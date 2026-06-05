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    Audi tarihinin en güçlüsü: Audi Nuvolari tanıtıldı

    Audi, 1.001 beygir gücündeki yeni hibrit süper otomobili Nuvolari’yi tanıttı. Markanın bugüne kadarki en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobili olan Nuvolari neler sunuyor?

    Audi tarihinin en güçlüsü: Audi Nuvolari tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Audi, 1.001 beygir gücündeki yeni hibrit süper otomobili Nuvolari’yi tanıttı. Sadece 499 adet üretilecek model, markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü ve en hızlı seri üretim otomobil olma özelliği taşıyor.

    Audi Nuvolari: 1.001 beygirlik canavar

    Nuvolari’nin kalbinde 4.0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motor ile üç adet elektrik motorundan oluşan hibrit bir sistem yer alıyor. V8 motor tek başına 800 beygir güç ve 730 Nm tork üretirken, her biri 110 kW güç üreten elektrik motorlarının desteğiyle toplam sistem gücü 1.001 beygire ulaşıyor.

    10.000 devire kadar çevirebilen motor, performans açısından yarış otomobillerini aratmıyor. Ön aksta yer alan iki eksenel akılı elektrik motoru dört tekerlekten çekiş sistemine katkı sağlarken, üçüncü elektrik motoru ise motor ile şanzıman arasında konumlandırılmış durumda.

    Audi tarihinin en güçlüsü: Audi Nuvolari tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Audi’nin açıkladığı verilere göre Nuvolari, 0-100 km/s hızlanmasını 2,6 saniyede tamamlarken, 0'dan 200 km/s’ye 6,8 saniyede ulaşıyor ve 350 km/s’nin üzerinde maksimum hıza çıkabiliyor.

    Araçta kullanılan 7,3 kWh kapasiteli batarya kısa mesafeli elektrikli sürüşe izin verse de Nuvolari temelde içten yanmalı motoru merkeze alan bir performans otomobili olarak tasarlandı.

    Audi tarihinin en güçlüsü: Audi Nuvolari tanıtıldı
    Yeni nesil Audi Space Frame şasisi üzerine inşa edilen otomobil, markanın ilk tamamen karbon fiber gövdeye sahip modeli olma özelliğini taşıyor. Formula 1’den aktarılan üretim teknikleriyle geliştirilen aktif aerodinamik sistemler arasında direksiyon üzerinden kontrol edilebilen DRS (Drag Reduction System) de bulunuyor.

    Yüksek yere basma kuvveti modunda aktif arka kanat 400 kilogramdan fazla downforce (yere basma kuvveti) üretebiliyor. Fren sistemi ise 2,8 megavat seviyesine kadar enerji geri kazanımı sağlayarak Formula 1 araçlarına yakın bir performans sunuyor.

    Lamborghini Temerario ile yakın akraba

    Nuvolari’nin teknik altyapısı, aynı grup altında yer alan Lamborghini Temerario ile büyük ölçüde ortak. Her iki model de aynı 4.0 litrelik V8 motor ve üç elektrik motorlu hibrit mimariyi kullanıyor.

    Ancak Audi, elektrik tarafındaki gücü artırarak toplam sistem çıkışını 920 beygirden 1.001 beygire yükseltmiş durumda. Buna rağmen yaklaşık 600 bin euro başlangıç fiyatı, Temerario’nun yaklaşık 300 bin euroluk fiyatının iki katından fazla. Teslimatlar ise 2027'nin ilk yarısında başlayacak.

    Audi'nin elektrikli gelecek planları değişiyor

    Nuvolari’nin tanıtımı teknik özelliklerinden çok, Audi’nin stratejik yön değişimini göstermesi açısından dikkat çekiyor. Şirket 2021 yılında 2026’dan itibaren yalnızca yeni elektrikli modeller tanıtacağını ve son içten yanmalı motorunu 2033 yılında üreteceğini açıklamıştı. Ancak Audi CEO’su Gernot Döllner, markanın artık motor seçenekleri konusunda “tam esneklik” yaklaşımını benimsediğini belirtiyor. Nuvolari de bu değişimin en somut örneği olarak görülüyor.

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

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