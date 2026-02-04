Avatr 06T, Huawei'nin yeni nesil Lidar teknolojisini kullanacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör CATL, Huawei ve Changan iş birliğiyle hayata geçen premium elektrikli araç markası Avatr, yeni modeli Avatr 06T'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Resmi ipucu görselleri paylaşılan araç, Huawei’nin yeni nesil LiDAR teknolojisini taşıyan ilk modellerden biri olmaya hazırlanıyor.

Avatr tarafından paylaşılan resmi ipucu görselleri, 06T’nin şık bir shooting brake tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Aerodinamik silüetiyle dikkat çeken modelde ince gündüz LED'lerine sahip bölünmüş far tasarımı, çok kollu jantlar, ön çamurluğa yerleştirilen kameralar, çok kollu jantlar, gizli kapı kolları, geniş omuz çizgisi ve ince LED stoplar göze çarpıyor.

Tam Boyutta Gör Teknik açıdan yeni modelin hem tam elektrikli hem de menzil artırıcı (EREV) seçeneklerle sunulması planlanıyor. Örneğin; Avatr 06'nın EREV versiyonunda 231 kW güç üreten elektrik motoru ve 45 kWsa LFP batarya ile CLTC'ye göre 330 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuluyor. Tam elektrikli versiyon ise 73 kWsa LFP batarya ile 650 km'ye kadar sürüş menzili vadediyor.

Yeni Avatr 06T ayrıca Huawei Qiankun’un ADS 4 sürücü destek sistemi ve HarmonySpace 5 akıllı kokpit teknolojisiyle donatılacak. Yeni modelle ilgili tüm detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

