Avengers: Doomsday'den ilk fragman ve afiş paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

​Merakla beklenen Avengers: Doomsday filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmden ilk fragmanı paylaştı. Bu kısa fragmanın merkezinde Chris Evans'ın hayat verdiği Kaptan Amerika var. Bu fragmanla birlikte Kaptan Amerika'nın dönüşü resmilemiş oldu. Çünkü fragman "Steve Rogers, Avengers: Doomsday'de geri dönecek" mesajıyla bitiyor.

Marvel'ın önümüzdeki günlerde benzer iki fragman daha yayınlaması bekleniyor. Çünkü ABD'deki sinemalarda bir haftadır üç farklı Avengers: Doomsday fragmanı gösteriliyordu. Bunlardan biri Kaptan Amerika'ya, biri Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a, üçüncüsü ise Thor'a odaklanıyordu. Bu yüzden diğer ikisinin de yakında paylaşılacağı düşünülüyor.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.

Filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimlerle birlikte Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi eski X-Men oyuncuları da yer alıyor.

Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.

