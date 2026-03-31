Netflix, Avatar: The Last Airbender'ın 2. sezonu için tarih verdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix tarafından hayata geçirilen canlı aksiyon (live-action) Avatar: The Last Airbender dizisi, iki yıllık aranın ardından ekranlara dönüyor. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu için tanıtım çalışmalarına hız veren Netflix, bugün 2. sezonun yayın tarihini paylaştı.

Avatar: The Last Airbender'ın 2. Sezonu 25 Haziran'da Başlayacak

Aynı animasyon dizinin 2. sezonunda olduğu gibi bu Netflix uyarlamasının 2. sezonu da Aang'in toprak bükmeyi öğrenmesini konu olacak. Bu vesileyle serinin sevilen karakterlerinden Toph da hikâyeye dâhil olacak. Toph'a genç oyuncu Miya Cech hayat veriyor.

Aang, Katara ve Sokka'nın yine aynı oyuncular tarafından canlandırıldığı 2. sezonda Avatar: The Last Airbender'ın kadrosuna katılacak diğer isimler Terry Chen, Dolly de Leon, Lily Gau, Madison Hu ve Dichen Lachman olacak.

Avatar: The Last Airbender toplamda üç sezon sürecek ki 3. sezonun çekimlerine de şimdiden başlanmış durumda.

Tarih duyurusuyla birlikte paylaşılan ve kamera arkasından da görüntüler içeren yeni tanıtım videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

