Avengers: Doomsday için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak
Marvel'ın tüm ekiplerini ilk kez bir araya getiren Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. Filmde Doctor Doom'a daha önce Iron Man rolünde izlediğimiz Robert Downey Jr. hayat veriyor.
Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Chris Evans, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.
Ayrıca Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular da eski X-Men filmlerindeki rolleriyle geri dönüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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