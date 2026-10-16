Audi Q7'den Euro NCAP'in "kaza sonrası güvenlik" kategorisinde %100 başarı

- Güvenli sürüş: %72
- Kazadan kaçınma: %77
- Çarpışma koruması: %88
- Kaza sonrası güvenlik: %100
Kaza sonrası güvenlik puanı; çarpışmanın ardından yardım ekiplerinin haberdar edilmesi, gerekli bilgilerin aktarılması ve araç içindekilere güvenli şekilde ulaşılması gibi unsurları değerlendiriyor. Dolayısıyla Q7’nin tam puanı, bütün çarpışma testlerinden yüzde 100 aldığı anlamına gelmiyor.
Q7’deki Audi connect acil çağrı sistemi, ciddi bir çarpışmanın ardından otomatik olarak yardım çağrısı başlatabiliyor. Sistem, yasal olarak iletilmesi gereken yolcu ve çarpışma bilgilerinin yanında, araç ve konuma ilişkin ek verileri de acil yardım merkezine gönderiyor.
Böylece yardım sürecinin başlaması için sürücünün telefonla arama yapması veya olayın çevredeki kişiler tarafından fark edilmesi gerekmiyor.
Kapıların açılması ve kemerlerin çözülmesi de değerlendiriliyor
Bunlara, düşük voltajlı elektrik beslemesi devre dışı kaldığında ilgili sistemlerin işlevlerini sürdürebilmesi de dahil. Audi’nin açıklamasına göre Q7, bu kriterlerin tamamından en yüksek puanı aldı.
Marka ayrıca kurtarma ekipleri için modele özel kurtarma bilgi formları ve müdahale kılavuzları sağlıyor. Bu belgeler; batarya, yakıt hatları ve gövde güçlendirmelerinin konumlarını göstererek ekiplerin araca müdahalesini kolaylaştırıyor.
İlk çarpışmanın ardından ikinci kazayı önlemeye çalışıyor
Bu işlev, sürücünün çarpışma sonrasında aracı kontrol edemediği durumlarda otomobilin hareket etmeye devam ederek başka bir araca veya engele çarpma ihtimalini azaltmak için tasarlanmış. Gerektiğinde sürücü, otomatik frenlemeyi geçersiz kılabiliyor.
Tam puan, kaza sonrası müdahale için
Yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunan Q7’nin aldığı sonuç, otomobil güvenliğinin çarpışma anıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Yolcuların korunmasının ardından yardımın çağrılması ve kurtarma ekiplerinin araç içindekilere ulaşabilmesi de değerlendirmede önemli yer tutuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: