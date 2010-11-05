Avea ve Opet İşbirliği ile KOBİ'lere Avantajlı Akaryakıt ve Konuşma

Aveaİş?in

Opet işbirliği ile hayata geçirdiği yeni kampanya sayesinde Avealı KOBİ?ler, bir yıl boyunca en avantajlı fiyatlarla konuşma ve Opet?ten akaryakıt alma ayrıcalığına sahip olacaklar.

Rakipsiz teklifleriyle KOBİ ve esnafın da bir numaralı tercihi olan Avea, şirketler ve çalışanlarına özel avantajlar sunduğu Aveaİş ile fark yaratan kampanyalara imza atmaya devam ediyor. Avea ve Opet?in birlikte hayata geçirdiği yeni akaryakıt kampanyası ile OPET?in otomatik akaryakıt ödeme sistemi Otobil?i olan Avealılar, tüm akaryakıt ve iletişim faturalarında hem Avea?dan hem OPET?ten indirim kazanıyor. 12 ay boyunca devam edecek kampanyadan yararlanan müşteriler böylece hem ulaşım hem de iletişim masraflarından tasarruf edecekler.

Avea Kurumsal İş Birimi Direktörü Tunç Taşman, Avea?nın esnaf ve KOBİ?lere yönelik en avantajlı ve rakipsiz tarifeleri sunmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi; ?Avea olarak KOBİ ve esnaflarımıza sadece avantajlı fiyatlar sunmakla kalmıyor, çeşitli alanlarda hayata geçirdiğimiz işbirlikleriyle Avealı olmanın ayrıcalığını onlara yaşatmayı hedefliyoruz. Amacımız KOBİ?lerimizin iletişim masraflarını en aza indirirken diğer ihtiyaçlarına da yanıt verebilmek. Bu doğrultuda Türkiye?nin alanında lider markalarıyla işbirlikleri hayata geçiriyoruz. Opet ile de bu kapsamda bir kampanyaya imza attık. Akaryakıt kampanyamızla KOBİ ve esnafın iletişimden sonra en önemli gider kalemlerinden biri olan ulaşım maliyetlerini de hafifletmiş olacağız. Cazip kampanyalarımız ve işbirliklerimizle KOBİ ve esnafın hayatına dokunarak fayda sağlamaya devam edeceğiz?? dedi.

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