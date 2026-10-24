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    Avengers: Doomsday için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

    Bu yıl bitmeden sinemaseverlerle buluşacak olan Avengers: Doomsday'den yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yeni Avengers filmi Marvel'ın tüm ekiplerini ilk kez bir araya getiriyor.

    Avengers: Doomsday için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın uzun süredir hayata geçirdiği en dikkat çekici proje olan Avengers: Doomsday, bu yıl bitmeden vizyona girecek. Büyük umutlar bağladığı yeni Avengers filmi için son derece kapsamlı bir tanıtım çalışması yürüten Marvel, dün filmden yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Marvel, bu kez de MLB ile aynı Amerikan Beyzbol Ligi ile iş birliği yaparak süper kahramanlarını bir beyzbol sahasına gönderiyor. Bu kısa girişin ardından ise filmden sahneler geliyor.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşacak

    Marvel'ın tüm ekiplerini ilk kez bir araya getiren Avengers: Doomsday'de Sam Wilson'ın önderlik ettiği yeni Avengers, Thunderbolts, Fantastik Dörtlü, X-Men ve Wakandalılar, Doctor Doom'a karşı güçlerini birleştiriyor. Filmde Doctor Doom'a daha önce Iron Man rolünde izlediğimiz Robert Downey Jr. hayat veriyor.

    Daha önce Infinity War ve Endgame'i de yöneten Russo Kardeşler'in yönettiği filmde Chris Evans, Chris Hemsworth, Florence Pugh, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Letitia Wright gibi Marvel Sinematik Evreni'nden tanıdığımız isimler bir araya geliyor.

    Ayrıca Patrick Stewart, James Marsden, Rebecca Romijn gibi oyuncular da eski X-Men filmlerindeki rolleriyle geri dönüyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 22 saat önce

    tuhaf

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