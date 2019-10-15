AVM’lerde Acil Durum ve Danışma Kiosk’u ile güvenlik ihtiyaçlarınıza hızlı müdahale

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Güvenlik teknolojileri alanında, farklı sektörlere ve ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği çözümlerle öne çıkan Sensormatic mühendisleri hem AVM yönetimlerinin hem de ziyaretçilerin güvenlik ihtiyacına cevap verecek yeni bir çözüm geliştirdi. Gelişmiş teknolojiye sahip güvenlik donanımları ve akıllı yazılımlar ile yeni nesil güvenlik sistemlerini Türkiye’de başarılı bir şekilde uygulayan şirket, alışveriş merkezlerinin güvenliğe ihtiyaç duyulan her noktasına kurulabilen ‘Acil Durum ve Danışma Kiosk’u’ ile güvenliğin yanı sıra AVM ziyaretçilerinin bilgi edinme ihtiyacını da karşılıyor.

Hem danışma hem de güvenlik

Sensormatic’in Teknoloji Yönetiminden sorumlu direktörü Dr. Serdar İnce, sistemin nasıl çalıştığını şöyle anlattı: “Kiosk’un üzerinde biri danışma diğeri güvenlik olmak üzere iki tuş bulunuyor. Diyelim ki, AVM ziyaretçisinin güvenlik endişesi var. Kiosk üzerindeki ilgili düğmeye basıyor. AVM’nin güvenlik sürecine göre, Securitas İzleme Merkezi ya da AVM’lerin Güvenlik İzleme Bölümü’nde çalışan güvenlik görevlisi anında bu çağrıyı alıyor. Ardından iki yönlü sesli görüşme başlıyor. Eş zamanlı olarak güvenlik görevlisi çağrıyı başlatan kişiyi kiosk üzerindeki kameradan görebiliyor. Konu anlaşıldıktan sonra, ilgili senaryoya göre AVM’de yer alan güvenlik görevlisi hemen olay yerine intikal ediyor. Gerekiyorsa hemen polis ya da ambulans çağrılıyor. Yangın varsa hemen yangınla ilgili önlemler alınıyor. Sorun çözülünce de sistem kapatılıyor.”

Bununla birlikte AVM ziyaretçisinin AVM ile ilgili farklı ihiyaçları ya da soruları olduğunda da yine bu kiosk’ta yer alan ‘danışma’ tuşuna basarak ilgili yerlerden sözlü olarak bilgi alabiliyor, sorusuna yanıt bulabiliyor.

Sanal Devriye ile Mağaza takibi

Türkiye’de ilk kez Sensormatic tarafından hayata geçirilen bu çözüm, üzerinde yer alan hareketli kamera ile AVM içinde ve mağaza önlerinde olup biteni kontrol edebiliyor. Acil durum, mağaza açılma ve kapanma saatleri, mağaza dışındaki şüpheli şahıs takibi gibi ihtiyaçlar halinde mağaza bazında da hizmet verebiliyor. ‘Sanal Devriye’ adı da verilen çözüm, ortamı kontrol altına alıyor ve böylece güvenlik görevlisinin konuya en doğru şekilde müdahale etmesini sağlıyor.

Kalabalık alanlar için güvenilir ve hızlı ulaşılabilen bir çözüm

Kiosk, alışveriş merkezlerinin yanı sıra üniversite kampüsleri, şehir hastaneleri, havalimanları gibi yoğun insan trafiğine sahip her ortamda güvenlik ve danışma amaçlı kullanılabilecek.

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