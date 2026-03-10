Avatar 4 çekilecek mi? James Cameron merak edilen soruyu cevapladı

Hollywood kulislerinde bir süredir konuşulmakta olan bu mesele, dün serinin usta yönetmeni James Cameron'a soruldu. Daha önce verdiği demeçlerde Avatar 4'ün çekilmeme ihtimalini kendisi de gündeme getiren Cameron, bu kez çok daha umutlu konuştu.
James Cameron, Avatar 4'ün Çekileceğini Düşünüyor
Saturn Ödülleri'nin kırmızı halı töreni sırasında ScreenRant'e konuşan James Cameron, Avatar 4 konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini ama çekilme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Görünen o ki basında konuşulduğunun aksine Disney ve Cameron, üçüncü filmin performansının seriyi devam ettirmek için yeterli olduğunu düşünüyor. Çünkü Cameron, bu konuda artık eskisinden çok daha emin konuşuyor.
Cameron'ın bu kısa röportaj sırasında değindiği bir diğer konu da Avatar 3'e gelen yorumlar oldu. Usta yönetmen detaylara pek girmemiş olsa da Avatar 4'ü çekerken sinemaseverlerden gelen geri dönüşleri dikkate alacağını belirtti. Bildiğiniz gibi üçüncü filme getirilen en büyük eleştirilerden biri, özellike hikâye akışı olarak ilk iki filme fazlasıyla benzemesiydi. Kim bilir belki de bu ufak düşüş Cameron'ı daha fazla risk alıp, hikâye açısından da yeni şeyler denemeye iterek iyi bir şeye de vesile olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım