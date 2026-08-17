Avengers: Doomsday öncesi hangi filmleri izlemeli? Disney resmi öneri listesini paylaştı

Disney de bu durumun farkında olsa gerek ki bu "ön hazırlık" sürecinde Marvel hayranlarına yardımcı olabilecek bir öneri listesi paylaştı. Disney+ tarafından paylaşılan bu liste, Avengers: Doomsday'ı tam anlamıyla kavramak için izlenmesi gereken Marvel yapımlarını sıralıyor. İşte doğrudan Disney tarafından paylaşılan öneri listesi:
Avengers: Doomsday Öncesi İzlenmesi Önerilenler
• X-Men
• X2
• Captain America: The First Avenger
• The Avengers
• Avengers: Infinity War
• Avengers: Endgame
• Loki
• Shang-Chi
• Spider-Man: No Way Home
• Black Panther: Wakanda Forever
• Captain America: Brave New World
• Deadpool & Wolverine
• Doctor Strange in the Multiverse of Madness
• Thunderbolts (New Avengers)
• The Fantastic Four: First Steps
Başta da belirttiğimiz gibi bu yeni Avengers filminde eski X-Men ekibini de göreceğiz. Bu yüzden Disney de öneri listesini 2000'de çıkan X-Men filmiyle başlatıyor. Diğer yandan listede Deadpool & Wolverine'in de olması, bu iki karakterin Avengers: Doomsday'de yer alacağını büyük ölçüde doğruluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: