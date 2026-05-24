AV1'in halefi AV2 için final sürüm tarihi sızdı: Yakında geliyor

AV2 için final sürüm tarihi sızdı
Paylaşılan kayıtlar içerisinde "2026-05-29 v1.0.0" ifadesi yer alırken, bu sürüm doğrudan "AV2’nin ilk yayınlanan sürümü" olarak tanımlanıyor. Böylece AV2 standardı, uzun süredir devam eden geliştirme sürecinin ardından resmi final aşamasına oldukça yaklaşmış durumda.
Daha önce AOMedia tarafında hedef tarih olarak 2025 sonu işaret edilmişti. Yeni tarih ise sürecin yaklaşık yarım yıl geciktiğini gösteriyor. AV1 standardının halefi olarak geliştirilen AV2'nin özellikle sıkıştırma verimliliği tarafında büyük iyileştirmeler sunması bekleniyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) kullanım senaryolarına daha gelişmiş destek sağlayacak.
Codec standardının aynı zamanda bölünmüş ekran aktarımı, ekran içeriği işleme ve daha geniş görsel kalite aralığı gibi alanlarda da önemli geliştirmeler getireceği doğrulandı. Şu an için final teknik dökümanlar tamamen yayınlanmış değil. Ancak AV2 Bitstream ve Decoding Process Specification taslak sürümü halihazırda erişime açık durumda.
Öte yandan AV2 standardının tamamlanması, kısa vadede yaygın kullanım anlamına gelmeyebilir. Donanım üreticilerinin yeni codec desteğini cihazlarına entegre etmesi yıllar sürebiliyor. Benzer şekilde Intel, AV1 donanım hızlandırmasını 2018'deki standardın ardından yaklaşık iki yıl sonra Tiger Lake platformunda sunmuştu.
