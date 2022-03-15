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    Avrupa Birliği, kripto para madenciliğini yasaklama önerisini reddetti

    Avrupa Parlamentosu, artan enerji maliyetleri nedeniyle kripto para birimlerinin yasaklanması konusunu oylamaya sundu ve öneri oy çokluğuyla reddedildi.         
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    Avrupa Birliği, kripto para madenciliğini yasaklama önerisini red
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    Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Proof-of-Work (PoW) adı verilen, yoğun enerji gerektiren bir sürece dayalı kripto para birimlerinin kullanımını sınırlamaya yönelik yasa tasarısına karşı oy kullandı. Bu yönteme kripto endüstrisinde madencilik deniyor ve kripto para üretmenin diğer yöntemleri için bu terim kullanılmamakta.

    AB, enerji yoğun kripto madenciliğini istemiyor

    Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimleri PoW yöntemi kullanılarak çıkarılıyor. Bu algoritma, çevreye ve ekolojiye zarar veren devasa bilgi işlem gücünün ve dolayısıyla yüksek enerji maliyetlerinin kullanılmasını içermekte. Dolayısıyla da bu madencilik yöntemi, AB'nin karbon nötrlüğüne ulaşma konusundaki iklim hedeflerini tehlikeye atıyor. Çin gibi birçok ülke, enerji tasarrufu için kripto para madenciliğini feda etmiş durumda. Araştırmalar, Bitcoin madenciliğinin her yıl Yunanistan büyüklüğünde bir ülke ile aynı miktarda karbondioksit ürettiğini göstermekte.

    Avrupa Birliği, kripto para madenciliğini yasaklama önerisini red
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    Avrupa Birliği'nin PoW'ye dayalı madenciliği yasaklamak istediği Ocak 2022'den bu yana biliniyordu. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkan Yardımcısı Eric Theden, düzenleyicinin sektörü daha az enerji yoğun bir kripto para madenciliği yöntemine (Proof-of-Stake) doğru itmek istediğini belirtti. Bu algoritma, büyük bilgi işlem gücü ve enerjisi gerektirmemesi bakımından farklılık gösteriyor.

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