Avatar: The Last Airbender'ın devam dizisinden ilk fragman yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra'dan sonra yeni bir devam dizisine daha kavuşuyor. Avatar: Seven Havens adını taşıyan bu devam dizisi, hikâyeyi yıllarca ileriye taşıyacak ve Avatar olarak seçilen yeni bir karaktere odaklanacak.

Avatar: Seven Havens için meraklı bekleyiş sürerken, diziden ilk fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı. Yeni Avatar dizisi, 9 Ekim'de Paramount+'ta izleyici ile buluşacak. Dizinin tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak.

Avatar: Seven Havens'ı Orijinal Dizinin Yaratıcıları Hazırlıyor

Orijinal dizinin yaratıcıları olan Michael DiMartino ve Bryan Konietzko'nun hazırladığı Avatar: Seven Havens, The Last Airbender gibi 2D bir animasyon dizisi. Dizi, toplam 26 bölümden oluşuyor. Bu 26 bölüm, 13'er bölümlük iki ciltten oluşuyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi tüm bölümler birlikte yayınlanacak.

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Avatar: Seven Havens, büyük bir felaketin sonrasında geçiyor. Genç bir toprak bükücü, Korra'dan sonra gelen Avatar'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden genç kızın hem peşine düşen insanlardan hem de ruhlar aleminden düşmanlardan kaçması gerekiyor. Bu yolculukta ona uzun zaman sonra karşılaştığı kayıp ikizi eşlik ediyor. İkisinin, insanlığın son kalesi düşmeden kendi kökenlerine dair gizemi çözmeleri ve diyarı kurtarmaları gerekiyor.

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Avatar: The Last Airbender'ın devam dizisinden ilk fragman geldi

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