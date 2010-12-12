Audi'nin yeni Le Mans yarış otomobili R18 de dizel motora sahip

Audi yeni Le Mans yarış otomobili R18'i tanıttı.1999'dan beri 24 saat Le Mans yarış serisini yarışını tam 9 kere kazanan Audi, yeni otomobiliyle de bu başarılarını sürdürmek istiyor.

Dizel motorların genelde yarışlarda kullanılmayacağı düşünülse de Audi geliştirdiği mükemmel dizel motorlarla bu düşünceyi boşa çıkarmış oldu. Daha önceki model olan R15 TDI, 5.5 litre hacminde 10 silindirli turbo beslemeli bir dizel motora sahipti. 590 beygir gücündeki otomobilin maksimum torku ise 1050 NM idi. 330 kilometre/saat hızın üzerine çıkabilen Audi R15 TDI, 900 kilogram ağırlığındaydı.

Yeni geliştirilen model R18 TDI ise R15 TDI gibi 5.5 litrelik motora sahip olmayacak. Audi'nin Ingolstadt fabrikasında tanıttığı otomobil 3.7 litre hacminde, 6 silindirli bir TDI motora sahip olacak. Teknik özellikleri belli olmasa da bu yeni motorun 6 ileri manuel vites ile kontrol edileceği açıklandı. Şasisi ve aerodinamik özellikleri de geliştirilen otomobilin, R15'e daha hafif ve rijit olacağı belirtiliyor.

Otomobilin diğer bir ilgi çeken özelliği ise boyutları arttırılmış ledli farlar. Gündüz farı görevi yapan ledler ise '1' şeklini alacak şekilde yerleştirilmiş. Audi'nin gelecek yılki Le Mans yarışlarında R18'i kullanması planlanıyor.