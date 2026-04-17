Avrupa Birliği'nden Google'a kısıtlama: Arama verileri paylaşılabilir

Tam Boyutta Gör Dijital pazarlarda rekabet dengesi yeniden şekillenmeye devam ederken Avrupa Birliği, Google için dikkat çekici bir düzenleme hazırlığında. Gündemdeki öneri, Google'ın arama motoru tarafındaki veri avantajını sınırlamayı hedefliyor. Buna göre Google, kritik arama verilerini rakiplerine açabilir.

Plan kapsamında Google'ın, rakip arama motorlarına belirli veri setlerini açması isteniyor. Bu veriler arasında sıralama algoritmasına dair sinyaller, arama sorguları, tıklama ve görüntüleme verileri gibi kritik başlıklar bulunuyor. Düzenlemenin amacı ise, alternatif hizmetlerin daha rekabetçi hale gelmesini sağlamak.

Avrupa Birliği yetkililerine göre veri, özellikle arama motorları ve yapay zeka geliştirme süreçlerinde temel bir kaynak konumunda. Bu nedenle bu tür verilerin sınırlı bir çevrede kalması, rekabeti doğrudan etkileyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla, pazarın kapanmasına veya kullanıcı seçeneklerinin azalmasına izin verilmeyeceği açık şekilde vurgulanıyor.

Avrupa Komisyonu ise, Google'a getirilen düzenlemelerin yeterli olmadığı görüşünde. Özellikle arama sonuçları ve uygulama mağazası tarafında rekabet kurallarının tam olarak karşılanmadığı belirtiliyor. Google'dan ise henüz yanıt gelmedi. Nnihai karar henüz verilmiş değil ve süreç boyunca hem Google hem de diğer paydaşlardan geri bildirim alınmaya devam edilecek.

Son kararın ise Temmuz ayı sonunda açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla bu süreçte taraflar arasında müzakere trafiği yaşanması muhtemel. Eğer öneri mevcut haliyle kabul edilirse, bu durum yalnızca Google için değil, tüm arama motoru ekosistemi için önemli bir kırılma noktası olabilir.

