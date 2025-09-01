Audi'nin yeni spor otomobil konsepti tanıtım öncesi ortaya çıktı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Audi, TT efsanesinden esinlenen radikal bir spor otomobil konseptini yarın görücüye çıkaracak. Ancak resmi tanıtımdan önce Kanada’daki sosyal medya hesaplarında paylaşılıp kısa sürede kaldırılan bir görsel, otomobile erken bir bakış fırsatı sundu.

Paylaşılan fotoğraf, alçak ve dinamik silüetiyle dikkat çeken iki koltuklu bir coupe aracı gösteriyor. Tasarımıyla TT’nin ruhunu yansıtan otomobil, ortadan motorlu spor otomobilleri anımsatan oranlara sahip.

Audi’nin resmi notunda aracın yalnızca bir konsept olduğu ve üretimde yer almayacağı belirtilse de tasarımın son derece gerçekçi oluşu, ileride yollara çıkabilecek bir model ihtimalini güçlendiriyor. Üstelik Audi CEO’su Gernot Döllner, daha önce yaptığı açıklamada, markanın artık yalnızca tasarım çalışmaları göstermeyeceğini, tanıtılan her konseptin üretime dönüşme potansiyeli taşıyacağını vurgulamıştı.

Konseptin detayları yarın akşam açıklanacak. Audi’nin tasarım patronu Massimo Frascella da sosyal medya üzerinden duyuru yaparak, otomobilin “strive for clarity” (sadelik için çaba) mottosuyla tanıtılacağını ve bu anlayışın markanın yeni tasarım dilinin temelini oluşturacağını belirtti.

Bu açıklamadan da anlaşılabileceği üzere bu konsept, Audi’nin gelecek yıllardaki tasarım çizgisini şekillendirecek. Döllner, tasarımın markayı geleceğe taşıyan cesur bir adım olacağını, Audi’nin köklerinden ilham alırken geçmişi kopyalamayacağını söyledi.

Audi’nin paylaştığı tanıtım videosunda da benzer bir mesaj verildi. Videoda TT, 1991 Avus konsepti ve 1930’ların Auto Union Grand Prix otomobillerine yer verilirken, “dünün efsaneleri yarının ilham kaynağıdır” ifadeleri öne çıktı.

