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    Avatar: The Last Airbender serisi büyüyor; Yeni bir dizi daha gelecek

    Paramount+, Avatar: The Last Airbender serisini yeni animasyon dizileriyle büyütmeye devam edecek. Epey başarılı olan Avatar: Seven Havens'tan sonra yeni bir dizi daha geliyor.

    Avatar: The Last Airbender serisi büyüyor; Yeni bir dizi daha gelecek Tam Boyutta Gör
    Avatar: The Last Airbender evrenini büyütme niyetinde olan Paramount+, devam dizisi Avatar: Seven Havens'ı bu hafta izleyicilere sundu. 9 Ekim'de yayınlanan dizinin izlenme rakamları Paramount'u fazlasıyla memnun etmiş olacak ki şirket diziye şimdiden iki sezon için daha onay verdi.

    Avatar: The Last Airbender'a The Legend of Korra'dan sonra çekilen ikinci devam dizisi olan Avatar: Seven Havens, hikâyeyi yıllarca ileriye taşıyor ve Avatar olarak seçilen yeni bir karaktere odaklanıyor.  Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görüldüğü için genç kızı zorlu bir mücadele bekliyor.

    Avatar Kuruk: Wave of Chaos da Duyuruldu

    Avatar: Seven Havens'ın başarısı sadece 2. ve 3. sezon onaylarını beraberinde getirmekle kalmadı, aynı zamanda yeni bir Avatar dizisinin de önünü açtı. Paramount+, Avatar Kuruk: Wave of Chaos adını taşıyan yeni bir animasyon dizisine daha yeşil ışık yaktı.

    Avatar Kuruk: Wave of Chaos, "yeni seçilen Avatar uysal değil de isyankâr bir ergen olsaydı ne olurdu?" sorusuna cevap arıyor. Hikâyenin merkezinde yer alan genç Avatar, binlerce yıllık geleneğe karşı çıkarak dört elementte ustalaşma macerasını kendi bildiği gibi yaşamaya karar veriyor. Bir yandan sinirli ustasından kaçarken, diğer yandan diyarın dört bir yanına yaptığı maceralarda korsanlar, kaotik ruhlar ve tuhaf tehlikelelerle yüzleşiyor. Avatar Kuruk: Wave of Chaos için şimdilik net bir yayın tarihi duyurulmadı.

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