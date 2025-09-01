Giriş
    Audi'nin yeni spor otomobil konsepti tanıtım öncesi ortaya çıktı

    Audi, TT efsanesinden ilham alan yeni spor otomobil konseptini yarın tanıtacak. Erken sızdırılan görsel, markanın gelecekteki tasarım diline dair önemli ipuçları veriyor.

    Audi'nin yeni spor otomobil konsepti tanıtım öncesi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Audi, TT efsanesinden esinlenen radikal bir spor otomobil konseptini yarın görücüye çıkaracak. Ancak resmi tanıtımdan önce Kanada’daki sosyal medya hesaplarında paylaşılıp kısa sürede kaldırılan bir görsel, otomobile erken bir bakış fırsatı sundu.

    Paylaşılan fotoğraf, alçak ve dinamik silüetiyle dikkat çeken iki koltuklu bir coupe aracı gösteriyor. Tasarımıyla TT’nin ruhunu yansıtan otomobil, ortadan motorlu spor otomobilleri anımsatan oranlara sahip.

    Audi’nin resmi notunda aracın yalnızca bir konsept olduğu ve üretimde yer almayacağı belirtilse de tasarımın son derece gerçekçi oluşu, ileride yollara çıkabilecek bir model ihtimalini güçlendiriyor. Üstelik Audi CEO’su Gernot Döllner, daha önce yaptığı açıklamada, markanın artık yalnızca tasarım çalışmaları göstermeyeceğini, tanıtılan her konseptin üretime dönüşme potansiyeli taşıyacağını vurgulamıştı.

    Konseptin detayları yarın akşam açıklanacak. Audi’nin tasarım patronu Massimo Frascella da sosyal medya üzerinden duyuru yaparak, otomobilin “strive for clarity” (sadelik için çaba) mottosuyla tanıtılacağını ve bu anlayışın markanın yeni tasarım dilinin temelini oluşturacağını belirtti.

    Bu açıklamadan da anlaşılabileceği üzere bu konsept, Audi’nin gelecek yıllardaki tasarım çizgisini şekillendirecek. Döllner, tasarımın markayı geleceğe taşıyan cesur bir adım olacağını, Audi’nin köklerinden ilham alırken geçmişi kopyalamayacağını söyledi.

    Audi’nin paylaştığı tanıtım videosunda da benzer bir mesaj verildi. Videoda TT, 1991 Avus konsepti ve 1930’ların Auto Union Grand Prix otomobillerine yer verilirken, “dünün efsaneleri yarının ilham kaynağıdır” ifadeleri öne çıktı.

    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 1 gün önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

