Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa Birliği yapay zekâ yasasında uzlaşamıyor: Yeni düzenlemeler bir kez daha ertelendi

    Yapay Zekâ Yasası'nda bazı önemli maddeleri yumuşatma yoluna giden Avrupa Komisyonu, bu yeni düzenlemeyi AB ülkelerine kabul ettiremedi. Tıkanan görüşmeler bir sonraki aya ertelendi.

    Yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha da yayılırken, iş dünyasından eğitime pek çok alanda köklü değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Bu yüzden, şu ana kadar teknoloji şirketlerinin insiyatifine bırakılan bu kritik teknolojiye yönelik yasal düzenlemeler getirilmesi büyük önem taşıyor. "Yapay Zekâ Yasası"nı (AI Act) geçtiğimiz yıl yürürlüğe koyan Avrupa Birliği, bu konuda aksiyon almaya çalışıyor olsa da onlar da bazı kritik konularda geri adımlar atıyor. Ancak AB cephesinden gelen son haberler, bu geri adımın herkes tarafından hoş karşılanmadığını gösteriyor.

    Yapay Zekâ Şirketlerine Yönelik Kısıtlamalarda Geri Adım Atıldı

    Yapay Zekâ Yasası, geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmiş olsa da en kritik diyebileceğimiz maddelerinin uygulanması için kademeli bir takvim belirlenmişti. Böylece sektör bu yeni düzenlemeye uymak için yeterli zamana sahip olacaktı. Ne var ki Avrupa'nın AI yarışında geri kalma korkuları teknoloji şirketlerinin baskısıyla birleşince bu maddelerin yürürlüğe konulması için belirlenen tarih sürekli ertelendi. Nitekim Avrupa Komisyonu, en son bu tarihi Aralık 2027'ye kadar çekti. Diğer yandan pek çok önemli düzenleme de ya yumuşatıldı ya da tamamen ortadan kaldırıldı. Örneğin “yüksek riskli” olarak sınıflandırılan yapay zekâlara ilk başta getirilen katı kurallar, yasanın son hâlinde çok daha ucu açık bir hâle geldi. Biraz da bundan olsa gerek ki Avrupa Parlamentosu şimdi bu düzenlemeyi üyelerine kabul ettirmekte zorlanıyor.

    Avrupa Parlamentosu Yeni Düzenleme Konusunda Uzlaşamadı

    Yeni düzenlemenin onaylanması için bu hafta görüşmelere başlayan Avrupa Parlamentosu, bir uzlaşıya varılamadığı için Yapay Zekâ Yasası'na yönelik görüşmeleri ertelemek zorunda kaldı. Konuya yönelik bir sonraki oturumun Mayıs ayı içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

    Avrupa Komisyonu'nun Kasım ayında sunduğu “Dijital Omnibus” paketi, daha önce yapay zekâ konusunda belirlenen kuralları sadeleştirmeyi ve bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Komisyon yetkilileri bu adımın “deregülasyon değil, sadeleştirme” olduğunu vurguluyor. Ancak başta yüksek riskli yapay zekâ uygulamalarının denetimi olmak üzere pek çok konuda geri adım atılması, eleştirileri de beraberinde getiriyor.

    AB'nin deyimiyle "sadeleştirilen", ama gerçekte yumuşatılan kurallar özellikle “yüksek riskli” olarak sınıflandırılan yapay zekâ kullanım alanlarını kapsıyor. Bu alanlar arasında biyometrik kimlik doğrulama sistemleri, işe alım süreçlerinde kullanılan algoritmalar, sınav değerlendirme sistemleri, sağlık hizmetleri, kredi değerlendirme mekanizmaları ve kolluk kuvvetlerinin kullandığı yapay zekâ uygulamaları yer alıyor. Ayrıca trafik yönetimi ve kamu hizmetleri gibi kritik altyapılarda kullanılan sistemler debu kapsamda değerlendiriliyor.

    Bu arada yeni düzenleme önerileri, Google, Meta ve OpenAI gibi büyük şirketlerin, Avrupalı kullanıcıların verilerini yapay zekâ modellerini eğitmek için daha rahat kullanabilmesine kapı aralıyor ki yeni düzenlemenin bu tarafı da tepki topluyor. Avrupa Komisyonu, teknoloji şirketlerine karşı açıkça geri adım atmış gibi görünüyor. Bu geri adımın arkasında ise yalnızca teknik gerekçeler değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik baskılar da bulunuyor. Nitekim benzer bir geri adım daha önce çevre düzenlemelerinde de atılmıştı. Şimdi aynı yaklaşımın teknoloji politikalarına da yansıması, büyük şirketlerin siyaset üzerindeki artan etkisini daha da endişe verici hâle getiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İzmit'te üretilecek Hyundai IONIQ 3 tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan note 1.6 tekna otomatik yorumları balkona güvercin gelmemesi için ne yapmalı jön türkler at arabası gerçek mi en iyi otomatik saatler android multimedya logo yükleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A37 5G
    Samsung Galaxy A37 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO Ideapad Slim 3
    LENOVO Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum