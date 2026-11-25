Yapay Zeka Özeti:
- Avrupa Birliği, ABD ve Çin karşısında teknoloji bağımsızlığı için dev bir adım atıyor. Kurulacak 50 milyar euroluk Egemen Teknoloji Sermaye Fonu, yapay zeka ve kuantum bilişim şirketlerini destekleyecek. Kamu kaynaklarıyla özel sektörü harekete geçirmeyi hedefleyen proje, aktarılan her 1 euroya karşılık 6 euro özel yatırım çekerek Avrupa merkezli girişimleri küresel rekabette güçlendirecek. Ayrıntıları şubat ayında netleşecek olan fon, bağımsız bir yönetim tarafından işletilecek.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Avrupa Birliği (AB), ABD ve Çin'e olan teknoloji bağımlılığını azaltmak ve Avrupa merkezli şirketlerin küresel rekabette güç kazanmasını sağlamak amacıyla 50 milyar euroya kadar kaynak oluşturacak yeni bir teknoloji fonu üzerinde çalışıyor. Financial Times'ın haberine göre ‘Sovereign Tech Equity Fund’ (STEF, Egemen Teknoloji Sermaye Fonu) adı verilen fon, özellikle yapay zeka ve kuantum bilişim alanlarında faaliyet gösteren Avrupa şirketlerine yatırım yapacak.
Yeni fonun mevcut AB finansman programlarından önemli ölçüde farklı olması planlanıyor. STEF, daha büyük miktarlarda sermaye aktaracak ve geleneksel yatırım modellerine kıyasla daha yüksek riskli, uzun vadeli projelere odaklanacak. Fonun temel amacı, henüz gelişim aşamasındaki teknolojilerde faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini desteklemek ve Avrupa'nın küresel teknoloji pazarındaki konumunu güçlendirmek.
Her 1 euro için 6 euro özel yatırım hedefleniyor
Fonun finansman modeli henüz kesinleşmiş değil. Avrupa Komisyonu, başlangıç sermayesini AB kaynaklarından karşılamayı ve bu parayı özel sektör yatırımlarını harekete geçirmek için kullanmayı planlıyor. Hedeflerden biri, fonun taahhüt ettiği her 1 euro karşılığında 6 euroya kadar ek yatırım çekmek. Böylece kamu kaynaklarının özel sektör sermayesiyle birleştirilerek çok daha büyük bir yatırım havuzu oluşturulması amaçlanıyor.
Avrupa Komisyonu'nun teknoloji egemenliğine ulaşmanın maliyetini yaklaşık 500 milyar euro olarak hesapladığı belirtiliyor. AB Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen de geçen hafta katıldığı bir konferansta yeni fonun 50 milyar euro büyüklüğünde olmasını hedeflediklerini ifade etti.
Avrupa Yatırım Bankası da girişimin hazırlık sürecinde rol üstlenebilir. Virkkunen, geçen hafta bankayla fon fikrini görüştü. Bankanın finansal uzmanlık ve destek sağlaması değerlendiriliyor.
Avrupa teknoloji şirketlerini büyütmek istiyor
AB'nin yeni fon girişiminin arkasında Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin ABD ve Çin'deki rakipleriyle rekabet edebilecek ölçekte finansmana ulaşmakta zorlanması bulunuyor. Yenilikçi şirketlerin yeterli sermaye bulamaması ve büyüme aşamasında gerekli yatırımları alamaması, Avrupa'nın küresel teknoloji yarışında geride kalmasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.
Yeni fonun yalnızca doğrudan yatırım sağlamakla kalmayıp diğer yatırımcıları da Avrupa'daki teknoloji şirketlerine yönlendirmesi bekleniyor. Yetkililere göre STEF'in bir şirkete yatırım yapması, özel yatırımcılar açısından güven oluşturabilir ve ek finansmanın önünü açabilir.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu ayın başında AB liderleri arasında gerçekleştirilen yapay zeka görüşmelerinin ardından teknoloji egemenliğini güçlendirecek finansman girişimleri için iddialı bir teklif hazırlayacaklarını açıklamıştı.
Bununla birlikte fonun yatırım kararlarının siyasi müdahalelerden uzak tutulması için bağımsız bir fon yöneticisi tarafından işletilmesi planlanıyor. Fonun operasyonel ayrıntılarının şubat ayında açıklanması bekleniyor.
|Şirket
|Piyasa Değeri
|Menşei
|Apple
|5,145 trilyon dolar
|ABD
|NVIDIA
|3,751 trilyon dolar
|ABD
|Microsoft
|3,684 trilyon dolar
|ABD
|Alphabet (Google)
|3,400 trilyon dolar
|ABD
|Amazon
|2,728 trilyon dolar
|ABD
|SpaceX
|1,708 trilyon dolar
|ABD
|Tesla
|1,520 trilyon dolar
|ABD
|Meta Platforms
|1,507 trilyon dolar
|ABD
|Broadcom
|1,437 trilyon dolar
|ABD
|Eli Lily
|1.253 trilyon dolar
|ABD
|ASML
|514,94 milyar dolar
|AB
|China Construction Bank
|494,51 milyar dolar
|Çin
|Agricultural Bank of China
|418,28 milyar dolar
|Çin
|Tencent
|394,10 milyar dolar
|Çin
|Bank of China
|362,84 milyar dolar
|Çin
|CXMT
|357,25 milyar dolar
|Çin
|ICBC
|348,25 milyar dolar
|Çin
|Kweichow Moutai
|276,81 milyar dolar
|Çin
|L'Oréal
|260 milyar dolar
|AB
|SAP
|240,94 milyar dolar
|AB
|PetroChina
|218,64 milyar dolar
|Çin
|LVMH
|217,64 milyar dolar
|AB
|China Mobile
|216,99 milyar dolar
|Çin
|Siemens
|213,03 milyar dolar
|AB
|Alibaba
|211,11 milyar dolar
|Çin
|Inditex
|200,62 milyar dolar
|AB
|Allianz SE
|187,28 milyar dolar
|AB
|TotalEnergies
|186,63 milyar dolar
|AB
|Novo Nordisk
|177,61 milyar dolar
|AB
|Airbus
|168,34 milyar dolar
|AB
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli