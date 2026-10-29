AutoCAD ve çizim programları için en iyi laptop tavsiyeleri

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Tam Boyutta Gör AutoCAD ve çizim programlarını kullanmak için yalnızca güçlü bir işlemciye sahip olmak yeterli değil. Doğru ekran kartı, yeterli RAM ve hızlı depolama birimiyle donatılan bir laptop, teknik çizimlerden 3D modellemeye ve render işlemlerine kadar farklı iş yüklerini daha rahat karşılayabiliyor. Peki, AutoCAD için hangi laptop alınmalı? AutoCAD ve çizim programları için en iyi laptop seçeneklerini bir araya getirdiğimiz bu rehberde, mimarlardan mühendislere kadar farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eden modelleri inceliyoruz.

AutoCAD ve çizim programları için laptop seçerken kullanım senaryosunu doğru belirlemek, gereğinden fazla harcama yapmamak açısından önemli. Bu açıdan Casper Excalibur Laptop G915, güçlü donanımı farklı bellek ve depolama yapılandırmalarıyla bir araya getiren bir seçenek. Daha ağır 3D iş yükleri ve yüksek VRAM ihtiyacı olan kullanıcılar ise Casper Excalibur G920'yi değerlendirebilir. ASUS ProArt P16 ve ROG Zephyrus G16 gibi modeller yaratıcı işlerde ekran kalitesini öne çıkarırken Dell Pro Max 16 Plus ve Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 profesyonel iş istasyonu özellikleri arayanlara hitap ediyor.

1️⃣ Casper Excalibur G915 (G915.240H-EN60X-C)

Tam Boyutta Gör Mimarlık ve mühendislik öğrencileri, teknik çizim hazırlayan profesyoneller veya AutoCAD'in yanında farklı tasarım programlarını da kullananlar için dengeli bir donanım seçimi önemli. Casper Excalibur Laptop G915, Intel Core 7 240H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5060 ekran kartıyla hem çizim hem de GPU hızlandırmalı uygulamalara yönelik bir seçenek oluşturuyor.

RTX 5060'ın 8 GB GDDR7 grafik belleği, AutoCAD'in 3D görüntüleme özelliklerinden ve ekran kartı hızlandırmasından yararlanan iş akışlarında avantaj. 64 GB DDR5 RAM içeren seçili yapılandırma ise büyük projelerle çalışırken, birden fazla tasarım uygulamasını aynı anda kullanırken ve çok sayıda referans dosyası açıkken geniş bir bellek alanı sunuyor. İki M.2 SSD yuvası sayesinde toplam 4 TB depolama alanına sahip yapılandırma da proje dosyalarını, kütüphaneleri ve diğer büyük dosyaları bilgisayarda saklamak isteyenlere hitap ediyor.

16 inçlik Full HD IPS ekranı 165 Hz yenileme hızı ve 350 nit parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı AutoCAD için zorunlu olmasa da arayüzde gezinirken ve farklı uygulamalarda çalışırken akıcı görüntü sağlayabiliyor. 2,3 kg ağırlığındaki cihaz, masaüstü bilgisayara kıyasla daha taşınabilir bir çalışma sistemi arayanlar için değerlendirilebilir.

AutoCAD için laptop önerisi arayan ve güçlü bir işlemciyle birlikte yüksek RAM kapasitesi isteyen kullanıcılar Casper Excalibur G915'i inceleyebilir. Özellikle çizim, modelleme ve farklı yaratıcı uygulamaları bir arada kullanmayı planlayanlar için yapılandırma seçenekleri önemli bir avantaj.

Casper Excalibur G915 teknik özellikleri

Ekran: 16 inç FHD (1920x1080 / 1200), IPS panel, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık

16 inç FHD (1920x1080 / 1200), IPS panel, 165 Hz yenileme hızı, 350 nit parlaklık İşlemci: Intel Core 7 240H

Intel Core 7 240H Bellek : 32 GB DDR5 RAM

: 32 GB DDR5 RAM Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD

1 TB M.2 NVMe PCIe SSD Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB GDDR7)

: NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 GB GDDR7) Portlar : 1x Thunderbolt 4 (Type-C), 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses Jakı

: 1x Thunderbolt 4 (Type-C), 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses Jakı Batarya: 80 Whr (4 hücreli)

2️⃣ Casper Excalibur G920 (G920.1490-EQ90X-E)

Tam Boyutta Gör Büyük 3D modeller, yoğun görselleştirme iş akışları ve ekran kartından yüksek güç isteyen uygulamalarla çalışıyorsanız daha üst seviye bir donanım tercih etmek gerekebilir. Casper Excalibur Laptop G920, Intel Core i9-14900HX işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5090 ekran kartıyla yüksek performans gerektiren iş yüklerine yönelik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

RTX 5090'ın 24 GB GDDR7 grafik belleği, VRAM kapasitesinden yoğun biçimde yararlanan 3D uygulamalar ve GPU hızlandırmalı render süreçleri için geniş bir alan sunuyor. 64 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile gelen model, büyük proje dosyalarını işlemek ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışmak isteyenlere hitap ediyor. İkinci M.2 yuvası sayesinde depolama alanını daha sonra artırmak da mümkün.

G920'nin 16 inçlik ekranı 2560 x 1600 piksel çözünürlük, 300 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Yüksek çözünürlük, çizimlerde ve arayüzlerde daha fazla ayrıntı görmeye yardımcı olurken geniş renk kapsamı görsel içerik üretiminde de fayda sağlayabilir. İki fanlı soğutma sistemi ise yoğun yük altında çalışan işlemci ve ekran kartının ısısını yönetmeyi amaçlıyor.

AutoCAD için laptop önerisi ararken yalnızca 2D çizim değil, ağır 3D modelleme ve görselleştirme süreçlerini de hesaba katan profesyoneller Casper Excalibur G920'yi değerlendirebilir.

Casper Excalibur G920 teknik özellikleri

Ekran: 16 inç QHD / WQXGA (2560x1600), IPS panel, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms, 500 nit, %100 DCI-P3

16 inç QHD / WQXGA (2560x1600), IPS panel, 300 Hz yenileme hızı, 3 ms, 500 nit, %100 DCI-P3 İşlemci: Intel Core i9-14900HX

Intel Core i9-14900HX Bellek: 64 GB DDR5 RAM

64 GB DDR5 RAM Depolama: 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB GDDR7, 175W)

NVIDIA GeForce RTX 5090 (24 GB GDDR7, 175W) Portlar: 1x USB 3.2 Type-C (100W PD desteği), 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses / Mikrofon Jakı

1x USB 3.2 Type-C (100W PD desteği), 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses / Mikrofon Jakı Batarya: 63 Whr (4 hücreli)

3️⃣ ASUS ProArt P16

Tam Boyutta Gör AutoCAD'in yanı sıra mimari görselleştirme, grafik tasarım ve video düzenleme gibi farklı işlerle de ilgileniyorsanız ekran kalitesi ve renk doğruluğu önemli hâle geliyor. ASUS ProArt P16, AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı ve OLED ekranıyla yaratıcı profesyonellere hitap eden seçeneklerden biri.

RTX 5070'in 8 GB GDDR7 belleği, GPU hızlandırmalı tasarım ve görselleştirme uygulamalarında kullanılabiliyor. 32 GB veya 64 GB RAM içeren farklı yapılandırmalar bulunması da proje boyutuna göre seçim yapmayı mümkün kılıyor. 16 inçlik 3K OLED ekran, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve yüksek kontrastıyla çizimlerin yanı sıra renk doğruluğu gerektiren görsel çalışmalarda avantaj sağlayabilir.

Dokunmatik ekran ve kalem desteği, cihazı yalnızca klavye ve fareyle çalışılan bir bilgisayar olmaktan çıkarıyor. Ancak AutoCAD'i yoğun biçimde kullanıyorsanız klasik klavye ve fare ya da harici çizim ekipmanlarıyla çalışmak yine daha uygun olabilir. AutoCAD için laptop önerisi arayan ve teknik çizimlerin yanında renk hassasiyeti gerektiren yaratıcı işlerle de uğraşanlar ASUS ProArt P16'yı değerlendirebilir.

ASUS ProArt P16 teknik özellikleri

Ekran: 16 inç 3K / 4K (2880x1800 veya 3840x2400) OLED Dokunmatik, 120 Hz, 500–700 nit (HDR %100 DCI-P3)

16 inç 3K / 4K (2880x1800 veya 3840x2400) OLED Dokunmatik, 120 Hz, 500–700 nit (HDR %100 DCI-P3) İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370 veya NVIDIA RTX Spark N1X

AMD Ryzen AI 9 HX 370 veya NVIDIA RTX Spark N1X Bellek: 32 GB / 64 GB / 128 GB LPDDR5X (Anakarta lehimli)

32 GB / 64 GB / 128 GB LPDDR5X (Anakarta lehimli) Depolama: 1 TB / 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD

1 TB / 2 TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / RTX Blackwell GPU

NVIDIA GeForce RTX 4070 / RTX Blackwell GPU Portlar: 3x USB4 / Thunderbolt Type-C (DisplayPort & PD destekli), 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1, Full-size SD Express 7.0 Kart Okuyucu, 3.5mm Kombo Ses Jakı

3x USB4 / Thunderbolt Type-C (DisplayPort & PD destekli), 1x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1, Full-size SD Express 7.0 Kart Okuyucu, 3.5mm Kombo Ses Jakı Batarya: 99.9 Whr (4 hücreli Li-ion)

4️⃣ Lenovo Legion Pro 5 16IAX10

Tam Boyutta Gör İşlemci gücüyle ekran kartı performansını bir arada isteyen ve AutoCAD'in yanında 3D tasarım programları da kullananlar için Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 alternatif oluşturuyor. Intel Core Ultra 9 275HX işlemcisi, özellikle yoğun hesaplama ve çoklu görev gerektiren iş akışlarında yüksek performans hedefliyor.

NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartının 8 GB GDDR7 belleği, 3D görüntüleme ve GPU hızlandırmalı uygulamalar için kullanılabiliyor. 32 GB RAM ve 1 TB SSD içeren yapılandırma, büyük projelerle çalışmaya başlamak için güçlü bir temel oluşturuyor. Gerektiğinde bellek kapasitesini ve depolama alanını artırma seçenekleri de konfigürasyona göre kontrol edilebilir.

16 inçlik ekranın 2560 x 1600 piksel çözünürlüğü, Full HD panellere kıyasla daha geniş bir çalışma alanı sunuyor. Böylece çizim alanı, araç çubukları ve referans pencerelerini aynı anda görüntülemek kolaylaşabiliyor. OLED ekran seçeneği bulunan konfigürasyonlarda kontrast ve renk performansı da öne çıkıyor.

AutoCAD için laptop önerisi arayan, güçlü işlemci ve ekran kartını bir arada isteyen kullanıcılar Lenovo Legion Pro 5'i değerlendirebilir. Ancak satın almadan önce ekran paneli, RAM kapasitesi ve işletim sistemi gibi özelliklerin seçilen ürün koduyla eşleştiğinden emin olmak gerekiyor.

Lenovo Legion Pro 5 teknik özellikleri

Ekran: 16 inç WQXGA (2560x1600), OLED / IPS, 165 Hz / 240 Hz, %100 DCI-P3

16 inç WQXGA (2560x1600), OLED / IPS, 165 Hz / 240 Hz, %100 DCI-P3 İşlemci: Intel Core Ultra 9 275HX

Intel Core Ultra 9 275HX Bellek: 32 GB DDR5 RAM

32 GB DDR5 RAM Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD

1 TB M.2 NVMe PCIe SSD Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7, 115W)

NVIDIA GeForce RTX 5070 (8 GB GDDR7, 115W) Portlar: 2x USB-C (DisplayPort & PD), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses Jakı

2x USB-C (DisplayPort & PD), 3x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses Jakı Batarya: 80 Whr

5️⃣ MSI Vector 16 HX AI

Tam Boyutta Gör Büyük montaj dosyaları, detaylı 3D sahneler ve GPU hızlandırmalı render süreçleriyle çalışan kullanıcılar için ekran kartının belleği ve soğutma sistemi belirleyici olabilir. MSI Vector 16 HX AI, Intel Core Ultra işlemcileri ve farklı NVIDIA GeForce RTX 50 serisi ekran kartı seçenekleriyle bu tür yoğun iş yüklerini hedefliyor.

Laptop, Intel Core Ultra 7 255HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı ve 12 GB GDDR7 grafik belleğiyle geliyor. 12 GB VRAM, büyük 3D sahneler ve ekran kartı belleğine yüklenen uygulamalar için 8 GB seçeneklere kıyasla daha geniş bir kapasite sunuyor. Bununla birlikte bazı yapılandırmalarda 16 GB RAM bulunabildiğinden, profesyonel kullanım için satın alma öncesinde bellek kapasitesini kontrol etmek önemli.

MSI'ın Cooler Boost soğutma tasarımı, çift fan ve çoklu ısı borularıyla yoğun yük altında bileşenlerin sıcaklığını yönetmeyi amaçlıyor. Harici ekran kartı ve güçlü işlemci kombinasyonu, AutoCAD'in yanında Blender veya diğer render yazılımlarını kullananlar için de değerlendirilebilir.

AutoCAD için laptop önerisi arayan ve 3D modelleme ile render işlerini aynı bilgisayarda yürütmek isteyen kullanıcılar MSI Vector 16 HX AI modelinin RTX 5070 Ti ve 12 GB VRAM içeren yapılandırmalarını inceleyebilir.

MSI Vector 16 HX AI teknik özellikleri

Ekran: 16 inç QHD+ (2560x1600), IPS panel, 240 Hz, %100 sRGB

16 inç QHD+ (2560x1600), IPS panel, 240 Hz, %100 sRGB İşlemci: Intel Core Ultra 7 255HX / Ultra 9 275HX

Intel Core Ultra 7 255HX / Ultra 9 275HX Bellek: 16 GB / 32 GB DDR5 (5600 MHz)

16 GB / 32 GB DDR5 (5600 MHz) Depolama: 1 TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 SSD

1 TB M.2 NVMe PCIe Gen 5 SSD Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, 140W) / RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (12 GB GDDR7, 140W) / RTX 5080 Portlar: 2x USB4 / Thunderbolt, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1, SD Kart Okuyucu, 2.5Gb RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses Jakı

2x USB4 / Thunderbolt, 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1, SD Kart Okuyucu, 2.5Gb RJ45 Ethernet, 3.5mm Ses Jakı Batarya: 90 Whr (4 hücreli Li-Polymer)

6️⃣ Dell Pro Max 16 Plus

Tam Boyutta Gör Kurumsal projelerde çalışan, profesyonel CAD uygulamalarında sürücü uyumluluğuna ve iş istasyonu özelliklerine önem veren kullanıcılar için Dell Pro Max 16 Plus gibi mobil iş istasyonları değerlendirilebilir. Bu modeller, standart tüketici laptoplarından farklı olarak profesyonel grafik çözümleri ve kurumsal kullanım özellikleriyle konumlandırılıyor.

Örnek yapılandırmalarda Intel Core Ultra 7 265HX işlemci, 64 GB RAM ve NVIDIA RTX Pro 3000 Blackwell ekran kartı bulunuyor. RTX Pro ailesi, profesyonel iş akışları için tasarlanmış sürücü ve yazılım uyumluluğu seçenekleri sunuyor. Bu durum özellikle şirket ortamlarında, büyük CAD projelerinde ve uzun süreli profesyonel kullanımda önemli olabilir.

16 inçlik ekran, geniş çalışma alanı sağlarken Windows 11 Pro gibi kurumsal işletim sistemi seçenekleri de mevcut. Bununla birlikte mobil iş istasyonlarının fiyatı yüksek olabildiğinden, yalnızca temel 2D AutoCAD çizimleri yapan kullanıcılar için bu sınıfa çıkmak gerekli olmayabilir. AutoCAD için laptop önerisi arayan ve kurumsal iş akışlarında profesyonel grafik donanımını önceliklendiren kullanıcılar Dell Pro Max 16 Plus modelini değerlendirebilir.

Dell Pro Max 16 Plus teknik özellikleri

Ekran: 16 inç UHD+ (3840x2400) OLED Dokunmatik (120 Hz, 500 nit) veya FHD+ (1920x1200) IPS

16 inç UHD+ (3840x2400) OLED Dokunmatik (120 Hz, 500 nit) veya FHD+ (1920x1200) IPS İşlemci: Intel Core Ultra 9 285HX (vPro Enterprise destekli)

Intel Core Ultra 9 285HX (vPro Enterprise destekli) Bellek: 64 GB / 128 GB DDR5 CAMM2

64 GB / 128 GB DDR5 CAMM2 Depolama: 2 TB – 4 TB NVMe PCIe Gen5 M.2 SSD

2 TB – 4 TB NVMe PCIe Gen5 M.2 SSD Ekran Kartı: NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation (24 GB GDDR7, 175W)

NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell Generation (24 GB GDDR7, 175W) Portlar: 2x Thunderbolt 5 (USB-C), 1x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 2.5Gb RJ45 Ethernet, SD Kart Okuyucu, Akıllı Kart (SmartCard) Okuyucu, 3.5mm Ses Jakı

2x Thunderbolt 5 (USB-C), 1x Thunderbolt 4 (USB-C), 2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI 2.1, 2.5Gb RJ45 Ethernet, SD Kart Okuyucu, Akıllı Kart (SmartCard) Okuyucu, 3.5mm Ses Jakı Batarya: 96 Whr (6 hücreli)

7️⃣ ASUS ROG Zephyrus G16

Tam Boyutta Gör Güçlü donanımı daha ince ve taşınabilir bir kasada kullanmak isteyenler için ASUS ROG Zephyrus G16 farklı bir seçenek sunuyor. Intel Core Ultra 9 285H işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı, AutoCAD'in yanında görselleştirme ve yaratıcı uygulamalara da hitap ediyor.

16 inçlik 2560 x 1600 piksel OLED ekran, yüzde 100 DCI-P3 renk kapsamı ve 240 Hz yenileme hızıyla hem yüksek görüntü kalitesi hem de akıcı ekran deneyimi sunuyor. 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB SSD içeren yapılandırma, birden fazla uygulamayla çalışmak ve proje dosyalarını saklamak için kullanılabiliyor. Ancak RAM anakarta entegre olduğundan satın alma aşamasında kapasiteyi doğru seçmek gerekiyor.

Yaklaşık 1,85 kg ağırlığındaki kasa, yüksek performanslı bilgisayarını farklı çalışma alanlarına taşıyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor. AutoCAD'in yanında video düzenleme, grafik tasarım ve oyun gibi farklı kullanım senaryolarını tek cihazda birleştirmek isteyenler için de alternatif oluşturuyor. AutoCAD için laptop önerisi arayan ve taşınabilirliği ekran kalitesiyle birlikte değerlendiren kullanıcılar ASUS ROG Zephyrus G16 modelini inceleyebilir.

ASUS ROG Zephyrus G16 teknik özellikleri

Ekran: 16 inç 2.5K (2560x1600) ROG Nebula OLED, 240 Hz, 0.2 ms, %100 DCI-P3, G-Sync

16 inç 2.5K (2560x1600) ROG Nebula OLED, 240 Hz, 0.2 ms, %100 DCI-P3, G-Sync İşlemci: Intel Core Ultra 9 185H / AMD Ryzen AI 9 HX 370

Intel Core Ultra 9 185H / AMD Ryzen AI 9 HX 370 Bellek: 16 GB / 32 GB LPDDR5X (7467 MHz, Lehimli)

16 GB / 32 GB LPDDR5X (7467 MHz, Lehimli) Depolama: 1 TB / 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

1 TB / 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / RTX 4080 / RTX 4090 (8 GB - 16 GB GDDR6)

NVIDIA GeForce RTX 4070 / RTX 4080 / RTX 4090 (8 GB - 16 GB GDDR6) Portlar: 1x Thunderbolt 4 (Type-C), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (PD & DP), 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, SD Kart Okuyucu (SD Express 7.0), 3.5mm Kombo Ses Jakı

1x Thunderbolt 4 (Type-C), 1x USB 3.2 Gen2 Type-C (PD & DP), 2x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1x HDMI 2.1 FRL, SD Kart Okuyucu (SD Express 7.0), 3.5mm Kombo Ses Jakı Batarya: 90 Whr (4 hücreli Li-ion)

8️⃣ Apple MacBook Pro 16 inç (M5 Pro)

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Pro 16 inç, AutoCAD ve çizim programlarında macOS kullanmayı tercih eden mimarlar, tasarımcılar ve mühendisler için değerlendirilebilecek üst segment dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor. M5 Pro işlemcisi, güçlü grafik birimi ve yüksek çözünürlüklü ekranıyla iki boyutlu çizimlerin yanı sıra farklı tasarım uygulamalarında da kullanılabiliyor. 16,2 inç Liquid Retina XDR ekranı; geniş çalışma alanı, yüksek parlaklık ve geniş renk desteğiyle teknik çizimlerde ve görsel içerik üretiminde avantaj sağlıyor.

MacBook Pro'nun en önemli artılarından biri, performans ile taşınabilirliği bir arada sunması. Bununla birlikte Apple'ın birleşik bellek mimarisi, Windows dizüstü bilgisayarlarda kullanılan ayrı ekran kartı ve VRAM yapısından farklı çalışıyor. Bu nedenle cihaz seçerken yalnızca işlemci gücünü değil, kullanılacak yazılımın macOS desteğini ve proje boyutlarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

AutoCAD'in Mac sürümü Apple Silicon işlemcileri destekliyor. Ancak Windows sürümünde bulunan bazı özel araç setleri macOS tarafında sunulmuyor. Büyük 3D projeler, yoğun görselleştirme veya belirli mühendislik yazılımlarıyla çalışan kullanıcıların satın almadan önce kullandıkları uygulamaların uyumluluğunu kontrol etmesi önemli.

Apple MacBook Pro 14 teknik özellikleri

Ekran: 16.2 inç Liquid Retina XDR (3456x2234), ProMotion 120 Hz, 1000 nit sürekli (1600 nit peak HDR)

16.2 inç Liquid Retina XDR (3456x2234), ProMotion 120 Hz, 1000 nit sürekli (1600 nit peak HDR) İşlemci: Apple M5 Pro çip (18 çekirdekli CPU: 6 performans, 12 verimlilik)

Apple M5 Pro çip (18 çekirdekli CPU: 6 performans, 12 verimlilik) Bellek: 24 GB / 36 GB / 48 GB Birleşik Bellek (Unified Memory) (307 GB/s bellek bant genişliği)

24 GB / 36 GB / 48 GB Birleşik Bellek (Unified Memory) (307 GB/s bellek bant genişliği) Depolama: 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB Tümleşik NVMe SSD

512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB Tümleşik NVMe SSD Ekran Kartı: 20 çekirdekli dahili Apple GPU (M5 Pro)

20 çekirdekli dahili Apple GPU (M5 Pro) Portlar: 3x Thunderbolt / USB 4 (Type-C), 1x HDMI, SDXC Kart Okuyucu, MagSafe 3 Şarj Bağlantı Noktası, 3.5mm Kulaklık Jakı

3x Thunderbolt / USB 4 (Type-C), 1x HDMI, SDXC Kart Okuyucu, MagSafe 3 Şarj Bağlantı Noktası, 3.5mm Kulaklık Jakı Batarya: 100 Whr Lityum Polimer (24 saate kadar video oynatma)

AutoCAD için laptop seçerken hangi özellikler önemli?

İşlemci: AutoCAD'in özellikle 2D çizim ve bazı modelleme işlemleri işlemcinin tek çekirdek performansından yararlanıyor. Yüksek turbo frekansına sahip güncel işlemciler, çizim komutları ve hesaplama gerektiren işlemlerde avantaj sağlayabilir.

AutoCAD'in özellikle 2D çizim ve bazı modelleme işlemleri işlemcinin tek çekirdek performansından yararlanıyor. Yüksek turbo frekansına sahip güncel işlemciler, çizim komutları ve hesaplama gerektiren işlemlerde avantaj sağlayabilir. RAM: 16 GB RAM temel kullanım için yeterli olabilir; ancak büyük çizimler, çok sayıda açık dosya ve farklı tasarım uygulamaları için 32 GB daha uygun bir başlangıç noktası. Ağır 3D iş akışlarında 64 GB veya daha fazlası değerlendirilebilir.

16 GB RAM temel kullanım için yeterli olabilir; ancak büyük çizimler, çok sayıda açık dosya ve farklı tasarım uygulamaları için 32 GB daha uygun bir başlangıç noktası. Ağır 3D iş akışlarında 64 GB veya daha fazlası değerlendirilebilir. Ekran kartı: Basit 2D çizimlerde güçlü bir harici ekran kartına her zaman ihtiyaç duyulmaz. 3D modelleme, gerçek zamanlı görselleştirme ve render işlemlerinde ise GPU performansı ve VRAM kapasitesi önem kazanır. Autodesk, AutoCAD 2026 için 8 GB GPU belleğini önerilen seviyede gösteriyor; büyük veri kümeleri ve 3D modelleme gibi işlerde gereksinimler daha da yükselebilir.

Basit 2D çizimlerde güçlü bir harici ekran kartına her zaman ihtiyaç duyulmaz. 3D modelleme, gerçek zamanlı görselleştirme ve render işlemlerinde ise GPU performansı ve VRAM kapasitesi önem kazanır. Autodesk, AutoCAD 2026 için 8 GB GPU belleğini önerilen seviyede gösteriyor; büyük veri kümeleri ve 3D modelleme gibi işlerde gereksinimler daha da yükselebilir. Depolama: SSD, yazılımın açılışından proje dosyalarının yüklenmesine kadar birçok işlemde hız avantajı sağlar. Çok sayıda proje ve kütüphane dosyasıyla çalışıyorsanız 1 TB SSD iyi bir başlangıç noktası; daha büyük dosyalar için 2 TB veya ek SSD yuvası değerlendirilebilir.

SSD, yazılımın açılışından proje dosyalarının yüklenmesine kadar birçok işlemde hız avantajı sağlar. Çok sayıda proje ve kütüphane dosyasıyla çalışıyorsanız 1 TB SSD iyi bir başlangıç noktası; daha büyük dosyalar için 2 TB veya ek SSD yuvası değerlendirilebilir. Ekran: 15,6 veya 16 inç ekranlar, çizim alanı ve taşınabilirlik arasında denge kurabilir. Daha yüksek çözünürlük, çizim alanında daha fazla ayrıntı ve çalışma alanı sunarken renk doğruluğu da görselleştirme işlerinde önemlidir.

15,6 veya 16 inç ekranlar, çizim alanı ve taşınabilirlik arasında denge kurabilir. Daha yüksek çözünürlük, çizim alanında daha fazla ayrıntı ve çalışma alanı sunarken renk doğruluğu da görselleştirme işlerinde önemlidir. Soğutma: Uzun süren render işlemleri ve yoğun 3D iş yükleri işlemciyle ekran kartını sürekli yük altında tutabilir. Güçlü soğutma, sıcaklığa bağlı performans düşüşlerini sınırlamaya yardımcı olur.

Sıkça sorulan sorular?

AutoCAD için kaç GB RAM gerekir?

Temel 2D çizimlerde 16 GB RAM yeterli olabilir. Büyük projeler, çok sayıda açık dosya ve farklı tasarım uygulamaları için 32 GB RAM daha uygun bir tercih. Autodesk'in AutoCAD 2026 için önerdiği bellek kapasitesi de 32 GB.

AutoCAD için oyuncu laptopu alınır mı?

Evet. Güçlü işlemci ve harici NVIDIA GeForce RTX ekran kartına sahip oyuncu laptopları AutoCAD ve birçok çizim programını çalıştırabilir. Ancak profesyonel CAD uygulamalarında sertifikalı sürücü ve kurumsal destek gerekiyorsa mobil iş istasyonları daha uygun olabilir.

AutoCAD için ekran kartı mı, işlemci mi daha önemli?

2D çizimlerde işlemci performansı daha belirleyici olabilir. 3D modelleme, gerçek zamanlı görselleştirme ve render işlerinde ise ekran kartının gücü ve VRAM kapasitesi önem kazanır. Kullanacağınız yazılımları ve projelerin büyüklüğünü birlikte değerlendirmek gerekir.

AutoCAD için RTX 5060 yeterli mi?

RTX 5060'ın 8 GB grafik belleğine sahip yapılandırmaları, birçok AutoCAD ve orta ölçekli 3D tasarım iş akışı için değerlendirilebilir. Çok büyük sahneler, yüksek çözünürlüklü dokular veya yoğun render işlemleri için daha fazla VRAM gerekebilir.

AutoCAD için Casper Excalibur G915 mi, G920 mi tercih edilmeli?

G915, güçlü işlemci, RTX 5060 ve yüksek RAM kapasitesiyle çizim ve orta ölçekli 3D işlere yönelik daha dengeli bir seçenek olabilir. G920 ise RTX 5090'ın 24 GB VRAM kapasitesi ve Core i9-14900HX işlemcisiyle ağır 3D modelleme ve GPU hızlandırmalı iş yüklerini hedefliyor. Yalnızca 2D çizim yapanların G920'nin sunduğu üst seviye donanıma ihtiyacı olmayabilir.

AutoCAD internet olmadan çalışır mı?

AutoCAD'in kurulum, lisans doğrulama ve belirli çevrim içi özellikleri için internet gerekebilir. Kullanım sırasında hangi işlevlerin çevrimdışı çalışabileceği, lisans türüne ve yazılım sürümüne bağlıdır.

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