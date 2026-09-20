Avrupa rüzgar enerjisinde vites yükseltti: 2026'da 24 GW yeni kapasite

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Tam Boyutta Gör Avrupa son yıllarda enerji ihtiyacının daha büyük bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya çalışırken, rüzgar enerjisi de bu dönüşümün en önemli parçalarından biri hâline gelmiş durumda. Karasal ve deniz üstü rüzgar santrallerinin yaygınlaşması, bir yandan fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken diğer yandan Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendiriyor. Avrupa'dan gelen son veriler de bu alanda önemli bir ivme yakalandığını gösteriyor.

WindEurope tarafından yayımlanan son verilere göre Avrupa, 2026'nın ilk yarısında 8,8 GW yeni rüzgar enerjisi kapasitesini devreye alarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30'luk artış kaydetti. Bunun 6,5 GW'lık kısmını karasal rüzgar santralleri oluştururken, 2,3 GW'ı deniz üstü rüzgar türbinlerinden geldi.

Avrupa rüzgar enerjisinde rekor yıla ilerliyor

Yeni kurulumlarda Almanya açık ara önde. Yılın ilk yarısında 3,4 GW yeni kapasite kuran Almanya'yı 789 MW ile Birleşik Krallık ve 612 MW ile İspanya takip etti. Danimarka, Polonya, Portekiz ve Fransa'da da kurulumların önceki döneme kıyasla önemli ölçüde arttığı görülüyor. Savaşın devam ettiği Ukrayna'nın dahi yılın ilk yarısında 400 MW'tan fazla yeni rüzgar kapasitesi kurması dikkat çekiyor.

İlk altı ayda devreye alınan bu 8,8 GW'lık yeni kapasitenin yaklaşık 7 milyon Avrupa hanesinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik üretebileceği belirtiliyor. Ayrıca WindEurope'un hesaplamasına göre bu kapasite, yılda 25 LNG tankerinin taşıdığı miktara denk fosil yakıt ithalatının yerini alacak.

Üstelik mevcut rakamlar yıl sonu için daha yüksek bir tabloya işaret ediyor. WindEurope, yaz aylarında devam eden yüksek kurulum hızını da dikkate alarak Avrupa'nın 2026'nın tamamında yaklaşık 24 GW yeni rüzgar enerjisi kapasitesi kurmasını bekliyor. Bu gerçekleşirse 2026, Avrupa'nın rüzgar enerjisinde yeni bir rekora imza attığı yıl olacak.

Avrupa'da rüzgar enerjisine milyarlarca euroluk yatırım yapılıyor

Tam Boyutta Gör Rüzgar enerjisindeki büyüme yalnızca hâlihazırda kurulan santrallerle sınırlı değil. Avrupa hükümetleri gelecekte kurulacak santraller için de önemli miktarda kapasite tahsis ediyor. 2026'nın ilk yarısında beş ülke toplam 17,2 GW'lık rüzgâr enerjisi kapasitesi için ihaleler gerçekleştirdi. Bunun 8,8 GW'ı karasal, 8,4 GW'ı ise deniz üstü rüzgâr projelerinden oluştu.

Hükümetlerin yılın ikinci yarısında 24 GW'tan fazla yeni rüzgar kapasitesi için daha ihale düzenlemesi bekleniyor. Sektöre yönelik yatırımlar da bu beklentiyi destekliyor. Avrupa'da 2026'nın ilk altı ayında yeni rüzgar projeleri için yaklaşık 9 milyar euro sermaye toplandı. Bu finansman, önümüzdeki yıllarda kurulması planlanan toplam 5,2 GW'lık kapasiteyi destekliyor.

WindEurope'un öngörüsüne göre Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kapasitesi 2030 yılına kadar 436 GW'a ulaşabilir. Bu kapasitenin AB'nin elektrik talebinin yaklaşık yüzde 27'sini karşılaması bekleniyor.

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Bu Kurulum Hızını Korumak Kolay Olmayabilir

Avrupa'nın rüzgar enerjisindeki büyüme potansiyeli yüksek olsa da 2026'da yakalanan bu ivmenin ne kadar sürdürülebileceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Almanya gibi birkaç ülke önemli atılımlar yapıyor olsa da Avrupa geneli için aynısını söylemek mümkün değil. Mesela İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve İrlanda'da onay verilen yeni rüzgar kapasitesi geriledi.

WindEurope'un raporunda bu noktada iki temel sebep sunuluyor. İlki bürokratik süreçlerin yavaş ilerlemesi. İkincisi ise elektrik şebekeleri. Çünkü rüzgar santrallerinin kurulması tek başına yeterli değil; üretilen elektriğin tüketim merkezlerine taşınabilmesi için şebekenin de aynı hızda geliştirilmesi gerekiyor. Özellikle deniz üstü rüzgar santrallerinin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni iletim hatlarına ve şebeke bağlantılarına duyulan ihtiyaç daha da artıyor. Elektrikli araçlar, ısı pompaları ve sanayinin elektrikleştirilmesi gibi gelişmeler de elektrik talebini artıracağı için Avrupa'nın enerji sistemini buna göre planlaması gerekiyor.

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