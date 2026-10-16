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    Audi Q7'den Euro NCAP'in "kaza sonrası güvenlik" kategorisinde %100 başarı

    Yeni Audi Q7, Euro NCAP’in kaza sonrası güvenlik değerlendirmesinde yüzde 100 puana ulaştı. Marka, beş yıldız da alan SUV’nin bu kategoride tam puan kazanan ilk seri üretim otomobil olduğunu açıkladı.

    Audi Q7 Euro NCAP testine girdi: Kaza sonrası güvenlik %100 Tam Boyutta Gör
    Audi, yeni Q7’nin Euro NCAP’in kaza sonrası güvenlik değerlendirmesinde yüzde 100 puana ulaşan ilk seri üretim model olduğunu duyurdu. Büyük SUV, kuruluşun genel güvenlik değerlendirmesinden de beş yıldız aldı.
    • Güvenli sürüş: %72
    • Kazadan kaçınma: %77
    • Çarpışma koruması: %88
    • Kaza sonrası güvenlik: %100

    Kaza sonrası güvenlik puanı; çarpışmanın ardından yardım ekiplerinin haberdar edilmesi, gerekli bilgilerin aktarılması ve araç içindekilere güvenli şekilde ulaşılması gibi unsurları değerlendiriyor. Dolayısıyla Q7’nin tam puanı, bütün çarpışma testlerinden yüzde 100 aldığı anlamına gelmiyor.

    Q7’deki Audi connect acil çağrı sistemi, ciddi bir çarpışmanın ardından otomatik olarak yardım çağrısı başlatabiliyor. Sistem, yasal olarak iletilmesi gereken yolcu ve çarpışma bilgilerinin yanında, araç ve konuma ilişkin ek verileri de acil yardım merkezine gönderiyor.

    Böylece yardım sürecinin başlaması için sürücünün telefonla arama yapması veya olayın çevredeki kişiler tarafından fark edilmesi gerekmiyor.

    Kapıların açılması ve kemerlerin çözülmesi de değerlendiriliyor

    Audi Q7 Euro NCAP testine girdi: Kaza sonrası güvenlik %100 Tam Boyutta Gör
    Kaza sonrası güvenlik değerlendirmesi, elektronik yardım çağrısıyla sınırlı değil. Çarpışmanın ardından kapı kilitlerinin açılması, kapıların kullanılabilmesi ve emniyet kemeri tokalarının kolayca çözülebilmesi de inceleniyor.

    Bunlara, düşük voltajlı elektrik beslemesi devre dışı kaldığında ilgili sistemlerin işlevlerini sürdürebilmesi de dahil. Audi’nin açıklamasına göre Q7, bu kriterlerin tamamından en yüksek puanı aldı.

    Marka ayrıca kurtarma ekipleri için modele özel kurtarma bilgi formları ve müdahale kılavuzları sağlıyor. Bu belgeler; batarya, yakıt hatları ve gövde güçlendirmelerinin konumlarını göstererek ekiplerin araca müdahalesini kolaylaştırıyor.

    İlk çarpışmanın ardından ikinci kazayı önlemeye çalışıyor

    Audi Q7 Euro NCAP testine girdi: Kaza sonrası güvenlik %100 Tam Boyutta Gör
    Q7’nin çoklu çarpışma freni, ilk darbenin ardından oluşabilecek ek kazaların riskini azaltmayı amaçlıyor. Sistem, devreye girme koşullarını karşılayan bir çarpışma algıladığında otomatik frenleme yaparak aracı durduruyor. Ardından park frenini uyguluyor ve dörtlü ikaz lambalarını yakıyor.

    Bu işlev, sürücünün çarpışma sonrasında aracı kontrol edemediği durumlarda otomobilin hareket etmeye devam ederek başka bir araca veya engele çarpma ihtimalini azaltmak için tasarlanmış. Gerektiğinde sürücü, otomatik frenlemeyi geçersiz kılabiliyor.

    Tam puan, kaza sonrası müdahale için

    Yedi kişiye kadar oturma kapasitesi sunan Q7’nin aldığı sonuç, otomobil güvenliğinin çarpışma anıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Yolcuların korunmasının ardından yardımın çağrılması ve kurtarma ekiplerinin araç içindekilere ulaşabilmesi de değerlendirmede önemli yer tutuyor.

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