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    Avengers: Doomsday'den beklenen fragman geldi: Sevilen kahramanlar yeniden bir arada

    Avengers yeniden bir arada! Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak Avengers: Doomsday filminden ilk uzun fragman yayınlandı. Marvel'ın bugüne kadarki en iddialı filmi olabilir.

    Merakla beklenen yeni Avengers filmi için daha önce kısa kısa tanıtım videoları yayınlayan Marvel, beklediğimiz o uzun fragmanı nihayet bugün paylaştı. Avengers: Doomsday'in bu yeni fragmanı, orijinal ekibin önemli bir bölümünü yeniden bir araya getirirken, onlara eşlik edecek karakterleri de gözler önüne seriyor. Avengers, X-Men, Fantastic Four, New Avengers ve Wakandalılar, ilk kez bir araya geliyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak

    Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. X-Men üyelerini, eski filmlerde olduğu Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular canlandıryor. 

    Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

    Avengers: Doomsday için beklenen fragman geldi Tam Boyutta Gör

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