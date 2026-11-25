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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Avrupa Birliği, ABD ve Çin karşısında teknoloji bağımsızlığı için dev bir adım atıyor. Kurulacak 50 milyar euroluk Egemen Teknoloji Sermaye Fonu, yapay zeka ve kuantum bilişim şirketlerini destekleyecek. Kamu kaynaklarıyla özel sektörü harekete geçirmeyi hedefleyen proje, aktarılan her 1 euroya karşılık 6 euro özel yatırım çekerek Avrupa merkezli girişimleri küresel rekabette güçlendirecek. Ayrıntıları şubat ayında netleşecek olan fon, bağımsız bir yönetim tarafından işletilecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Avrupa Birliği (AB), ABD ve Çin'e olan teknoloji bağımlılığını azaltmak ve Avrupa merkezli şirketlerin küresel rekabette güç kazanmasını sağlamak amacıyla 50 milyar euroya kadar kaynak oluşturacak yeni bir teknoloji fonu üzerinde çalışıyor. Financial Times'ın haberine göre ‘Sovereign Tech Equity Fund’ (STEF, Egemen Teknoloji Sermaye Fonu) adı verilen fon, özellikle yapay zeka ve kuantum bilişim alanlarında faaliyet gösteren Avrupa şirketlerine yatırım yapacak.

Yeni fonun mevcut AB finansman programlarından önemli ölçüde farklı olması planlanıyor. STEF, daha büyük miktarlarda sermaye aktaracak ve geleneksel yatırım modellerine kıyasla daha yüksek riskli, uzun vadeli projelere odaklanacak. Fonun temel amacı, henüz gelişim aşamasındaki teknolojilerde faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini desteklemek ve Avrupa'nın küresel teknoloji pazarındaki konumunu güçlendirmek.

Her 1 euro için 6 euro özel yatırım hedefleniyor

Fonun finansman modeli henüz kesinleşmiş değil. Avrupa Komisyonu, başlangıç sermayesini AB kaynaklarından karşılamayı ve bu parayı özel sektör yatırımlarını harekete geçirmek için kullanmayı planlıyor. Hedeflerden biri, fonun taahhüt ettiği her 1 euro karşılığında 6 euroya kadar ek yatırım çekmek. Böylece kamu kaynaklarının özel sektör sermayesiyle birleştirilerek çok daha büyük bir yatırım havuzu oluşturulması amaçlanıyor.

Avrupa Komisyonu'nun teknoloji egemenliğine ulaşmanın maliyetini yaklaşık 500 milyar euro olarak hesapladığı belirtiliyor. AB Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen de geçen hafta katıldığı bir konferansta yeni fonun 50 milyar euro büyüklüğünde olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Avrupa Yatırım Bankası da girişimin hazırlık sürecinde rol üstlenebilir. Virkkunen, geçen hafta bankayla fon fikrini görüştü. Bankanın finansal uzmanlık ve destek sağlaması değerlendiriliyor.

Avrupa teknoloji şirketlerini büyütmek istiyor

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AB'nin yeni fon girişiminin arkasında Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin ABD ve Çin'deki rakipleriyle rekabet edebilecek ölçekte finansmana ulaşmakta zorlanması bulunuyor. Yenilikçi şirketlerin yeterli sermaye bulamaması ve büyüme aşamasında gerekli yatırımları alamaması, Avrupa'nın küresel teknoloji yarışında geride kalmasının temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Yeni fonun yalnızca doğrudan yatırım sağlamakla kalmayıp diğer yatırımcıları da Avrupa'daki teknoloji şirketlerine yönlendirmesi bekleniyor. Yetkililere göre STEF'in bir şirkete yatırım yapması, özel yatırımcılar açısından güven oluşturabilir ve ek finansmanın önünü açabilir.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de bu ayın başında AB liderleri arasında gerçekleştirilen yapay zeka görüşmelerinin ardından teknoloji egemenliğini güçlendirecek finansman girişimleri için iddialı bir teklif hazırlayacaklarını açıklamıştı.

Bununla birlikte fonun yatırım kararlarının siyasi müdahalelerden uzak tutulması için bağımsız bir fon yöneticisi tarafından işletilmesi planlanıyor. Fonun operasyonel ayrıntılarının şubat ayında açıklanması bekleniyor.

ABD, Çin ve AB'nin en değerli şirketleri Şirket Piyasa Değeri Menşei Apple 5,145 trilyon dolar ABD NVIDIA 3,751 trilyon dolar ABD Microsoft 3,684 trilyon dolar ABD Alphabet (Google) 3,400 trilyon dolar ABD Amazon 2,728 trilyon dolar ABD SpaceX 1,708 trilyon dolar ABD Tesla 1,520 trilyon dolar ABD Meta Platforms 1,507 trilyon dolar ABD Broadcom 1,437 trilyon dolar ABD Eli Lily 1.253 trilyon dolar ABD ASML 514,94 milyar dolar AB China Construction Bank 494,51 milyar dolar Çin Agricultural Bank of China 418,28 milyar dolar Çin Tencent 394,10 milyar dolar Çin Bank of China 362,84 milyar dolar Çin CXMT 357,25 milyar dolar Çin ICBC 348,25 milyar dolar Çin Kweichow Moutai 276,81 milyar dolar Çin L'Oréal 260 milyar dolar AB SAP 240,94 milyar dolar AB PetroChina 218,64 milyar dolar Çin LVMH 217,64 milyar dolar AB China Mobile 216,99 milyar dolar Çin Siemens 213,03 milyar dolar AB Alibaba 211,11 milyar dolar Çin Inditex 200,62 milyar dolar AB Allianz SE 187,28 milyar dolar AB TotalEnergies 186,63 milyar dolar AB Novo Nordisk 177,61 milyar dolar AB Airbus 168,34 milyar dolar AB

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Avrupa Birliği, 50 milyar euroluk teknoloji fonu kuruyor

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