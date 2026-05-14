Avatar: Fire and Ash Disney+ platformuna geliyor

Avatar: Fire and Ash Disney+ platformunda
Resmi Disney ve Avatar hesapları tarafından duyurulan habere göre, gişede büyük başarı elde eden Avatar: Fire and Ash yapımı 24 Haziran’dan itibaren sadece Disney+ platformunda izleyicilerle buluşacak.
Film, sinemalarda gösterime girmesinin üzerinden yaklaşık altı ay geçtikten sonra dijital içerik platformuna geliyor. Bu hızlı geçiş, Disney’in büyük yapımlarda benimsediği yeni dağıtım stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
James Cameron’ın yönetmenliğinde hazırlanan yapım, Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi yıldız kadrosuyla dikkat çekiyor. Disney+’ta yayınlanacak versiyonun ekstra sahneler veya özel içerikler içerip içermeyeceği ise şimdilik merak konusu.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.