Avrupa, Ay’a enerji istasyonu kuruyor: 15 günlük geceye çözüm

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Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay yüzeyinde bilimsel araştırmaları ve teknoloji testlerini uzun yıllar boyunca desteklemek üzere OASIS adlı bir servis istasyonu konsepti üzerinde çalışıyor. Güneş enerjisiyle çalışacak sistem, Ay gecelerinde de enerji sağlayarak bilimsel ekipmanların yaklaşık 15 Dünya günü süren karanlık dönemi atlatmasına yardımcı olacak.

Ay gecelerinde enerji sağlayacak

Bilindiği üzere Dünya’nın uydusunun yüzeyindeki bir noktada gece ve gündüz döngüsü yaklaşık 29,5 Dünya gününde tamamlanıyor. Bu, Ay’da uzun süreli araştırmalar yürütmenin önündeki en büyük engellerden biri konumunda. Çünkü bu döngüde Ay’daki bir noktada geceleri yaklaşık 15 Dünya günü sürüyor.

Bu dönemde Güneş ışığından yararlanamayan ekipmanlar, uzun süre karanlıkta kalıyor ve sıcaklıkların ciddi ölçüde düşmesi nedeniyle zarar görme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Elektronik sistemlerin çalışmaya devam edebilmesi için enerji ve ısıl koruma çözümleri gerekiyor.

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ESA'nın OASIS (Outpost for Advanced Scientific Investigation Station) adını verdiği sistem, bu sorunu ortak bir altyapıyla çözmeyi hedefliyor. Ay gündüzlerinde güneş panelleri aracılığıyla elektrik üretecek istasyon, elde ettiği enerjiyi bataryasında depolayacak. Ay gecelerinde ise bu enerjiyi kullanarak istasyona bağlı bilimsel cihazlara ve teknoloji gösterim sistemlerine ihtiyaç duydukları elektriği sağlayacak.

OASIS'in temel amacı, Ay yüzeyindeki bilimsel deneylerin yalnızca tek bir Ay günüyle sınırlı kalmamasını sağlamak. Sistem sayesinde uygun ekipmanların yıllar boyunca çalışabilmesi ve Ay gecelerini atlatabilmesi hedefleniyor. Böylece her bilimsel yükün kendi bataryasını, iletişim sistemlerini ve gece boyunca çalışmasını sağlayacak karmaşık donanımları taşıması gerekmeyecek. Bu yaklaşım, hem maliyetleri ve taşınması gereken ekipman miktarını azaltacak hem de araştırma ekiplerinin bilimsel hedeflerine odaklanmasını kolaylaştıracak.

Apollo görevlerinden ilham alıyor

Tam Boyutta Gör OASIS konsepti, NASA'nın Apollo programı sırasında kullandığı ALSEP sisteminin yaklaşımını sürdürüyor. Apollo görevlerinde astronotlar, Ay yüzeyine çeşitli bilimsel cihazlar yerleştiriyor ve bu cihazları merkezi bir istasyona bağlıyordu. Böylece astronotlar Dünya'ya döndükten sonra da ekipmanlar veri toplamayı ve bunları iletmeyi sürdürebiliyordu. ESA'nın yaklaşımı ise bu modeli robotik keşif görevlerine uyarlamak. OASIS, birden fazla bilimsel yükün aynı altyapıdan yararlanmasını sağlayacak.

OASIS kapsamında planlanan ilk yüklerden biri de ECHO (Environment Characterisation and Heliophysics Observatory) olarak adlandırılıyor. ECHO'nun Ay çevresindeki ortamı incelemesi ve aynı zamanda OASIS altyapısının bilimsel çalışmalar için kullanılabileceğini göstermesi planlanıyor.

OASIS'in ilk tasarımı enerji üretimi ve depolamanın yanı sıra iletişim, veri işleme ve veri depolama işlevlerini de kapsıyor. Sistemin teknik hedefleri arasında Ay gündüzlerinde en az 75 W sürekli güç, Ay gecelerinde ise 15 W güç sağlamak yer alıyor.

İstasyon, iniş aracına monte edilen bilimsel yükler için bir bağlantı arayüzü sunacak. Ayrıca Ay yüzeyine indirildikten sonra farklı noktalara yerleştirilebilecek cihazlar için üç ayrı açılabilir bağlantı arayüzü bulunacak. Böylece hem iniş aracının üzerinde kalan ekipmanlar hem de yüzeye dağıtılan bilimsel yükler aynı sistemden yararlanabilecek.

Ariane 6 ve Argonaut ile Ay'a taşınabilir

Tam Boyutta Gör OASIS'in Avrupa'nın Ay keşif mimarisinin bir parçası olarak çalışması öngörülüyor. Mevcut plana göre sistem, Avrupa Uzay Ajansı'nın geliştirdiği Argonaut Ay iniş aracıyla yüzeye ulaştırılabilir. Argonaut'un dört hızlandırıcı roket motoruyla desteklenen Ariane 6 roketi kullanılarak fırlatılması planlanıyor.

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İletişim ve veri aktarımı tarafında ise ESA'nın Moonlight altyapısından yararlanılması hedefleniyor. Bu kapsamda başlangıç aşamasında Lunar Pathfinder uydusunun da rol üstlenmesi öngörülüyor. Böylece Ay yüzeyindeki ekipmanların Dünya ile doğrudan iletişim kurma zorunluluğu azaltılarak veri aktarımı için ortak bir ağdan faydalanılması amaçlanıyor.

Gelecekte Ay araçları için garaj görevi görebilir

OASIS'in ilerleyen sürümleri, iniş aracından daha uzak noktalarda görev yapan bilimsel cihazları ve teknoloji gösterim sistemlerini destekleyebilir. Konseptin gelecekteki kullanım alanlarından biri de Ay araçlarının gece boyunca korunabileceği özel alanlar oluşturmak.

ESA, bu tür bir altyapının geliştirilmesi halinde OASIS'in Ay araçlarının uzun ve soğuk geceleri atlatabileceği bir garaj gibi kullanılabileceğini değerlendiriyor. Böyle bir çözüm, yüzeyde hareket eden robotların her Ay gecesinde görevlerini tamamen sonlandırmak zorunda kalmadan daha uzun süreli keşifler yapmasına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte OASIS henüz geliştirme ve konsept aşamasında bulunuyor.

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