Avrupa'yı korkutan rapor: Avrupa Birliği nüfusu kritik eşiğe yaklaşıyor

Bir dönem medyada ve popüler kültürde de geniş yer bulan "dünya nüfusu hızla artıyor ve bu durum yakında sürdürülemez olacak" yaygarası, bugün artık yerini modern dünyanın gerçekliğine bırakmış durumda. Dünya nüfusu öyle korkulduğu gibi katlanarak artmadığı gibi, özellikle gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının düşmesiyle birlikte bir düşüş trendine girmeye yaklaşıyor. Nitekim Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi tarafından bu hafta yayımlanan yeni rapor, Avrupa'nın bu kırılma noktasına yaklaştığını gösteriyor.

Rapora göre bugün yaklaşık 450,6 milyon kişilik nüfusa sahip olan 27 üyeli Avrupa Birliği, 2029 yılında 453,3 milyon kişiyle tarihindeki en yüksek nüfus seviyesine ulaşacak. Ancak bu tarihten sonra nüfus sürekli olarak azalmaya başlayacak. Mevcut projeksiyonlar, AB nüfusunun 2100 yılına gelindiğinde 398,8 milyon kişiye gerileyeceğini gösteriyor. Bu da yaklaşık yüzde 11,7'lik bir düşüş anlamına geliyor. Avrupa bu seviyeye en son 1970'li yıllarda sahipti.

2050'de Avrupa'da Her Üç Kişiden Biri 65 Yaş veya Üzeri Olacak

Araştırmaya göre en az nüfusun azalması kadar dikkat çekici olan bir diğer mesele de yaş dağılımındaki değişim. Günümüzde Avrupa Birliği'nde yaşayan her beş kişiden biri 65 yaş ve üzerindeyken, 2050 yılına gelindiğinde bu oran yaklaşık her üç kişiden birine yükselecek. Bu da Avrupa'nın tarihindeki en yaşlı nüfus yapısına ulaşacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan yaşam süresi artmaya devam ediyor. Raporda doğuşta beklenen yaşam süresinin 2024 itibarıyla 81,5 yıla ulaştığı belirtilirken, mevcut eğilimlerin sürmesi hâlinde 2100 yılında kadınlarda yaşam beklentisinin 90 yılı, erkeklerde ise 86 yılı aşabileceği öngörülüyor. Sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve yaşam standartlarının yükselmesi bu artışın temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Avrupa'nın Yaşlanan Nüfusu Ekonomiyi de Değiştirecek

Tam Boyutta Gör Ancak daha uzun yaşam süresi beraberinde önemli ekonomik ve sosyal sorunları da getiriyor. Çalışma çağındaki nüfusun küçülmesi nedeniyle iş gücü açığının büyümesi, emeklilik ve sağlık harcamalarının artması, kamu bütçeleri üzerindeki yükün ağırlaşması ve bakım hizmetlerine olan talebin hızla yükselmesi bekleniyor. Avrupa Birliği, eğitim sistemlerinin de değişen yaş yapısına uyum sağlaması gerekeceğini vurguluyor.

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Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi Dubravka Suica, rapora ilişkin açıklamasında, insanların her zamankinden daha uzun ve daha sağlıklı yaşamasının insanlığın en büyük başarılarından biri olduğunu belirtti. Ancak Suica'ya göre bu demografik dönüşüm aynı zamanda Avrupa toplumunu, ekonomisini ve iş gücü piyasasını yeniden şekillendiriyor. Bu yüzden Avrupa'nın bu değişimi bir krize dönüşmeden fırsata çevirecek politikaları bugünden hayata geçirmesi gerekiyor.

Rapora göre bunun için yalnızca göç yeterli olmayacak. Araştırmacılar, göçün yaşlanan nüfusun etkilerini belirli ölçüde hafifletebileceğini ancak tek başına bu sorunu tamamen çözemeyeceğini söylüyor. Bunun yerine üretkenliğin artırılması, işsizlik oranlarının düşürülmesi ve hâlihazırda iş gücüne katılmayan milyonlarca kişinin ekonomiye kazandırılması gerektiği vurgulanıyor. Avrupa Birliği verilerine göre bugün çalışma çağındaki Avrupalıların yaklaşık yüzde 20'si iş gücüne dahil değil. Ayrıca yaklaşık 8 milyon genç ise ne eğitim görüyor ne de herhangi bir işte çalışıyor. Uzmanlara göre Avrupa'nın önümüzdeki on yıllardaki en büyük sınavlarından biri de bu potansiyeli ekonomiye kazandırabilmek olacak.

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