    Audi'nin yeni V6 dizel motoru, turbo gecikmesini ortadan kaldırıyor

    Audi, Avrupa’da hızla gerileyen dizel motorlara rağmen pes etmiyor. Marka, elektrik destekli yeni 3.0 litrelik V6 TDI ile dizeli modernize ederek performansı ve verimliliği aynı potada sunuyor.

    Audi'nin yeni V6 dizel motoru, turbo gecikmesini yok ediyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin sıkı emisyon baskısı altında dizel motorun devri hızla kapanıyor. Meşhur dizel skandalı öncesi yeni araç satışlarında yüzde 50’nin üzerinde paya sahip olan dizel, bu yılın ilk on ayında yüzde 8’e kadar geriledi. Artık hibritler, benzinliler ve hatta şarj edilebilir hibritler bile dizeli geride bırakıyor.

    Tüm bu tabloya rağmen Audi, TDI rozetini kaldırmaya niyetli değil. Marka, dizelin geleceğini “elektrikle desteklenen” yeni 3.0 litrelik V6 ile yeniden tanımlamaya çalışıyor.

    A6 ve Q5’te görev yapacak olan yeni motor, 48 voltluk hafif hibrit sistemini elektrikle çalışan bir kompresörle birleştiriyor. Audi daha önce 48V destekli V6 dizeller sunmuştu ancak bu kez elektrikli kompresör doğrudan turbo ve intercooler'ın ardına yerleştirilip birlikte çalışıyor.

    Gaza ani yüklendiğinizde, turbo henüz yeterli basınca sahip değilse devreye elektrikli kompresör giriyor. Turbo ile önceden sıkıştırılmış havayı bir kez daha sıkıştırarak yanma odasına gönderiyor. Böylece düşük devirlerde daha fazla tork elde ediliyor ve turbo gecikmesi neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. Audi, tepkilerin benzer güce sahip bir elektrikli otomobili andırdığını iddia ediyor.

    Audi'nin yeni V6 dizel motoru, turbo gecikmesini yok ediyor Tam Boyutta Gör

    Kalkışlarda hafif hibrit sistem ekstra 24 beygir güç ve 230 Nm tork sağlıyor. Bu değerlerin gerçek hayata yansıması ise gayet etkileyici. Yeni V6’ya sahip bir A6 Sedan, 0-100 km/s hızlanmasını 5,2 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız ise elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış durumda. Aynı motoru taşıyan Q5 ise daha hızlı. Hem standart SUV hem de Sportback tasarımlı versiyon, 0-100 km/s’yi tam 5 saniyede görüyor.

    Evet modern güncellemeler var ama motor tamamen yeni değil. “EA897evo4” kodu, Volkswagen Grubu’nun 2010’da tanıttığı 3.0 TDI’ın en güncel versiyonu olduğunu doğruluyor. Bu motor, dizek skandalı sürecindeki emisyon manipülasyonu tartışmalarında da yer almıştı. Hatta geçmişte bazı Porsche modellerinde dahi kullanılmıştı.

    Audi, yeni versiyonda dayanıklılığın artırıldığını, verimliliğin ise belirgin şekilde iyileştirildiğini savunuyor. Üstelik motor, atık yağlar ve tarımsal yan ürünlerden elde edilen HVO (hidro-işlenmiş bitkisel yağ) biyoyakıtıyla da çalışabiliyor. HVO kullanıldığında CO2 emisyonlarının geleneksel dizel yakıta göre yüzde 95’e kadar azalabildiği belirtiliyor.

