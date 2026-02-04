Avatr 06T, Huawei'nin yeni nesil Lidar teknolojisini kullanacak
Avatr'ın mevcut araçlarındaki tasarım dilini shooting brake stiliyle birleştiren yeni Avatr 06T, Huawei'nin yeni nesil Lidar teknolojisini kullanan ilk modellerden biri olacak.
Avatr tarafından paylaşılan resmi ipucu görselleri, 06T’nin şık bir shooting brake tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Aerodinamik silüetiyle dikkat çeken modelde ince gündüz LED'lerine sahip bölünmüş far tasarımı, çok kollu jantlar, ön çamurluğa yerleştirilen kameralar, çok kollu jantlar, gizli kapı kolları, geniş omuz çizgisi ve ince LED stoplar göze çarpıyor.
Yeni Avatr 06T ayrıca Huawei Qiankun’un ADS 4 sürücü destek sistemi ve HarmonySpace 5 akıllı kokpit teknolojisiyle donatılacak. Yeni modelle ilgili tüm detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.