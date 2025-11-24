AutoFlight, dünyanın ilk yüzen eVTOL havalimanını tanıttı

Su üzerinde hava taksi dönemi
AutoFlight tarafından tanıtılan eVTOL Water Vertiport platformu, nehir, göl veya deniz gibi çeşitli su alanlarına konuşlandırılabiliyor. İçindeki iletişim ekipmanları ve otomatik yönlendirme sistemi sayesinde, kara bağlantısı gerektirmeden görev yapabiliyor. AutoFlight'in vizyonu ise birden fazla platformdan oluşan "Sea-Air Super Hub" konsepti.
Bu yaklaşım, acil durum müdahalelerinden offshore rüzgâr türbinleri ve petrol platformlarının bakımına kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Şirket, kurtarma operasyonlarında tepki sürelerinin yarı yarıya azalabileceğini, rutin offshore (kıyıdan uzak) bakımlarının ise 10 kat hızlanabileceğini öngörüyor.
AutoFlight, erken bir startup olmaktan uzak; şirket halihazırda 2.000’in üzerinde hava aracı siparişi almış durumda. CATL ise projeye yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor ve hem özel havacılık bataryaları hem de tek şarjla 2.000 mil menzil sunabilecek "yoğunlaştırılmış bataryalar" üzerinde çalışıyor.
Tüm bu planlar bir araya geldiğinde, yüzen vertiportlar deniz ve kıyı ulaşımında devrim yaratabilecek bir ekosistemin parçası olabilir. Eğer AutoFlight ve CATL planlarını hayata geçirebilirse, uçaklar yalnızca kara pistlerinden değil, doğrudan su üzerinden de kalkış yapabilecek.