    Avengers: Secret Wars'un ne zaman çekileceği belli oldu

    Marvel'ın merakla beklenen yeni Avengers filmleri şekillenmeye başlıyor. Avengers: Doomsday'in çekimlerinde artık sona yaklaşılırken, Avengers: Secret Wars'un ne zaman çekileceği de belli oldu.

    Avengers: Secret Wars Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame'den beri gelen en heyecan verici Marvel projesi olan Avengers: Doomsday, Mart ayında sete çıktı. Başta Robert Downey Jr. olmak üzere sevilen pek çok ismi yeniden bir araya getiren filmin aylarca devam eden çekimleri, birkaç hafta önce tamamlandı. Ancak Avengers ekibi kısa aradan sonra yeniden toplanacak. Çünkü Avengers: Doomsday'den sonra Avengers: Secret Wars'un da çekimlerine başlanacak.

    Avengers: Secret Wars'un Çekimlerine Nisan Ayında Başlanacak

    Yönetmen koltuğunda oturan Russo Kardeşler'in iki Avengers filmini üst üste çekme niyetinde oldukları bir süredir konuşuluyordu. Gelen son haberler, bu söylentileri doğruluyor. Aktarılan son bilgilere göre Avengers: Secret Wars'un çekimlerine Nisan ayında başlayacak. Doomsday gibi Secret Wars'un çekimleri de Eylül ayına kadar sürecek.

    Avengers: Doomsday'den bir yıl sonra gelecek olan Avengers: Secret Wars, Marvel Sinematik Evreni için bir dönüm noktası olacak. Avengers: Endgame sonrası başlayan tüm hikâyeleri büyük bir finalde bağlayacak olan Secret Wars ile birlikte evren resetlenecek ve ortak bir zaman çizgisinde buluşturulacak. Ancak Kevin Feige, bunun bir "reboot" değil bir "reset" olacağının altını çiziyor. Yani Marvel Sinematik Evreni, DC'nin yaptığı gibi sıfırdan tekrar başlatılmayacak. Ancak MCU, Avengers: Secret Wars'un ardından pek çok şeyin değiştiği yeni bir döneme girecek.

    Avengers: Doomsday, 18 Aralık 2026'da, Avengers: Secret Wars ise 17 Aralık 2027'de sinemaseverlerle buluşacak.

