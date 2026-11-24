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Oynat Honda, 2030 yılına kadar sunacağı 15 yeni hibrit modelin ilk ayrıntılarını açıkladı. Avancier modeliyle tanıtılan yeni sistem, maliyetleri yüzde 30 düşürürken yakıt tasarrufunu yüzde 10 artırmayı hedefliyor. Yenilenen iki litrelik motor, mekanik şaftı kaldıran elektrikli dört çeker sistemi ve farklı modellere uyarlanabilen hafifletilmiş platform öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Yeni nesil modellerin küresel pazara çıkışı 2027 yılında başlayacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Honda, yeni Avancier ile birlikte kullanmaya başlayacağı Honda Hybrid sisteminin teknik ayrıntılarını paylaştı. e:HEV teknolojisinin devamı olarak geliştirilen sistem; yenilenen benzinli motoru, elektrikli sürüş ünitelerini ve farklı modellere uyarlanabilen ortak bir platformu bir araya getiriyor.

Ana hedef maliyeti düşürmek

Markanın hedeflerinden biri, hibrit sisteminin maliyetini 2023’te kullanılan sisteme göre yüzde 30’dan fazla düşürmek. Ortak parçaların artırılması ve elektrik motorlarında daha az mıknatıs kullanılması bu tasarrufa katkı sağlayacak. Yakıt ekonomisinde açıklanan yüzde 10’u aşan iyileşme hedefi ise Honda’nın ilk nesil iki motorlu hibritleriyle yapılan karşılaştırmaya dayanıyor.

Yeni 2,0 litrelik benzinli motorda ağırlık, yanma verimliliği ve soğutma üzerinde çalışılmış. Emme kanalları ve pistonların şekli değiştirilerek hava-yakıt karışımının daha hızlı yanması sağlanıyor. Böylece yüksek yük altında vuruntuyu önlemek için fazladan yakıt püskürtme ihtiyacı azaltılıyor. Yalnızca hibrit kullanımına göre tasarlanan motorun silindir bloğu ve krank mili de hafifletilmiş.

Tam Boyutta Gör Dört tekerlekten çekişte ise DualPower eAWD adı verilen yeni yapı kullanılacak. Ön ve arka aks arasında güç taşıyan mekanik şaftın yerini, arka tekerleklere güç veren ayrı bir elektrik motoru alıyor. Ön veya arka tekerlekler patinaj yaptığında sistem, yalnızca ilgili aksın gücünü azaltarak diğer aksın çekiş sağlamaya devam etmesine imkân tanıyor. Arka motor, yavaşlama sırasında enerji geri kazanımına da katılıyor.

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Yeni platform, C ve D segmentindeki sedanlarla SUV’larda kullanılabilecek. Batarya bütün modellerde arka koltukların altına yerleştirilirken motor bölmesindeki ortak parça ve yapıların oranı yaklaşık yüzde 60’tan yüzde 90’a çıkarılıyor. Honda, bu düzenlemelerle hem ağırlığı hem de geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.

Avancier ile başlayacak yeni nesil hibrit ailesinin küresel pazarlara çıkışı 2027’de başlayacak. Honda, 31 Mart 2030’a kadar toplam 15 yeni nesil hibrit model sunmayı planlıyor.

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Avancier ile başladı: Honda’dan 15 yeni hibrit model

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