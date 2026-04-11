Disney, Avatar 4 ve 5'in daha kısa ve daha düşük bütçeli olmasını istiyor

Tam Boyutta Gör Gişede 1.48 milyar dolar hasılata ulaşmış bir filmi hayal kırıklığı olarak tanımlamak biraz tuhaf olsa da Hollywood'da Avatar 3'e yönelik bakış tam da böyle. Aralık ayında vizyona giren Avatar 3 (Avatar: Ateş ve Kül), pek çok film için hayal bile edilemeyecek kadar fazla hasılat yapsa da bu miktarın ilk iki filmin altında kalması bir nevi hayal kırıklığı olarak görüldü. Öyle ki üçüncü filmin bu performansı yüzünden Avatar 4'ün çekilmeyebileceği bile konuşulmaya başlandı.

Usta yönetmen James Cameron, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte Avatar 4 ve 5'in çekilme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu söyleyerek bu iddiaları bir nevi yalanlamış oldu. Ancak Cameron'ın bu seriyi planladığı gibi beş filmde tamamlamak için bazı önemli tavizler vermesi gerekebilir.

Avatar 4 ve 5 Daha Düşük Bütçeyle Çekilebilir

The Wrap tarafından aktarılan bilgilere göre Disney, James Cameron'dan yeni filmleri hem daha kısa tutmasını, hem de ilk üç filmden daha düşük bir bütçeyle çekmesini istiyor.

Hatırlarsanız üçüncü filme getirilen en büyük eleştirilerden biri fazla uzun olmasıydı. Bu yüzden Disney'in film sürelerine yönelik isteği sinemaseverleri de memnun edebilir. Ancak bütçe konusu serinin geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor. Gerçi filmlerin kısaltılması bütçeyi düşürmek için epey katkı sağlayacaktır ama kesintiler bununla sınırlı kalmazsa Cameron seriye istediği gibi bir final yapamayabilir.

Avatar 4 ve 5 daha kısa ve daha düşük bütçeli olacak

