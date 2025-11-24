Giriş
    AutoFlight, dünyanın ilk yüzen eVTOL havalimanını tanıttı

    AutoFlight, eVTOL hava taksileri için su üzerinde çalışan modüler bir havalimanı tanıttı. Platform, güneş enerjisiyle kendi kendine yetiyor ve şehirler ile açık deniz operasyonlarını dönüştürebilir.

    AutoFlight, dünyanın ilk yüzen eVTOL havalimanını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli eVTOL üreticisi AutoFlight, havacılık ve şehir içi ulaşıma dair yenilikçi bir adım attı. Şirket, tamamen su üzerinde çalışabilen, modüler bir eVTOL havalimanı platformunu tanıttı. CATL desteğiyle geliştirilen bu sistem, iniş ve kalkış alanı ile şarj istasyonunu bir arada sunuyor ve güneş enerjisi ile kendi enerji depolama sistemi sayesinde tamamen bağımsız çalışabiliyor.

    Su üzerinde hava taksi dönemi

    AutoFlight tarafından tanıtılan eVTOL Water Vertiport platformu, nehir, göl veya deniz gibi çeşitli su alanlarına konuşlandırılabiliyor. İçindeki iletişim ekipmanları ve otomatik yönlendirme sistemi sayesinde, kara bağlantısı gerektirmeden görev yapabiliyor. AutoFlight'in vizyonu ise birden fazla platformdan oluşan "Sea-Air Super Hub" konsepti.

    Bu yaklaşım, acil durum müdahalelerinden offshore rüzgâr türbinleri ve petrol platformlarının bakımına kadar geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Şirket, kurtarma operasyonlarında tepki sürelerinin yarı yarıya azalabileceğini, rutin offshore (kıyıdan uzak) bakımlarının ise 10 kat hızlanabileceğini öngörüyor.

    AutoFlight, erken bir startup olmaktan uzak; şirket halihazırda 2.000’in üzerinde hava aracı siparişi almış durumda. CATL ise projeye yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapıyor ve hem özel havacılık bataryaları hem de tek şarjla 2.000 mil menzil sunabilecek "yoğunlaştırılmış bataryalar" üzerinde çalışıyor.

    Tüm bu planlar bir araya geldiğinde, yüzen vertiportlar deniz ve kıyı ulaşımında devrim yaratabilecek bir ekosistemin parçası olabilir. Eğer AutoFlight ve CATL planlarını hayata geçirebilirse, uçaklar yalnızca kara pistlerinden değil, doğrudan su üzerinden de kalkış yapabilecek.

