Avengers: Doomsday fragmanı Disney rekorunu kırdı

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Tam Boyutta Gör Marvel evrenini yeniden ayağa kaldırması beklenen ve tarihin en büyük bütçelerinden birisine sahip olan Avengers: Doomsday için ilk fragman büyük ilgi gördü. Disney için tarihi bir rekor kırılırken genel klasmanda ikinci oldu.

Avengers: Doomsday yüzleri güldürecek mi?

Gelen bilgilere göre Avengers: Doomsday tam fragmanı ilk 30 dakika içerisinde 1 milyon, ilk 1 saat içerisinde ise 7 milyon izlenme aldı. 24 saat geride kaldığında ise 500 milyon izleyiciyi geçmiş durumdaydı. Disney tarihinde en çok izlenen fragman olurken Deadpool & Wolverine fragmanını ikinci sıraya itti.

Avengers: Doomsday için beklenen fragman geldi 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan tüm zamanlarda 24 saat içerisinde en çok izlenen fragman halen 719 milyon izlenme ile Spider-Man: Brand New Day durumunda. GTA 6 fragmanı 475 milyon, Deadpool & Wolverine fragmanı ise 365 milyon izlenmeye sahip.

Kang fiyaskosu sonrasında planları alt üst olan Marvel, evreni yeniden ayağa kaldırmak için hikâyeden tamamen çıktığı duyurulan Robert Downey Jr., Chris Evans gibi yıldızları yüksek ücretlerle projeye dahil etmek zorunda kaldı. 300 milyon dolar üzerinde yapım maliyeti olduğu tahmin edilen filmin 300 milyon dolar civarında da pazarlama bütçesi olduğu belirtiliyor. Marvel tarihinde ilk kez bir film maliyetini çıkarabilmek için 1 milyar dolara yakın bir hasılat elde etmek zorunda.

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