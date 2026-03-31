Netflix, Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonu için tarih verdi

Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezonu 25 Haziran'da Başlayacak
Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi bu Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu olacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Toph'a genç oyuncu Miya Cech hayat veriyor.
Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna katılacak diğer isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.
Avatar: The Last Airbender toplamda üç sezon sürecek ki 3. sezonun çekimlerine de şimdiden başlanmış durumda.
Tarih duyurusuyla birlikte paylaşılan ve kamera arkasından da görüntüler içeren yeni tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.
