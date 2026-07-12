Avengers: Doomsday için tehlike çanları çalıyor: Prodüksiyon krize girdi

Avengers: Doomsday'in çekimlerine başlandığını dönemde gelen haberlerde, filmin senaryosunun henüz tamamlandığını söyleniyordu. Böylesine büyük bir filmin daha nereye bağlanacağı belirlenmeden çekilmeye başlaması hâliyle endişe yarattı. Nitekim şimdi bu endişeler haklı çıkmış görünüyor. Çünkü prodüksiyona yakın kaynaklar, bitmiş bir senaryo olmadan çekimlere başlama kararının şimdi ciddi sorunlar doğurduğunu söylüyor. World of Reel'a konuşan kaynaklar, yeni Avengers filmini "darmadağınık" olarak tanımlıyor.
Filmde 60'a yakın karakterin olmasının da bu durumda payının büyük olduğu söyleniyor. Kurgu aşamasında tüm bu karakterlerin hikâyelerini ve sahnelerini tutarlı ve akıcı bir şekilde bir araya getirmek, Marvel'ın düşündüğü kadar kolay olmayacak gibi duruyor.
Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek
Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. X-Men üyelerini, eski filmlerde olduğu Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular canlandıryor.
Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: