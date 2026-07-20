Avengers: Doomsday'den beklenen fragman geldi: Sevilen kahramanlar yeniden bir arada

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Merakla beklenen yeni Avengers filmi için daha önce kısa kısa tanıtım videoları yayınlayan Marvel, beklediğimiz o uzun fragmanı nihayet bugün paylaştı. Avengers: Doomsday'in bu yeni fragmanı, orijinal ekibin önemli bir bölümünü yeniden bir araya getirirken, onlara eşlik edecek karakterleri de gözler önüne seriyor. Avengers, X-Men, Fantastic Four, New Avengers ve Wakandalılar, ilk kez bir araya geliyor.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak

Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. X-Men üyelerini, eski filmlerde olduğu Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular canlandıryor.

Moana filmi gişede çakıldı 1 hf. önce eklendi

Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

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