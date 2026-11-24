Yapay Zeka Özeti:
- Honda, 2030 yılına kadar sunacağı 15 yeni hibrit modelin ilk ayrıntılarını açıkladı. Avancier modeliyle tanıtılan yeni sistem, maliyetleri yüzde 30 düşürürken yakıt tasarrufunu yüzde 10 artırmayı hedefliyor. Yenilenen iki litrelik motor, mekanik şaftı kaldıran elektrikli dört çeker sistemi ve farklı modellere uyarlanabilen hafifletilmiş platform öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Yeni nesil modellerin küresel pazara çıkışı 2027 yılında başlayacak.
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Ana hedef maliyeti düşürmek
Markanın hedeflerinden biri, hibrit sisteminin maliyetini 2023’te kullanılan sisteme göre yüzde 30’dan fazla düşürmek. Ortak parçaların artırılması ve elektrik motorlarında daha az mıknatıs kullanılması bu tasarrufa katkı sağlayacak. Yakıt ekonomisinde açıklanan yüzde 10’u aşan iyileşme hedefi ise Honda’nın ilk nesil iki motorlu hibritleriyle yapılan karşılaştırmaya dayanıyor.
Yeni 2,0 litrelik benzinli motorda ağırlık, yanma verimliliği ve soğutma üzerinde çalışılmış. Emme kanalları ve pistonların şekli değiştirilerek hava-yakıt karışımının daha hızlı yanması sağlanıyor. Böylece yüksek yük altında vuruntuyu önlemek için fazladan yakıt püskürtme ihtiyacı azaltılıyor. Yalnızca hibrit kullanımına göre tasarlanan motorun silindir bloğu ve krank mili de hafifletilmiş.
Yeni platform, C ve D segmentindeki sedanlarla SUV’larda kullanılabilecek. Batarya bütün modellerde arka koltukların altına yerleştirilirken motor bölmesindeki ortak parça ve yapıların oranı yaklaşık yüzde 60’tan yüzde 90’a çıkarılıyor. Honda, bu düzenlemelerle hem ağırlığı hem de geliştirme ve üretim maliyetlerini azaltmayı amaçlıyor.
Avancier ile başlayacak yeni nesil hibrit ailesinin küresel pazarlara çıkışı 2027’de başlayacak. Honda, 31 Mart 2030’a kadar toplam 15 yeni nesil hibrit model sunmayı planlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli