Avrupa Birliği’nde laptoplar için USB-C şarj zorunluğu başladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği’nde elektronik cihazlar için uzun süredir beklenen “ortak şarj cihazı” düzenlemesi dizüstü bilgisayarları da kapsayacak şekilde genişledi. Aralık 2024’te yürürlüğe giren düzenleme kapsamında verilen ek süre sona erdi ve 28 Nisan itibarıyla yeni bir dönem başladı.

Dizüstülerde USB-C'den şarj artık zorunlu

Yeni kurala göre Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede satışa sunulan tüm yeni dizüstü bilgisayarların en az bir adet USB-C portu üzerinden şarj edilebilmesi gerekiyor. Özellikle 100W veya daha düşük güç gereksinimine sahip cihazlar için USB-C kullanımı zorunlu hale geldi. Daha yüksek güç tüketimine sahip, özellikle oyuncu laptopları gibi modeller için ise kısmi bir esneklik tanındı. Bu cihazlar, üreticiye özel şarj girişlerini kullanmaya devam edebilecek ancak buna ek olarak USB-C şarj desteğini de sunmak zorunda olacak.

Şarj aleti olmadan satış dönemi

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise şarj cihazsız satış seçeneği. Üreticiler artık dizüstü bilgisayarlarını adaptör olmadan da satışa sunmak zorunda. Bu uygulamanın amacı, kullanıcıların mevcut şarj cihazlarını yeniden kullanmasını teşvik ederek elektronik atıkları azaltmak.

Yeni kurallar yalnızca bundan sonra piyasaya sürülecek modeller için geçerli. Halihazırda satışta olan dizüstü bilgisayarlar ya da ikinci el ürünler düzenlemeden etkilenmeyecek.

Avrupa Birliği Komisyonu’na göre USB-C standardına geçiş, tüketicilere yılda yaklaşık 250 milyon euro tasarruf sağlayacak. Aynı zamanda her yıl 11 bin ton elektronik atığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

