    Avrupa Parlamentosu 16 yaş altı gençlere sosyal medyanın yasaklanmasını teklif etti

    Avrupa Parlamentosu, yaptığı oylamada sosyal medyaya erişim için AB genelinde asgari yaş sınırının 16 olmasını isteyen kapsamlı fakat bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti. 

    Avrupa'da 16 yaş altı gençlere sosyal medya yasağı teklif edildi Tam Boyutta Gör
    Avrupa Parlamentosu, Çarşamba günü yaptığı oylamada sosyal medyaya erişim için AB genelinde asgari yaş sınırının 16 olmasını isteyen kapsamlı fakat bağlayıcı olmayan bir kararı kabul etti. 

    Karar, Strasbourg’daki genel kurul oturumunda 483 “evet”, 92 “hayır” ve 86 çekimser oyla kabul edildi. Öneriye göre, 13-16 yaş arası çocuklar sosyal medyayı ancak ebeveyn onayıyla kullanabilecek. 13 yaşın altındakiler için ise tamamen yasak öngörülüyor.

    Bağımlılık yapan özelliklerin de yasaklanması öneriliyor

    Kararname, yaş sınırının ötesine geçerek bağımlılık oluşturduğu düşünülen özelliklerin yasaklanmasını da öneriyor. Bunlar arasında sonsuz kaydırma, otomatik oynatılan videolar, kaybolan hikayeler ve sürekli kullanım ödülleri bulunuyor. Ayrıca, müstehcen içerikleri öne çıkaran algoritmaların, çocuklara yönelik hedefli reklamların ve oyunlardaki loot box (ganimet kutusu) sistemlerinin de yasaklanması tavsiye ediliyor.

    Parlamentonun aktardığı araştırmalara göre Avrupa’daki çocukların %25’i artık bağımlılığa benzer problemli akıllı telefon kullanımı gösteriyor. Milletvekilleri ayrıca AB çapında bir yaş doğrulama sistemi ve dijital kimlik araçlarının geliştirilmesini, ayrıca platform yöneticilerinin çocukları ilgilendiren ağır ihlallerde kişisel olarak sorumlu tutulmasını istedi.

    Her ne kadar karar hukuki bağlayıcılığa sahip olmasa da, Avrupa Komisyonu’nun resmi yasa teklif etmesi için baskıyı artırıyor. Von der Leyen, yıl bitmeden Avrupa için en doğru yaklaşımı belirlemek üzere bir uzman komitesinin önerilerini sunacağını açıkladı.

    Küresel eğilim hızlanıyor

    Dünya genelinde son dönemde benzer düzenlemeler hız kazanıyor. Avustralya, 10 Aralık’ta yürürlüğe girecek yasayla 16 yaş altına sosyal medya kullanımını yasaklıyor. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat ve X gibi platformlar bu kapsama giriyor ve kurallara uymayanlara 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza verilebiliyor. Danimarka ise Kasım ayında 15 yaş altı için sosyal medya erişimini yasaklama planlarını duyurdu. 13–14 yaş için ise sınırlı bir ebeveyn izni opsiyonu bulunuyor.

    Profil resmi
    sahfspeed 1 saat önce

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 saat önce

    C
    cerdem40 3 saat önce

    Profil resmi
    barankaya92 3 saat önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Evren7 3 saat önce
    Evren7 3 saat önce

    M
    Mehmet DURMUŞİ 4 saat önce

    Profil resmi
    Devridünya 4 saat önce

