Avea Gerçek Ortamdaki İlk LTE Uygulamasını Hayata Geçirdi

3G teknolojisindeki gücünü bağımsız testlerle kanıtlayan Avea, şimdi de Nokia Siemens Networks ile birlikte LTE teknolojisi uygulamasını ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanlarını da kullanarak, Avea Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne sahip ilk ve tek operatörü Avea, 3G teknolojisinin bir sonraki adımı olan ve GSM sektörüne damgasını vuracak LTE(Long Term Evolution) teknolojisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor!

Avea bu kapsamda; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan izinle, Nokia Siemens Networks ile birlikte, LTE teknolojisi uygulamalarını ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanlarını da kullanarak, Avea Ar-Ge Merkezinde başarıyla gerçekleştirdi.

LTE teknolojisi uygulamalarının gerçekleştirildiği ve sunduğu imkanların gösterildiği toplantıda konuşma yapan Avea Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Şahin; "Avea olarak, yatırımlarımızı müşterilerimize fayda sağlayacak, onlara daha iyi hizmet verebilmemize katkıda bulunacak ve Türkiye'yi yeni teknolojiler ile buluşturmamıza imkân verecek doğrultuda yapıyoruz.Türkiye'nin tek Ar-Ge sertifikasına sahip operatörü olarak, elimizdeki bu büyük Ar-Ge gücüyle 3G altyapısı, hatta 4G altyapısı üzerine ürünler geliştiriyoruz. Bugün Avea, çekirdek şebekesini hem 2G hem de 3G için tamamı ile Next-Generation-Network (NGN) standardında, yani full-IP yapısına geçiren ilk operatördür. Bu yapı ile ileride beklenen LTE gibi teknolojilere hazır durumdadır" dedi.

"Sahip olduğumuz teknoloji gücü ile LTE teknolojisinde Türkiye'de öncü olacağız."

Coşkun Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:"Sahip olduğumuz teknoloji gücü ile LTE teknolojisinde Türkiye'de öncü olacağız. Bunun için önümüzde her ne kadar uzun bir yol olsa da, başından itibaren planlarımızı bu yeni teknolojiye göre yapıyoruz.

Bugün de Nokia Siemens Networks ile birlikte LTE teknolojisi uygulamalarını ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanlarını kullanarak gerçekleştiriyoruz. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen uygulamalarla gerçek ortamdaki uygulamaların sonuçlarında ciddi farklılıklar olabiliyor. Bu tarz yanılmaları ortadan kaldırmak için laboratuvar ortamı değil, gerçek ortam kullandık" dedi.

"Avea olarak önümüzdeki dönemde vizyonerlik ve teknoloji anlamında sınırları zorlayan projeler geliştirmeyi hedefliyoruz."

Coşkun Şahin toplantıda Avea'nın gelecek dönem hedeflerinden de bahsetti. "Avea olarak önümüzdeki dönemde vizyonerlik ve teknoloji anlamında sınırları zorlayan projeler geliştirmeyi hedefliyoruz" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugüne kadar uygulamaya koyduğumuz ve üzerinde çalıştığımız projelere, 'geleceğe teknoloji üretme' hedefiyle ve büyük bir hızla devam edeceğiz."

Nokia Siemens Networks Avea Müşteri Grubu Direktörü Ersin Demirbaş ise görüşlerini şöyle ifade etti: "3G teknolojisinin bir sonraki adımı olan LTE'nin dünyadaki ilk uygulamalarına imza atan bir telekomünikasyon şirketi olarak, bugün Avea Ar-Ge Merkezinde ticari baz istasyonları ve kullanıcı ekipmanları ile LTE uygulamalarımızı gerçekleştiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. LTE teknolojisi, daha fazla hız, kapasite ve verimliliğin yanı sıra, Flexi Baz İstasyonu sayesinde de önemli maliyet avantajları sağlıyor. Nokia Siemens Networks'ün teknoloji ve çevre ödülü kazanmış Flexi Baz İstasyonu ayrıca çevreye duyarlı yapısıyla doğanın korunmasına da katkıda bulunuyor. Nokia Siemens Networks olarak LTE'deki deneyimimiz ve uçtan uca çözümlerimizle farkımızı göstermeye hazırız."

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