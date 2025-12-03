Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avatar 3 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı

    19 Aralık'ta vizyona girecek olan Avatar 3'ün (Avatar: Fire and Ash) ABD'deki basın gösterimi sonrası filme dair ilk yorumlar paylaşıldı. Yeni Avatar filmine övgü olduğu kadar yergi de var.

    Avatar 3 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı; Serinin en zayıf halkası olabilir Tam Boyutta Gör
    İlk iki filmiyle gişe rekorları kıran Avatar serisi, bu ay üçüncü filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. Ateş ve Kül (Fire and Ash) alt başlığını taşıyan Avatar 3, 19 Aralık'ta dünya genelinde vizyona girecek. Sinemaseverlerle buluşmasına daha iki hafta olsa da bazı basın mensupları Avatar 3'ü şimdiden izleme şansı yakaladı. ABD'de gerçekleşen basın gösterimi sonrası filme dair ilk yorumlar da paylaşıldı.

    Basın gösterimine katılanlar ambargo sebebiyle uzun uzun eleştiri yazıları paylaşamıyor olsa da sosyal medya üzerinden kısaca görüşlerini paylaşmalarına izin verildi. Burada paylaşılan ilk yorumlar, Avatar 3'ün izleyenleri ikiye böldüğünü gösteriyor. James Cameron'ın filmini övgüye boğanlar da var, hayal kırıklığı olarak değerlendirenler de; ancak genele baktığımızda, Avatar 3'ün yarattığı etkinin ilk iki filme kıyasla sönük kaldığını söyleyebiliriz.

    Avatar 3, İkinci Filmden Çok da Farklı Bir Şey Sunmuyor

    Bunun en önemli sebeplerinden biri, James Cameron'ın yeni Avatar filminde çok da farklı bir şey sunmuyor olması. Filmi izleyenler arasında pek çok kişi, Avatar: Fire and Ash'in ikinci filme oldukça benzer bir yapıya ve hikâyeye sahip olduğunu söylüyor. Cameron'ın bu evreni genişletirken aynı formüle bağlı kalması, başarılı yönetmenden yeni fikirler, yeni konseptler görmek isteyenleri hayal kırıklığına uğratmış gibi görünüyor.

    Negatif eleştirilerin yoğunlaştığı bir diğer konu da filmin 3 saat 15 dakikalık süresi. James Cameron'ın Avatar 3'te ortaya koyduğu işçiliği etkileyici bulan bazı isimler bile filmin böylesine uzun bir sürenin hakkını vermediğini düşünüyor. 

    Avatar 3'e dair övgülerin merkezinde ise James Cameron'ın her zaman olduğu nefes kesici bir dünya yaratması yer alıyor. Avatar serisinin ilk iki filmi gibi Fire and Ash de etkileyici görselliği ve teknik başarısıyla övgü topluyor. Filmi izleyen pek çok kişi, bunun kesinlikle beyaz perdede deneyimlenmesi gereken bir film olduğunun altını çiziyor.

    Kaynakça https://editorial.rottentomatoes.com/article/avatar-fire-and-ash-first-social-reactions/ https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/2/avatar-fire-and-ash-first-reactions-are-muxed
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dacia sandero stepway 1.0 yorumlar kırmızı antifiriz yerine mavi koyarsak ne olur motor rektefiye experde çıkar mı parafon kullananlar chicken holmes

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    XIAOMI POCO F7 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum