olacak; metal gibi görünen her detay gerçekten metalden yapılacak ve düğmeler Audi'nin imzası haline gelen o net dokunsal geri bildirimi koruyacak.

    Audi'de dokunmatik ekran devri kapanıyor: Fiziksel tuşlara dönüş Tam Boyutta Gör
    Şirket, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya'daki müşterilerin tamamen dokunmatik kontrole geçişten memnun olmadığını kabul ederek yeni modellerin geliştirme sürecini hızlandırdı. Bu köklü tasarım değişikliğinin Q7 e-tron, A4 e-tron, Concept C'nin seri üretim versiyonu ve Nuvolari süper otomobili gibi yeni nesil modellerde hayat bulması bekleniyor.
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