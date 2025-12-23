Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avengers: Doomsday'den ilk fragman ve afiş paylaşıldı

    Avengers yeniden toplanıyor! 2026'nın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Avengers: Doomsday'den ilk fragman yayınlandı: Sevilen bir karakter Doomsday ile geri dönüyor.

    ​Merakla beklenen Avengers: Doomsday filmi için tanıtım çalışmalarına başlayan Marvel, filmden ilk fragmanı paylaştı. Bu kısa fragmanın merkezinde Chris Evans'ın hayat verdiği Kaptan Amerika var. Bu fragmanla birlikte Kaptan Amerika'nın dönüşü resmilemiş oldu. Çünkü fragman "Steve Rogers, Avengers: Doomsday'de geri dönecek" mesajıyla bitiyor.

    Marvel'ın önümüzdeki günlerde benzer iki fragman daha yayınlaması bekleniyor. Çünkü ABD'deki sinemalarda bir haftadır üç farklı Avengers: Doomsday fragmanı gösteriliyordu. Bunlardan biri Kaptan Amerika'ya, biri Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a, üçüncüsü ise Thor'a odaklanıyordu. Bu yüzden diğer ikisinin de yakında paylaşılacağı düşünülüyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da Vizyona Girecek

    Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Robert Downey Jr.'ın hayat verdiği Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştirecek. Marvel evreninden çok sayıda karakterin yer alacağı bu dev filmin yönetmen koltuğunda, daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler oturuyor.

    Filmde Anthony Mackie, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimlerle birlikte Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi eski X-Men oyuncuları da yer alıyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da vizyona girecek. Ondan bir yıl sonra ise Avengers: Secret Wars gelecek.

    Avengers: Doomsday Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    azdırıcı hikayeler numara taşıdıktan sonra tekrar taşıma süresi hgs ye para yükleyince borç ödenir mi fiesta 1.25 kronik sorunları diş teli lastikleri hayvan anlamları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum