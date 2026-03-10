Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avatar 4 çekilecek mi? James Cameron merak edilen soruyu cevapladı

    Avatar 3'ün gişede ilk iki filmin altında kalması dördüncü filmin iptal edilmesine mi sebep oldu? Avatar 4 hakkında bir süredir gündemde olan bu iddia, James Cameron'a soruldu.

    Avatar 4 çekilecek mi? James Cameron umutlu konuştu Tam Boyutta Gör
    Gişede 1.48 milyar dolar hasılata ulaşmış bir filmi hayal kırıklığı olarak tanımlamak biraz tuhaf olsa da Hollywood'da Avatar 3'e yönelik bakış tam da böyle. Aralık ayında vizyona giren Avatar 3 (Avatar: Ateş ve Kül), pek çok film için hayal bile edilemeyecek kadar fazla hasılat yapsa da bu miktarın ilk iki filmin altında kalması bir nevi hayal kırıklığı olarak görüldü. Öyle ki üçüncü filmin bu performansı yüzünden Avatar 4'ün çekilmeyebileceği bile konuşulmaya başlandı.

    Hollywood kulislerinde bir süredir konuşulmakta olan bu mesele, dün serinin usta yönetmeni James Cameron'a soruldu. Daha önce verdiği demeçlerde Avatar 4'ün çekilmeme ihtimalini kendisi de gündeme getiren Cameron, bu kez çok daha umutlu konuştu.

    James Cameron, Avatar 4'ün Çekileceğini Düşünüyor

    Saturn Ödülleri'nin kırmızı halı töreni sırasında ScreenRant'e konuşan James Cameron, Avatar 4 konusunda henüz kesin bir kararın verilmediğini ama çekilme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyledi. Görünen o ki basında konuşulduğunun aksine Disney ve Cameron, üçüncü filmin performansının seriyi devam ettirmek için yeterli olduğunu düşünüyor. Çünkü Cameron, bu konuda artık eskisinden çok daha emin konuşuyor.

    Cameron'ın bu kısa röportaj sırasında değindiği bir diğer konu da Avatar 3'e gelen yorumlar oldu. Usta yönetmen detaylara pek girmemiş olsa da Avatar 4'ü çekerken sinemaseverlerden gelen geri dönüşleri dikkate alacağını belirtti. Bildiğiniz gibi üçüncü filme getirilen en büyük eleştirilerden biri, özellike hikâye akışı olarak ilk iki filme fazlasıyla benzemesiydi. Kim bilir belki de bu ufak düşüş Cameron'ı daha fazla risk alıp, hikâye açısından da yeni şeyler denemeye iterek iyi bir şeye de vesile olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 1 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 2 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 5 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 5 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağda oturum açın whatsapp bildirim var mesaj yok kulaklığın dışarı ses vermesini engelleme evde durduk yere sigorta atması visa kart nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer AL16-52P
    Acer AL16-52P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum