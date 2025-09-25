Avatar: Fire and Ash'ten yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Gişe rekorları kıran Avatar serisi, bu yıl üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Fire and Ash alt başlığını taşıyan Avatar 3, 25 Aralık'ta gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan Avatar: Fire and Ash için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney, bugün filmden yeni bir fragman yayınladı.

Usta yönetmen James Cameron, serinin üçüncü filminde Pandora’nın daha karanlık yüzünü keşfe çıkıyor ve hikâyeyi gezegenin külle kaplı bir köşesine taşıyor. Jake ve Neytiri, oğulları Neteyam’ın ölümünün ardından parçalanmak üzere olan ailelerini bir arada tutmaya çalışırken, Mangkwan olarak bilinen ve ateşin halkı olarak anılan Na’vi kabilesiyle karşı karşıya geliyorlar. Doğaüstü güçler, politik gerilimler ve kültürel çatışmaların ortasında, Sully ailesi hem dış tehditlerle hem de içlerindeki yas ve suçlulukla mücadele ediyor.

Avatar: Fire and Ash, 25 Aralık'ta Vizyona Girecek

Serinin önceki filmlerinden tanıdığımız Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri) ve Stephen Lang (Quaritch) bu filmde de aynı rollerle geri dönüyor. Onlara bu kez, kül halkının karizmatik ve tehlikeli lideri Varang'a hayat veren Oona Chaplin katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Britain Dalton, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Edie Falco, CCH Pounder gibi isimler eşlik ediyor.

Avatar serisinin ilk filmi 2.9 milyar dolar, ikinci filmi ise 2.3 milyar dolar hasılat yaptı. Bu yüzden Avatar 3'ten de beklentiler oldukça yüksek. Filmin bu beklentileri karşılayıp karşılayamacağını 25 Aralık'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

