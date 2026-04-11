Disney, Avatar 4 ve 5'in daha kısa ve daha düşük bütçeli olmasını istiyor

Usta yönetmen James Cameron, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte Avatar 4 ve 5'in çekilme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyleyerek bu iddiaları bir nevi yalanlamış oldu. Ancak Cameron'ın bu seriyi planladığı gibi beş filmde tamamlamak için bazı önemli tavizler vermesi gerekebilir.
Avatar 4 ve 5 Daha Düşük Bütçeyle Çekilebilir
The Wrap tarafından aktarılan bilgilere göre Disney, James Cameron'dan yeni filmleri hem daha kısa tutmasını, hem de ilk üç filmden daha düşük bir bütçeyle çekmesini istiyor.
Hatırlarsanız üçüncü filme getirilen en büyük eleştirilerden biri fazla uzun olmasıydı. Bu yüzden Disney'in film sürelerine yönelik isteği sinemaseverleri de memnun edebilir. Ancak bütçe konusu serinin geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor. Gerçi filmlerin kısaltılması bütçeyi düşürmek için epey katkı sağlayacaktır ama kesintiler bununla sınırlı kalmazsa Cameron seriye istediği gibi bir final yapamayabilir.
