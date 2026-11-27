Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avatar serisinin üçüncü filmi gişede bekleneni tam veremese de Disney seriye devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl vizyona giren üçüncü film 1.5 milyar dolara yakın hasılat yapsa da ilk iki filmin gerisinde kalmıştı. İptal iddialarına yanıt veren Disney, yeni vizyon takvimiyle dördüncü filmin 2029, beşinci filmin ise 2031 yılında vizyona gireceğini resmen duyurdu. Stüdyonun yeni filmleri iptal etmeyeceği ancak bütçeleri düşürebileceği belirtiliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Gişede 1.48 milyar dolar hasılata ulaşmış bir filmi hayal kırıklığı olarak tanımlamak biraz tuhaf olsa da Hollywood'da Avatar 3'e yönelik bakış tam da böyle. Geçtiğimiz yıl çıkan Avatar 3 (Avatar: Ateş ve Kül), neredeyse 1.5 milyar dolar hasılat yapsa da bu miktarın ilk iki filmin altında kalması bir nevi hayal kırıklığı olarak görüldü. Öyle ki daha önce duyurulan Avatar 4 ve 5'in iptal edilebileceği bile konuşulmaya başlandı.

Ancak bu düşüş Disney'i caydırmamış görünüyor. Zira şirket bu hafta duyurduğu yeni vizyon takviminde Avatar 4 ve 5'e de yer verdi. Stüdyo böylece Avatar serisini devam ettirme niyetinde olduğunu da duyurmuş oldu.

Disney tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Avatar 4, 21 Aralık 2029'da çıkacak. Avatar 5'in çıkışı içinse 19 Aralık 2031'i beklememiz gerekecek.

Aralık ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

Avatar 4 ve 5 Daha Düşük Bütçeyle Çekilebilir

Bu son gelişme Avatar 4 ve 5'i çekme planlarında bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Ancak bu seriye dair gelecek planlarının değişmediği anlamına gelmiyor .Çünkü daha önce gelen haberler, Disney'in bu filmlerin bütçesini düşürebileceğine işaret ediyordu. Yani stüdyo doğrudan yeni filmleri iptal etmeyecek ama James Cameron'da daha düşük bütçeyle idare etmesini isteyecek. Tabii bu bütçe yine birkaç yüz milyon dolar ölçeğinde olacaktır ama Avatar 4 ve 5 için ilk başta planlandığı kadar devasa bütçeler ayrılmayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Avatar 4 ve 5 çekilecek mi? Disney kararını verdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: