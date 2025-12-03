Avatar 3 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör İlk iki filmiyle gişe rekorları kıran Avatar serisi, bu ay üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Ateş ve Kül (Fire and Ash) alt başlığını taşıyan Avatar 3, 19 Aralık'ta dünya genelinde vizyona girecek. Sinemaseverlerle buluşmasına daha iki hafta olsa da bazı basın mensupları Avatar 3'ü şimdiden izleme şansı yakaladı. ABD'de gerçekleşen basın gösterimi sonrası filme dair ilk yorumlar da paylaşıldı.

Basın gösterimine katılanlar ambargo sebebiyle uzun uzun eleştiri yazıları paylaşamıyor olsa da sosyal medya üzerinden kısaca görüşlerini paylaşmalarına izin verildi. Burada paylaşılan ilk yorumlar, Avatar 3'ün izleyenleri ikiye böldüğünü gösteriyor. James Cameron'ın filmini övgüye boğanlar da var, hayal kırıklığı olarak değerlendirenler de; ancak genele baktığımızda, Avatar 3'ün yarattığı etkinin ilk iki filme kıyasla sönük kaldığını söyleyebiliriz.

Avatar 3, İkinci Filmden Çok da Farklı Bir Şey Sunmuyor

Bunun en önemli sebeplerinden biri, James Cameron'ın yeni Avatar filminde çok da farklı bir şey sunmuyor olması. Filmi izleyenler arasında pek çok kişi, Avatar: Fire and Ash'in ikinci filme oldukça benzer bir yapıya ve hikâyeye sahip olduğunu söylüyor. Cameron'ın bu evreni genişletirken aynı formüle bağlı kalması, başarılı yönetmenden yeni fikirler, yeni konseptler görmek isteyenleri hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

Negatif eleştirilerin yoğunlaştığı bir diğer konu da filmin 3 saat 15 dakikalık süresi. James Cameron'ın Avatar 3'te ortaya koyduğu işçiliği etkileyici bulan bazı isimler bile filmin böylesine uzun bir sürenin hakkını vermediğini düşünüyor.

Avatar 3'e dair övgülerin merkezinde ise James Cameron'ın her zaman olduğu nefes kesici bir dünya yaratması yer alıyor. Avatar serisinin ilk iki filmi gibi Fire and Ash de etkileyici görselliği ve teknik başarısıyla övgü topluyor. Filmi izleyen pek çok kişi, bunun kesinlikle beyaz perdede deneyimlenmesi gereken bir film olduğunun altını çiziyor.

