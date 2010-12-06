Avea ve Microsoft'la KOBİ'lerin Ofisi Cepte

Avea ve Microsoft Türkiye, KOBİ’lerin bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmalarını sağlayacak yepyeni bir projeye imza atıyor. Avea – Microsoft Türkiye işbirliğinde geliştirilen yeni proje kapsamında KOBİ’ler, Microsoft Exchange ve Outlook ile gerek web gerekse de mobil üzerinden mail hizmetine Office Communicator, Live Meeting gibi pek çok çözüme hiçbir başlangıç yatırımı yapmadan erişebilecekler.

Rekabetçi tarifeleri ve şirketlere yönelik katma değerli servis ve çözümleri ile kurumsal müşterilerin bir numaralı tercihi olan Avea, Türkiye’nin bilişim gücüMicrosoft Türkiye işbirliği ile KOBİ’lere yönelik yepyeni bir projeyi hayata geçiriyor.

Avea – Microsoft Türkiye işbirliğinde geliştirilen yeni proje kapsamında KOBİ’ler, başlangıç yatırımı yapmadan profesyonel ofis deneyimini mobil olarak yaşama imkanı bulacak.

KOBİ’lerin bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmalarını sağlayacak projede Microsoft Hosted E-Mail servisi ile müşteriler, gerek web, gerekse mobil üzerinden mail hizmetine, Exchange ve Outlook’un yanı sıra önümüzdeki dönemde kullanıma sunulacak olan birleşik iletişim çözümü Office Communicator ile çalışma platformu Sharepoint ve web konferansı çözümü Live Meeting gibi pek çok hizmete hiçbir başlangıç yatırımı yapmadan erişebilecekler.

KOBİ’lerin yeni e-adresi aveamail.com olacak!

Üç temel kategori halinde hizmete sunulacak servis ile KOBİ’ler, yüksek standartlarda kurumsal bir mail hizmetini almanın kolaylığını Avea – Microsoft işbirliği ile yaşayacaklar.

Şirketler ister aveamail.com, ister yeni tanımladıkları dört farklı e-posta adresini tek bir yerden takip edip, Microsoft Exchange 2010 teknolojisi ve güvencesiyle yönetebilecekler. Üstelik bu servise activesync yazılımı olan her mobil cihazdan erişim sağlanabilecek.

“KOBİ’lerimizin sadece %15’i bilişim teknolojilerinden yararlanıyor. KOBİ’lerin teknolojiden daha etkin biçimde yararlanmaları şart...”

Projenin basın toplantısında yaptığı konuşmada KOBİ’lerin ayakta kalabilmeleri, büyümeleri ve dünyaya açılmaları için teknolojiden daha yoğun ve etkin yararlanmalarının artık bir şart haline geldiğini belirten Avea CEO’su Erkan Akdemir; “Bugün KOBİ’lerimizin sadece %15’inin bilişim teknolojilerinden faydalandığını ve ne yazık ki yarısından fazlasının e-posta adresi bile olmadığını biliyoruz. Bu da KOBİ’lerimizi teknolojinin faydaları ile tanıştırmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Avea olarak Aveaİş çatısı altında topladığımız katma değerli ürün ve hizmetlerimizle, verimlilik sağlayan çözümlerimizle KOBİ’lerimizin bilişim teknolojilerinden daha fazla yararlanmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Avea olarak bilişim teknolojilerinin iş dünyasına entegrasyonu sağlayan ürün – hizmet ve çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Avea CEO’su Erkan Akdemir sözlerini şöyle sürdürdü; “Microsoft işbirliğinde Türkiye için bir ilk niteliğinde olan yepyeni bir projeye imza atıyoruz. Bu servis güvenlik, kurum itibarı, marka bilinirliği gibi kurumsal bir mail hizmeti almanın tüm avantajlarını KOBİ’lere sunacak. Türkiye’nin çarklarını döndüren KOBİ’lerimiz için hizmete sunduğumuz bu proje, Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecine, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı anlamında bize düşen sorumluluğu yerine getirme adımlarımızdan biridir. Avea olarak bilişim teknolojilerinin iş dünyasına entegrasyonu sağlayan ürün – hizmet ve çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen yaptığı konuşmada, “Microsoft Türkiye olarak ülkemizdeki 1,8 milyonu aşkın KOBİ’nin verimlilik ve maliyetler ekseninde teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Avea ile birlikte hayata geçirdiğimiz bu çözüm KOBİ’lerimizin e-posta ihtiyaçlarını bir paket halinde tüm bileşenleriyle karşılıyor. Microsoft Türkiye olarak KOBİ’lerimizin rekabette fark yaratma ve büyümeye odaklanma arzularını destekliyor, verimlilik ve üretkenlik artışlarına kayda değer katkılarda bulunuyoruz. Rekabetçi KOBİ’lerimizin yenilikçi yazılımlarımıza en uygun koşullarda erişimini sağlamak için AVEA gibi pazarın fark yaratan aktörleriyle beraber hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

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