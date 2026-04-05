    Avengers: Doomsday'in vizyon tarihi değişebilir: Marvel, Dune 3'ten çekiniyor

    Merakla beklenen yeni Avengers filminin çıkış tarihi değişebilir. Avengers: Doomsday'i Dune 3 ile aynı gün vizyona sokmak istemeyen Marvel, şimdi filmin tarihini değiştirmeyi değerlendiriyor.

    Avengers: Doomsday'in vizyon tarihi değişebilir: Marvel, Dune 3'ten çekiniyor Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın uzun süredir çektiği en dikkat çekici film olan Avengers: Doomsday'in normalde 18 Aralık 2026'da vizyona girmesi planlanıyordu. Ancak gelen son haberler bu tarihn değişebibleceğini gösteriyor. Çünkü Marvel, yeni Avengers filmini Dune 3 ile aynı gün vizyona sokup gereksiz bir rekabete girmek istemiyor.

    Avengers: Doomsday'in Vizyon Tarihi Bir İki Hafta Önce Çekilebilir

    Zaten Dune 3 ile Avengers: Doomsday gibi iki iddialı filmin aynı güne alınması en baştan sinema dünyasını şaşırtmıştı. Dune 3'ün, Avengers'ı karşısına almamak için vizyon tarihini değiştireceği düşünülmüş olsa da Warner Bros, ilk kendileri bu tarihi seçtiği için geri adım atmayı reddetti. Şimdi John Campea tarafından aktarılan bilgiler, o geri adımın Marvel'dan gelebileceğini gösteriyor. Çünkü Campea'nın aldığı duyumlara göre Marvel, Avengers: Doomsday'in vizyon tarihini değiştirmeyi değerlendiriyor.

    Gerçi bunun öyle büyük bir değişiklik olması beklenmiyor. Ancak Campea'ya göre Marvel, vizyon tarihini bir iki hafta önceye çekerek açılışını Dune 3'ten önce yapabilir. Özellikle Jumanji 3'ün ertelenmesiyle boşalan 11 Aralık 2026 tarihi uygun bir aday gibi görülüyor. Marvel'ın bu konuda Dune 3'ten çekinmesinin en önemli sebeplerinden biri de Warner Bros. daha önce davranıp IMAX salonlarıyla anlaşmış olması. Bu yüzden şimdi 18 Aralık haftasındaki neredeyse tüm IMAX gösterimleri Dune 3'e ayrılmış duurmda. Bu da Marvel'ı daha dezavantajlı bir konuma getiriyor.

    Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. X-Men üyelerini, eski filmlerde olduğu Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular canlandıryor. 

    Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

