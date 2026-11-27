Yapay Zeka Özeti:
- Avatar serisinin üçüncü filmi gişede bekleneni tam veremese de Disney seriye devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren üçüncü film 1.5 milyar dolara yakın hasılat yapsa da ilk iki filmin gerisinde kalmıştı. İptal iddialarına yanıt veren Disney, yeni vizyon takvimiyle dördüncü filmin 2029, beşinci filmin ise 2031 yılında vizyona gireceğini resmen duyurdu. Stüdyonun yeni filmleri iptal etmeyeceği ancak bütçeleri düşürebileceği belirtiliyor.
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Ancak bu düşüş Disney'i caydırmamış görünüyor. Zira şirket bu hafta duyurduğu yeni vizyon takviminde Avatar 4 ve 5'e de yer verdi. Stüdyo böylece Avatar serisini devam ettirme niyetinde olduğunu da duyurmuş oldu.
Disney tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Avatar 4, 21 Aralık 2029'da çıkacak. Avatar 5'in çıkışı içinse 19 Aralık 2031'i beklememiz gerekecek.
Avatar 4 ve 5 Daha Düşük Bütçeyle Çekilebilir
Bu son gelişme Avatar 4 ve 5'i çekme planlarında bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Ancak bu seriye dair gelecek planlarının değişmediği anlamına gelmiyor .Çünkü daha önce gelen haberler, Disney'in bu filmlerin bütçesini düşürebileceğine işaret ediyordu. Yani stüdyo doğrudan yeni filmleri iptal etmeyecek ama James Cameron'da daha düşük bütçeyle idare etmesini isteyecek. Tabii bu bütçe yine birkaç yüz milyon dolar ölçeğinde olacaktır ama Avatar 4 ve 5 için ilk başta planlandığı kadar devasa bütçeler ayrılmayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli